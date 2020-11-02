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Формула 1 / Новость

Семикратный. Как Хэмилтон сможет завоевать титул уже в Турции

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Семикратный. Как Хэмилтон сможет завоевать титул уже в Турции
Автор:
, Ответственный редактор

Победа в Имоле приблизила Льюиса к очередному чемпионству – вот при каких условиях британец гарантирует себе звание сильнейшего уже на ближайшем Гран При

Дубль на трассе имени Энцо и Дино Феррари позволил Mercedes в седьмой раз подряд выиграть Кубок конструкторов – прежде ни одной команде не удавалось подобного за всю историю Формулы 1. 

На победу в личном зачете теперь претендуют только два гонщика на машинах с трехлучевой звездой: Макс Ферстаппен из Red Bull из-за своего схода даже математически не сможет вмешаться в их борьбу. 

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Сейчас Льюис Хэмилтон опережает Валттери Боттаса на 85 очков. Пока в розыгрыше, с учетом бонусов за лучшие круги, еще 104 балла, но после этапа в Стамбуле останется всего 78. Так как по победам британец в любом случае опередит финна (сейчас счет 9-2 в его пользу), Валттери не устраивает равенство по очкам.

Значит, после финиша в Стамбуле для сохранения интриги Боттас должен уступать напарнику не более 77 очков. Из этого следует, что его победа с лучшим кругом на Гран При Турции гарантирует перенос развязки в Бахрейн: ведь такой результат приносит пилоту 26 очков, и даже в случае финиша на втором месте Хэмилтон. заработав 18, не сможет гарантировать себе титул.

Понятно, что если Льюис опередит напарника или оба не смогут финишировать в десятке, то судьба чемпионского будет решена. А вот какие еще варианты возможны:

Льюис станет чемпионом в Турции, если…

Место Хэмилтона

Место Боттаса

победа

не имеет значения

2-е

любое, кроме победы с лучшим кругом

3-е

2-е и ниже

 

4-е

5-е с лучшим кругом

5-е

3-е и ниже

6-е с лучшим кругом

6-е

4-е и ниже либо 3-е, но без лучшего круга

7-е

4-е и ниже

8-е с лучшим кругом

8-е

5-е и ниже

9-е с лучшим кругом

9-е

6-е или ниже

10-е с лучшим кругом

10-е

7-е и ниже либо 6-е, но без лучшего круга

11-е или ниже

7-е или ниже

Задача Валттери несоизмеримо сложнее, и вот что ему требуется сделать, чтобы на две недели отложить неизбежную коронацию напарника:

Боттас сохранит шансы на титул после Турции, если…

Место Боттаса

Место Хэмилтона

победа с лучшим кругом

Валттери сохранит шансы

победа

3-е или ниже

2-е

5-е или ниже

3-е с лучшим кругом

6-е или ниже

3-е

7-е или ниже

4-е

9-е или ниже либо 8-е, но без лучшего круга

5-е

10-е или ниже либо 9-е, но без лучшего круга

6-е с лучшим кругом

10-е или ниже

6-е

11-е или ниже

7-е или ниже

Льюис – семикратный

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон
Автор Александр Кабановский

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