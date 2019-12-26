Семья и видеоигры. Как пилоты Ф1 встречали Рождество
Новый год, как и Рождество – семейный праздник. Ярким примером служат гонщики Формулы 1, которые отмечали его в кругу родных. Мы прошлись по социальным сетям и изучили, как пилоты провели этот день.
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Льюис Хэмилтон подарил своей собаке подарок на Рождество, катался на сноуборде и играл в Gran Turismo Sport. Его напарник по Mercedes Валттери Боттас предпочел ничего в соцсетях не публиковать.
Шарль Леклер праздновал в кругу семьи и проводил время на симуляторе вместе с братом Артуром.
Пилоты Red Bull Racing Макс Ферстаппен и Алекс Элбон тоже встречали Рождество с семьей.
Ландо Норрис опубликовал «отфотошопленную» картинку себя в образе Санта Клауса.
Даниэль Риккардо праздновал у себя на родине. Его бывший напарник Нико Хюлькенберг поздравил болельщиков за рулем машины, будучи с собакой на руках. А будущий товарищ австралийца по Renault Эстебан Окон показал в сториз, как играл в Gran Turismo в онлайне и выиграл гонку.
Даниил Квят, судя по всему, 25-го декабря был не со своей девушкой и дочерью. Келли Пике опубликовала множество фотографий со своей семьей, на которых россиянин замечен не был. В соцсетях среди болельщиков даже пошли слухи, что пара распалась.
А Пьер Гасли проводил время с подругой.
Серхио Перес отдыхал с семьей. А Лэнс Стролл ограничился только публикацией поздравительной открытки.
Кими Райкконен проводил время с родными.
Ромен Грожан опубликовал фото с женой. Вместе у них впервые получилось испечь домашний хлеб.
А Кевин Магнуссен слушал песню Криса Ри «Driving Home For Christmas» и подпевал.
Джордж Расселл опубликовал уютное фото у камина. А его будущий напарник Николя Латифи сходил в спортзал вместе с родными.
Карлос Сайнс, Антонио Джовинацци и Роберт Кубица не оставляли в соцсетях ничего. А Себастьян Феттель, как известно, соцсети вообще не ведет.
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Семья и видеоигры. Как пилоты Ф1 встречали Рождество
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