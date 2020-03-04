Семь команд осудили соглашение FIA с Ferrari
Официальное заявление поддержали все кроме Alfa Romeo и Haas
Команды Формулы 1 Mercedes, Red Bull, McLaren, Renault, AlphaTauri, Racing Point и Williams выступили с официальным осуждением соглашения, которое было достигнуто между Farrari и FIA. В документе говорится, что это соглашение вызвало удивление и шок. Не подписали заявление только команды, использующие двигатели из Маранелло: это Alfa Romeo, Haas и собственно Ferrari.
В заявлении выражено несогласие с позицией FIA и намерение попробовать добиться исправления ситуации для начала в досудебном порядке. Также там сказано, что это делается в интересах всех команд, чемпионата и болельщиков.
Скандал был вызван публикацией в пятницу сообщения FIA в котором говорилось о завершении расследования в отношении законности силовых установок Ferrari. Вместе с тем, там же говорилось, что результаты расследования по договоренностям сторон засекречены и Скудерия не понесет никакого наказания. Однако конструкция итальянского двигателя на 2020 год была изменена.
По слухам, с призывом подписать петицию к командам обратился руководитель Mercedes Тото Вольф. Он аргументировал это в том числе тем, что в случае дисквалификации Ferrari ее доходы от чемпионата за 2019 год будут поделены между остальными участниками, занявшими более низкие места в зачете конструкторов: то есть всеми кроме собственно Mercedes.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Семь команд осудили соглашение FIA с Ferrari
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