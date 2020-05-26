Айртон Сенна в 1988-м

С шестью победами Айртон Сенна остается рекордсменом Монако. Его серия могла достичь феноменальных семи побед подряд, если бы не нелепый инцидент во время его самой уверенной гонки.

На Гран При Монако-1988 Сенна был почти недостижим. В субботу он взял поул с неправдоподобным отрывом в 1,4 секунды от своего партнера по McLaren Алена Проста. У Герхарда Бергера на Ferrari Сенна выиграл 2,6 сек. Сам бразилец описал квалификационный круг как духовный опыт, признавшись, что даже не чувствовал, будто управляет машиной сознательно.

В воскресенье Сенна тоже выступал в собственной лиге. Айртону помогло то, что Прост застрял позади Бергера на старте. Когда француз наконец-то обогнал Ferrari, бразилец уже уехал вперед на 50 секунд. Глава команды Рон Деннис приказал Сенне сбросить скорость и спокойно довести гонку до победы, но это выбило бразильца из ритма.

На 67-м круге из 78 Сенна потерял концентрацию, не вписался в поворот и врезался во внешний барьер. Это произошло в медленном правом повороте Portier – пожалуй, самом простом на всей трассе. Подавленный Айртон вылез из кокпита и сразу отправился в свою квартиру в Монако. С командой он не выходил на связь до вечера.

Айртон Сенна, McLaren MP4/4 Фото: Sutton Images

Найджел Мэнселл в 1992-м

За потерянную в 1988-м победу Сенна отыгрался случайным выигрышем в 1992-м. На доминирующих болидах Williams FW14B Найджел Мэнселл и Рикардо Патрезе выдавили Сенну с первого ряда стартовой решетки. В начале гонки Айртону удалось пройти Рикардо, но в борьбе с Найджелом он был бессилен, как и на пяти предыдущих этапах.

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Мэнселл стремительно шел к обрыву победной серии Сенны в Монако, пока за семь кругов до финиша британца не зазвали в боксы из-за подозрения прокола шины. Впоследствии выяснилось: у Найджела разболталась гайка на колесе. На трассу Мэнселл вернулся в семи секундах позади Сенны.

На свежих шинах британец тут же отыграл разрыв и устроил напряженную борьбу на трех последних кругах. Но Сенна выдал крайне умный оборонительный пилотаж, сдержал соперника и победил в Монако в пятый раз за карьеру.

Найджел Мэнселл, Williams Фото: Sutton Images

Михаэль Шумахер в 2000-м

Михаэль Шумахер, как и Сенна, много раз бывал успешен в Монако. Но несмотря на пять побед за восемь лет Михаэлю никогда не удавалось выиграть больше двух гонок в Монте-Карло подряд.

В 2000 году победа от Шумахера убежала. Немец стартовал с поула и доминировал в гонке, а его основные соперники сходили либо из-за аварий, либо из-за поломок. У Михаэля сформировался отрыв от Дэвида Култхарда, позволявший сделать лишний пит-стоп, но на 55-м круге на Ferrari Шумахера сначала сломалась выхлопная труба, а затем она вывела из строя и подвеску.

Это позволило Култхарду вырвать победу, на 15 секунд опередив Рубенса Баррикелло на еще одной Ferrari.

Михаэль Шумахер, Ferrari Фото: Motorsport Images

Льюис Хэмилтон в 2015-м

Льюис Хэмилтон без проблем доминировал на Гран При 2015 года. Он взял поул и спокойно оторвался от ближайших преследователей в лице партнера по Mercedes Нико Росберга и Себастьяна Феттеля на Ferrari.

Отрыв британца составлял 19 секунд, когда из-за столкновения Макса Ферстаппена и Ромена Грожана на трассу выехала машина безопасности. Mercedes решила позвать Льюиса на пит-стоп, но команда неверно рассчитала время, которое на это потребуется. В итоге Хэмилтон выехал третьим: позади Росберга и Феттеля.

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«Я потерял эту гонку, разве нет?», – подавленно сказал Льюис по радио. И он действительно ее потерял, потому что даже на свежих шинах не смог найти места для обгона на узких улицах средиземноморского княжества. Вместо этого Росберг стал первым гонщиком со времен Сенны, кому удалось победить в Монако три раза подряд.

Подиум: победитель Нико Росберг, Mercedes AMG F1, второе место – Себастьян Феттель, Ferrari, третье место – Льюис Хэмилтон, Mercedes AMG F1 Фото: Sutton Images

Даниэль Риккардо в 2016-м

Самый свежий пункт в этом списке – душераздирающее поражение Даниэля Риккардо в сезоне-2016. В субботу он взял первый поул в своей карьере, а в воскресенье стремился к заслуженной победе в переменчивых погодных условиях.

Но вся его работа пошла насмарку из-за пит-стопа, к которому Red Bull не подготовила шины. Риккардо застрял в боксах на 40 секунд и подарил победу Льюису Хэмилтону.

Потеря этой победы оказалась еще более болезненной из-за предыдущих событий на Гран При Испании. Тогда Даниэль вышел в лидеры гонки после столкновения двух пилотов Mercedes, но ошибочное стратегическое решение отбросило его назад, отдав победу другому пилоту Red Bull – Максу Ферстаппену.

«Меня подвели на двух Гран При подряд. Это отстой. И от этого больно», – сказал Дэн после гонки.

Даниэль Риккардо, Red Bull Racing и Льюис Хэмилтон, Mercedes AMG F1 Фото: Red Bull Content Pool

Самые успешные гонщики на Гран При Монако. От Сенны до Феттеля: