Дубль на трассе имени Энцо и Дино Феррари позволил Mercedes в седьмой раз подряд выиграть Кубок конструкторов – прежде ни одной команде не удавалось подобного за всю историю Формулы 1.

На победу в личном зачете теперь претендуют только два гонщика на машинах с трехлучевой звездой: Макс Ферстаппен из Red Bull из-за своего схода даже математически не сможет вмешаться в их борьбу.

Сейчас Льюис Хэмилтон опережает Валттери Боттаса на 85 очков. Пока в розыгрыше, с учетом бонусов за лучшие круги, еще 104 балла, но после этапа в Стамбуле останется всего 78. Так как по победам британец в любом случае опередит финна (сейчас счет 9-2 в его пользу), Валттери не устраивает равенство по очкам.

Значит, после финиша в Стамбуле для сохранения интриги Боттас должен уступать напарнику не более 77 очков. Из этого следует, что его победа с лучшим кругом на Гран При Турции гарантирует перенос развязки в Бахрейн: ведь такой результат приносит пилоту 26 очков, и даже в случае финиша на втором месте Хэмилтон. заработав 18, не сможет гарантировать себе титул.

Понятно, что если Льюис опередит напарника или оба не смогут финишировать в десятке, то судьба чемпионского будет решена. А вот какие еще варианты возможны:

Льюис станет чемпионом в Турции, если…

Место Хэмилтона Место Боттаса победа не имеет значения 2-е любое, кроме победы с лучшим кругом 3-е 2-е и ниже 4-е 5-е с лучшим кругом 5-е 3-е и ниже 6-е с лучшим кругом 6-е 4-е и ниже либо 3-е, но без лучшего круга 7-е 4-е и ниже 8-е с лучшим кругом 8-е 5-е и ниже 9-е с лучшим кругом 9-е 6-е или ниже 10-е с лучшим кругом 10-е 7-е и ниже либо 6-е, но без лучшего круга 11-е или ниже 7-е или ниже

Задача Валттери несоизмеримо сложнее, и вот что ему требуется сделать, чтобы на две недели отложить неизбежную коронацию напарника:

Боттас сохранит шансы на титул после Турции, если…