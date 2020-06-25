Семь лучших немцев в истории Формулы 1

С тех пор, как Ferrari объявила о расставании с Себастьяном Феттелем, Формула 1 оказалась под угрозой уникального события – впервые за долгое время в чемпионате может не оказаться ни одного немца. После ухода Нико Хюлькенберга в конце прошлого года, Феттель стал единственным представителем Германии в Ф1. И если Себ завершит карьеру или возьмет паузу, вряд ли его сможет заменить кто-то из соотечественников.

Германия – одна из лидирующих автомобильных стран, и неудивительно, что за всю историю Ф1 в ней успело выступить более 50 немецких пилотов. Однако их расцвет пришелся на последнее двадцатилетие: в 21 веке немцы выиграли 10 из 20 сезонов. Причем чемпионами побывало сразу три представителя Германии.

Нико Росберг и Михаэль Шумахер Фото: XPB Images

Вдобавок, чемпионат наполняли пусть не столь успешные, но весьма значимые гонщики: Хайнц-Харальд Френтцен, Ник Хайдфельд, Тимо Глок, тот же Хюлькенберг... И пока в Ф1 остался хотя бы один немец, мы решили вспомнить самых успешных представителей этой страны в чемпионате.

Михаэль Шумахер

Тут все очевидно: самый титулованный гонщик в истории Формулы 1 – немец. На счету Михаэля 308 Гран При, 155 подиумов, 91 победа и семь чемпионских титулов. И даже необъяснимые три сезона в Mercedes не оставили пятна на его блистательном наследии.

Как ни удивительно, Шумахер стал первым чемпионом мира из Германии – до 1994 года его соотечественникам подобного не удавалось. Но Шуми изменил в Формуле 1 более-менее все, в том числе и для своей страны. В его годы Германия принимала по два Гран При, конкуренцию Mercedes на ниве производства моторов составляла BMW, и никто не мог подумать об отказе транслировать гонки на общественном телевидении.

Михаэль Шумахер Фото: Shell Motorsport

Теперь же Гран При Германии в календаре бывают через год, Mercedes остается последней немецкой маркой в Ф1 и, по слухам, может вот-вот ее покинуть, а немецкий канал RTL не стал покупать трансляции. Тот случай, когда один человек держит в руках интерес всей страны.

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Себастьян Феттель

Вполне логично, что за Шуми должен идти бэби-Шуми. Феттель сразу начали воспринимать как приемника Михаэля, и благодаря Себу Германия всего пять лет оставалась без титулов. Примечательно также тот, что свой первый чемпионат Феттель выиграл в 2010 году, когда Шумахер совершил непонятный камбэк с Mercedes.

Себастьян Феттель, Ferrari

В последние годы Себастьян чаще появляется в скандальных новостях, чем на верхней ступени подиума. Но новости о его конфликтах с Шарлем Леклером или уходе из Ferrari продолжают вызывать небывалый ажиотаж. Что ж, имея в активе 53 победы и четыре титула Себ это заслужил.

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Нико Росберг

Список немецких чемпионов мира замыкает сын чемпиона финского. Так уж вышло, что хотя отцом Нико был финн Кеке Росберг, а жил бывший гонщик Mercedes в Монако, в Ф1 он выступал под немецким флагом. И выступал весьма недурно.

В 206 гонках Росберг-младший одержал 23 победы и дал самый серьезный бой Льюису Хэмилтону за последние шесть лет. Если по честному, то единственный бой. С тех пор, как Нико взял чемпионский кубок в 2016-м, его экс-напарник безоговорочно царит в Ф1, а сам немец почивает на лаврах.

Нико Росберг, Mercedes AMG F1 Фото: XPB Images

Конечно, сравниться с Шумахером и Феттелем по достижениям Росберг не может. Но именно принес Германии ее последний успех на данный момент. А еще Нико завершил на подиуме четверть всех своих Гран При – такой стабильностью не грех похвастать.

