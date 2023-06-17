Семья Вильнева передумала. Леклеру позволили использовать шлем
Как оказалось, родным гонщика не понравилось, что у них спросили разрешения. Но они сменили гнев на милость
Шарль Леклер подготовил для Гран При Канады шлем в цветах местной легенды гонок Жиля Вильнева. Однако после того, как пилот Ferrari использовал его в первой пятничной сессии, ему пришлось отказаться от исторической раскраски – идея монегаска не понравилась семье пилота.
Как стало известно Motorsport.com, сын гонщика Жак Вильнев, который сейчас работает в паддоке экспертом, лично пошел к Леклеру и предупредил его о такой позиции. Все права на любые изображения, связанные с Жилем, являются объектом авторского права. Этим занимается Мелани, сестра Жака – и Шарлю в пятницу пришлось звонить ей с извинениями.
Но на этом история на этом не закончилась. Ferrari пригласила Мелани и ее маму Джоанн, супругу Жиля, приехать на этап и стать гостями команды. Там они торжественно делегировали Леклеру право использовать шлем в оставшихся сессиях Гран При.
«Шарлю так хотелось сделать это, и мы не стали возражать, – рассказала Мелани. – Это хорошая дань памяти».
Жак добавил, что его и всю семью удивило, что никто заранее не спросил их мнения.
«Когда я увидел вчера этот шлем, то немало удивился, ведь с нами никто не связывался, – сказал победитель 11 Гран При. – Мама и сестра внимательно следят за такими вещами, и для нас это был шок.
Когда Льюис [Хэмилтон] использовал шлем Айртона Сенны, то первым делом спросил его родных. Именно так ты и должен поступать.
Я спросил у Шарля, а он ответил: "Ой, извини, а я об этом даже не подумал". Только после этого он позвонил моей сестре, и тогда уже все прояснилось».
52-летний канадец добавил: «Люди не осознают, что есть торговые марки. Когда ты владеешь правами на бренд, у тебя всегда есть адвокаты. Понятно, что это особенная история. Но на шлеме моего отца [у Леклера] были логотипы, которых там не должно быть.
Именно поэтому всегда надо спрашивать разрешения, все обсуждать. Но теперь, полагаю, все уже в порядке».
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