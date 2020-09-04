Сенна станет главным героем нового сериала Netflix
Посвященный карьере трехкратного чемпиона мира многосерийный фильм должен выйти на экраны в 2022 году
Бразильская киностудия Gullane в ближайшее время приступит к съемкам 8-серийного художественного сериала об Айртоне Сенне. Картина создается по заказу американского мультимедийного гиганта Netflix.
Сюжет сериала охватит почти полтора десятка лет от переезда гонщика в Великобританию в 1981 году до трагической гибели Сенны на трассе в Имоле.
При этом, как заявляют представители Netflix, семья трехкратного чемпиона мира оказывает создателям сериала «беспрецедентное содействие». В частности, часть сцен будет снята в доме семьи в Сан-Паулу, где гонщик провел детские и юношеские годы.
Читайте также:
Ранее появилась информация, что голливудский актер Эрик Бана, известный своей любовью к мотоциклам, работает над сценарием художественного фильма о Майке Хейлвуде – многократном чемпионе мира по мотогонкам, выступавшем такж в Ф1 и на суточной гонке в Ле-Мане. При этом Бана тоже ведет работу в тесном сотрудничестве с семьей спортсмена (сам Хейлвуд погиб почти 40 лет назад в дорожной аварии).
Сюжетом фильма должно стать возвращение Хейлвуда в мотогонки во второй половине семидесятых после 10-летней паузы – оно принесло пилоту победу в знаменитой гонке Tourist Trophy. Как нетрудно догадаться, сыграть Хейлвуда планирует сам Бана.
Читайте также:
Предыдущая новость
Ферстаппен: Потеря мотивации – глупость!
Следующая новость
Гран При Италии: пять вопросов перед гонкой
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Айртон Сенна
|Автор
|Люк Смит