Семья Лауды вернула Mercedes его акции
Наследники Ники не стали торговать долей отца в команде.
Семья Ники Лауды вернула Mercedes акции команды Формулы 1, который принадлежали умершему гонщику. Перед смертью Лауда работал неисполнительным председателем Mercedes в Ф1 и владел 10% акций. О том, что станет с акциями после смерти Ники, ходили разные слухи, но наследники Лауды просто вернули их команде.
«Еще несколько лет назад было решено, что акции в конечном итоге вернутся к Mercedes, – цитирует сына Лауды Матиаса голландское издание Racing News 365. – Акции не достанутся кому-то другому и просто отправятся на базу в Штутгарте».
Матиас Лауда также рассказал, что часто вспоминает об отце: «Ни одно утро не проходит без того, чтобы я не подумал об отце, когда просыпаюсь. Мне трудно поверить, что его больше нет. Это может подтвердить каждый ребенок, который терял родителей. Прошло восемь месяцев после смерти отца, и я пытаюсь продолжать жить».
Трехкратный чемпион Ф1 Ники Лауда скончался 20 мая 2019 года. Перед смертью 70-летний австриец долго болел.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Семья Лауды вернула Mercedes его акции
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