История
Семикратный навсегда. К 51-летию Михаэля Шумахера
3 января самому успешному пилоту в истории Формулы 1 исполнился 51 год. Мы вспомнили самые главные публикации Motorsport.com, посвященные Михаэлю, его блистательной карьере и тому, что происходило с великим гонщиком после падения на горнолыжном склоне в самом конце 2013 года.
Его дебют в Формуле 1 стоил компании Mercedes 300 тысяч долларов, но уже первого Гран При оказалось достаточно, чтобы понять – в гонках появилась новая суперзвезда. Михаэль Шумахер, сын простого каменщика из небольшого немецкого городка, сделал свое имя синонимом скорости.
Проведя в чемпионате мира в общей сложности 19 сезонов, он перекрыл все существующие на тот момент рекорды, выиграв семь титулов и 91 Гран При. Выступая за Jordan, Benetton, Ferrari и Mercedes, немец 306 раз выходил на старт – и подарил болельщикам множество ярких эмоций.
В день его 51-летия мы предлагаем вам вспомнить лучшие материалы Motorsport.com, посвященные Шумахеру.
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Михаэль Шумахер, Ferrari, 2002 год
Фото: Sutton Images
Во второй блок вошли описания отдельных гонок, эпизодов карьеры Михаэля и воспоминания людей, работавших вместе с ним на протяжении тех двух десятилетий, что гонщик провел в Формуле 1.
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Михаэль Шумахер, Benetton. 1995 год
Фото: Sutton Images
Жизнь великого гонщика оказалась разделена на «до» и «после» в самом конце 2013 года. Отправившись покататься с друзьями на горных лыжах в окрестностях своего альпийского шале, Михаэль съехал с укатанной трассы, потерял равновесие и упал. С подозрением на сотрясение мозга Шумахера на вертолете переправили в местный госпиталь, где оказалось, что все намного серьезнее.
Семья гонщика приняла решение хранить молчание о том, что происходило дальше. Вот уже шесть с лишним лет любая информация о состоянии немца является закрытой, а те, кто пытается получить ее, рискуют получить судебный иск.
И все же, время от времени болельщики получают возможность узнать хоть что-то о Михаэле. Медики и самые близкие к пилоту люди порой делятся скупой информацией, которая вселяет небольшой оптимизм. Самый успешный пилот Формулы 1 продолжает борьбу.
Keep fighting Michael!
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Михаэль Шумахер, Mercedes, 2012 год
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Михаэль Шумахер В Магазин
|Автор
|Александр Кабановский
Семикратный навсегда. К 51-летию Михаэля Шумахера
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