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Вольфганг фон Трипс

Не будь судьба столь жестока, первый чемпион мира появился бы в Германии задолго до Шумахера. Вольфганг фон Трипс провел в Ф1 всего 27 гонок и сходил с дистанции чаще, чем поднимался на подиум, но был очень близок к титулу.

Вольфганг фон Трипс, Ferrari Фото: Motorsport Images

В 1961 году немец проводил, по сути, всего второй полноценный сезон, и вел бой за чемпионство со своим партнером по Ferrari Филом Хиллом. На предпоследний этап сезона в Италию фон Трипс приехал лидером, но его борьба за победу закончилась катастрофой. Немец столкнулся с Lotus Джима Кларка, его болид взмыл в воздух и улетел в сторону трибун. Сам фон Трипс вылетел из кокпита и погиб, а его машина убила 15 зрителей.

В итоговой таблице чемпионата фон Трипс отстал от Хилла на одно очко.

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Ральф Шумахер

Карьера Ральфа Шумахера в Ф1 была обречена изначально. Он пришел в чемпионат, когда его брат уже был двукратным чемпионом мира, и сперва пошел в Jordan по его стопам. Но после пары лет в команде Эдди Ральф решил бросить вызов Михаэлю – ушел в Williams, которая тогда была одним из главных соперников Ferrari.

Ральф Шумахер Фото: XPB Images

Однако расцвет Ральфа пришелся на то же время, что и лучший период в карьере Михаэля. А Ferrari того времени соперникам была совсем не по зубам. Вдобавок, McLaren тоже не сдавала позиций. В итоге, несмотря на шесть побед на Гран При, за 11 сезонов Шумахер-младший так ни разу и не завершил сезон даже в первой тройке. Вот и по числу побед среди немецких гонщиков Ральф занял четвертое место.

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Хайнц-Харальд Френцен

Карьера Френцена оказалась полна несбывшихся ожиданий и горьких “если бы”. В дебютный сезон за Sauber он так впечатлил Фрэнка Уильямса, что Хайнца-Харальда позвали заменить погибшего Сенну, но немец отказался. Спустя пару лет Френтцен все же оказался в Williams - теперь вместо Хилла - но был разгромлен в гонках Жаком Вильневом, хотя превосходил его в квалификациях. Вдобавок, сама Williams лишившись Ньюи и заводской поддержки Renault уже после дебютного сезона Френтцена утратила былую силу.

Хайнц-Харальд Френтцен Фото: Jordan

Френцен поменялся местами с Ральфом Шумахером и оказался в Jordan, где провел блестящий сезон-1999. После двух побед и третьего места в чемпионате Хайнца-Харальда называли претендентом на титул-2000, но машина Jordan оказалась слишком ненадежной. Френцен завершил сезон-2000 лишь девятым, а Jordan потеряла поддержку Honda.

После этого были полсезона в Prost, неполный год в Arrows и возвращение в Sauber. Френцен даже взял подиум в предпоследней гонке в карьере, но его карьера явно могла стать чем-то большим.

Йохен Масс

Масс добился успеха в спорткарах, выиграл “24 часа Ле-Мана” и выступал на знаменитом марафоне почти до 50 лет, но в Ф1 его след перекрыл один трагический инцидент. К сожалению, Масс наиболее известен как тот гонщик, после столкновения с которым погиб Жиль Вильнев. Никакой вины Масса, тогда уже завершавшего карьеру, в столкновении не было, но сам факт трагической аварии прочно вписан в историю.

Йохен Масс Фото: Andrew Hone / Motorsport Images

Тот сезон-1982 был последним в карьере Йохена в Ф1. Он уже несколько лет мыкался по разным командам, ни с кем не добиваясь успеха, а его золотой век остался в середине 70-х. Масс выступал за McLaren во время расцвета команды, но неизбежно оказывался в тени напарников - Эмерсона Фиттипальди и Джеймса Ханта. Те взяли с командой по титулу, а вот Масс ограничился одной победой. И тот успех в Испании-1975 долго оставался для Германии последним. Пока не появился Шумахер.