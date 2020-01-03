Семикратный навсегда. К 51-летию Михаэля Шумахера

Его дебют в Формуле 1 стоил компании Mercedes 300 тысяч долларов, но уже первого Гран При оказалось достаточно, чтобы понять – в гонках появилась новая суперзвезда. Михаэль Шумахер, сын простого каменщика из небольшого немецкого городка, сделал свое имя синонимом скорости.

Проведя в чемпионате мира в общей сложности 19 сезонов, он перекрыл все существующие на тот момент рекорды, выиграв семь титулов и 91 Гран При. Выступая за Jordan, Benetton, Ferrari и Mercedes, немец 306 раз выходил на старт – и подарил болельщикам множество ярких эмоций.

В день его 51-летия мы предлагаем вам вспомнить лучшие материалы Motorsport.com, посвященные Шумахеру.

Михаэль Шумахер, Ferrari, 2002 год Фото: Sutton Images

Во второй блок вошли описания отдельных гонок, эпизодов карьеры Михаэля и воспоминания людей, работавших вместе с ним на протяжении тех двух десятилетий, что гонщик провел в Формуле 1.

Михаэль Шумахер, Benetton. 1995 год Фото: Sutton Images

Жизнь великого гонщика оказалась разделена на «до» и «после» в самом конце 2013 года. Отправившись покататься с друзьями на горных лыжах в окрестностях своего альпийского шале, Михаэль съехал с укатанной трассы, потерял равновесие и упал. С подозрением на сотрясение мозга Шумахера на вертолете переправили в местный госпиталь, где оказалось, что все намного серьезнее.

Семья гонщика приняла решение хранить молчание о том, что происходило дальше. Вот уже шесть с лишним лет любая информация о состоянии немца является закрытой, а те, кто пытается получить ее, рискуют получить судебный иск.

И все же, время от времени болельщики получают возможность узнать хоть что-то о Михаэле. Медики и самые близкие к пилоту люди порой делятся скупой информацией, которая вселяет небольшой оптимизм. Самый успешный пилот Формулы 1 продолжает борьбу.

Keep fighting Michael!