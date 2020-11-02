Семикратный. Как Хэмилтон сможет завоевать титул уже в Турции
Победа в Имоле приблизила Льюиса к очередному чемпионству – вот при каких условиях британец гарантирует себе звание сильнейшего уже на ближайшем Гран При
Дубль на трассе имени Энцо и Дино Феррари позволил Mercedes в седьмой раз подряд выиграть Кубок конструкторов – прежде ни одной команде не удавалось подобного за всю историю Формулы 1.
На победу в личном зачете теперь претендуют только два гонщика на машинах с трехлучевой звездой: Макс Ферстаппен из Red Bull из-за своего схода даже математически не сможет вмешаться в их борьбу.
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Сейчас Льюис Хэмилтон опережает Валттери Боттаса на 85 очков. Пока в розыгрыше, с учетом бонусов за лучшие круги, еще 104 балла, но после этапа в Стамбуле останется всего 78. Так как по победам британец в любом случае опередит финна (сейчас счет 9-2 в его пользу), Валттери не устраивает равенство по очкам.
Значит, после финиша в Стамбуле для сохранения интриги Боттас должен уступать напарнику не более 77 очков. Из этого следует, что его победа с лучшим кругом на Гран При Турции гарантирует перенос развязки в Бахрейн: ведь такой результат приносит пилоту 26 очков, и даже в случае финиша на втором месте Хэмилтон. заработав 18, не сможет гарантировать себе титул.
Понятно, что если Льюис опередит напарника или оба не смогут финишировать в десятке, то судьба чемпионского будет решена. А вот какие еще варианты возможны:
Льюис станет чемпионом в Турции, если…
|
Место Хэмилтона
|
Место Боттаса
|
победа
|
не имеет значения
|
2-е
|
любое, кроме победы с лучшим кругом
|
3-е
|
2-е и ниже
|
4-е
|
5-е с лучшим кругом
|
5-е
|
3-е и ниже
|
6-е с лучшим кругом
|
6-е
|
4-е и ниже либо 3-е, но без лучшего круга
|
7-е
|
4-е и ниже
|
8-е с лучшим кругом
|
8-е
|
5-е и ниже
|
9-е с лучшим кругом
|
9-е
|
6-е или ниже
|
10-е с лучшим кругом
|
10-е
|
7-е и ниже либо 6-е, но без лучшего круга
|
11-е или ниже
|
7-е или ниже
Задача Валттери несоизмеримо сложнее, и вот что ему требуется сделать, чтобы на две недели отложить неизбежную коронацию напарника:
Боттас сохранит шансы на титул после Турции, если…
|
Место Боттаса
|
Место Хэмилтона
|
победа с лучшим кругом
|
Валттери сохранит шансы
|
победа
|
3-е или ниже
|
2-е
|
5-е или ниже
|
3-е с лучшим кругом
|
6-е или ниже
|
3-е
|
7-е или ниже
|
4-е
|
9-е или ниже либо 8-е, но без лучшего круга
|
5-е
|
10-е или ниже либо 9-е, но без лучшего круга
|
6-е с лучшим кругом
|
10-е или ниже
|
6-е
|
11-е или ниже
|
7-е или ниже
|
Льюис – семикратный
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон
|Автор
|Александр Кабановский