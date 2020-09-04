Сенна станет главным героем нового сериала Netflix

Бразильская киностудия Gullane в ближайшее время приступит к съемкам 8-серийного художественного сериала об Айртоне Сенне. Картина создается по заказу американского мультимедийного гиганта Netflix.

Сюжет сериала охватит почти полтора десятка лет от переезда гонщика в Великобританию в 1981 году до трагической гибели Сенны на трассе в Имоле.

При этом, как заявляют представители Netflix, семья трехкратного чемпиона мира оказывает создателям сериала «беспрецедентное содействие». В частности, часть сцен будет снята в доме семьи в Сан-Паулу, где гонщик провел детские и юношеские годы.

Ранее появилась информация, что голливудский актер Эрик Бана, известный своей любовью к мотоциклам, работает над сценарием художественного фильма о Майке Хейлвуде – многократном чемпионе мира по мотогонкам, выступавшем такж в Ф1 и на суточной гонке в Ле-Мане. При этом Бана тоже ведет работу в тесном сотрудничестве с семьей спортсмена (сам Хейлвуд погиб почти 40 лет назад в дорожной аварии).

Сюжетом фильма должно стать возвращение Хейлвуда в мотогонки во второй половине семидесятых после 10-летней паузы – оно принесло пилоту победу в знаменитой гонке Tourist Trophy. Как нетрудно догадаться, сыграть Хейлвуда планирует сам Бана.