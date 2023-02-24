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Формула 1 / Февральские тесты в Бахрейне Статистика

Секунды, круги и километры. Главная статистика по итогам двух дней тестов Ф1

Мы свели 17 часов, которые десять команд и 20 гонщиков провели в Сахире, в четыре лаконичные таблицы

Александр Кабановский
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Секунды, круги и километры. Главная статистика по итогам двух дней тестов Ф1
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Кто-то скажет, что позади всего два тестовых дня, но в реальности это уже две трети всей предсезонной программы Формулы 1. Это значит, что можно подводить промежуточные итоги.

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Начнем с самой простой таблицы, в которой все гонщики расставлены по лучшему времени.

Сводные результаты тестов Ф1 в Бахрейне, 23-24 февраля

Поз Гонщик Команда Время Отст. Шины Сессия*
1. China Чжоу Гауньюй Switzerland Alfa Romeo 1:31.610 С5
2. Netherlands Макс Ферстаппен Austria Red Bull 1:31.650 0,040 С3
3. Spain Фернандо Алонсо United Kingdom Aston Martin

1:32.205

 0,595 С3
4. Netherlands Ник де Врис Italy AlphaTauri 1:32.222 0,612 С4
5. Germany Нико Хюлькенберг United States Haas 1:32.466 0,856 С5
6. Spain Карлос Сайнс Italy Ferrari 1:32.486 0,876 С3
7. United States Логан Сарджент United Kingdom Williams 1:32.549 0,939 С5
8. Monaco Шарль Леклер Italy Ferrari 1:32.725 1,115 С3
9. Australia Оскар Пиастри United Kingdom McLaren 1:33.175 1,565 С3
10. France Пьер Гасли France Alpine
 1:33.186

1,576

С3

11. Denmark Кевин Магнуссен United States Haas 1:33.442 1,832 С2
12. United Kingdom Ландо Норрис United Kingdom McLaren 1:33.462 1,852 С3
13. France Эстебан Окон France Alpine
 1:33.490

1,880

С3

14. United Kingdom Льюис Хэмилтон Germany Mercedes 1:33.508 1,898 С3
15. United Kingdom Джордж Расселл Germany Mercedes 1:33.654 2,044 С3
16. Thailand Алекс Элбон United Kingdom Williams 1:33.671 2,061 С4
17. Mexico Серхио Перес Austria Red Bull 1:33.751 2,141 прот.
18. Finland Валттери Боттас Switzerland Alfa Romeo 1:34.558 2,948 С3
19. Brazil Фелипе Другович United Kingdom Aston Martin

1:34.564

 2,954 С3
20. Japan Юки Цунода Italy AlphaTauri 1:34.671 3,061 С2

*1 или 2 – день тестов; У или Д – утренняя или дневная часть заездов

Таблица вышла очень похожей на итоги второго дня, что неудивительно: в пятницу скорости были куда выше, чем в четверг. Свои прежние результаты не перекрыли лишь Ландо Норрис с Льюисом Хэмилтоном, да Юки Цунода, проводивший симуляцию гонки.

Если взять от каждой команды только один лучший результат, пелотон укладывается в 1,9 секунды. Это очень неплохой результат. 

Теперь перейдем к надежности. На этих тестах она оказалась выше всяких похвал. Даже с учетом проблем с машиной у Фелипе Друговича и Джорджа Расселла, минимальная дистанция за сессию – половину дня – составила 26 кругов или 140 км.  

Дистанция, пройденная пилотами на тестах (круги)

Поз Гонщик Команда 23 фев 24 фев Всего Сессии
1. United States Логан Сарджент United Kingdom Williams 75 154 229 3
2. Netherlands Макс Ферстаппен Austria Red Bull 157 47 204 3
3. China Чжоу Гауньюй Switzerland Alfa Romeo 67 133 200 3
4. Spain Фернандо Алонсо United Kingdom Aston Martin 60 130 190 3
5. Netherlands Ник де Врис Italy AlphaTauri 85 74 159 2
6. United Kingdom Льюис Хэмилтон Germany Mercedes 83 72 155 2
7. Spain Карлос Сайнс Italy Ferrari 72 70 142 2
8. Germany Нико Хюлькенберг United States Haas 51 68 139 2
9. Monaco Шарль Леклер Italy Ferrari 64 68 132 2
10. Japan Юки Цунода Italy AlphaTauri 46 85 131 2
11. Australia Оскар Пиастри United Kingdom McLaren 52 74 126 2
12. Denmark Кевин Магнуссен United States Haas 57 67 124 2
13. France Пьер Гасли France Alpine
 60 59 119 2
14. United Kingdom Ландо Норрис United Kingdom McLaren 40 65 105 2
15. France Эстебан Окон France Alpine
 53 49 102 2
16. United Kingdom Джордж Расселл Germany Mercedes 69 26 95 2
17. Mexico Серхио Перес Austria Red Bull   76 76 1
18. Thailand Алекс Элбон United Kingdom Williams 74   74 1
19. Finland Валттери Боттас Switzerland Alfa Romeo 71   71 1
20. Brazil Фелипе Другович United Kingdom Aston Martin 40   40 1

Рекордсменом стал Макс Ферстаппен, проехавший за день 157 кругов или 850 км. Ему же удалось преодолеть за одну сессию 86 кругов. Однако по общей дистанции двукратного чемпиона оставил позади новичок чемпионата Логан Сарджент.

Правда, оба уже не вернутся за руль до Гран При Бахрейна. Так что Нику де Врису достаточно проехать в субботу 71 круг, чтобы обойти американца. Серхио Перес с Алексом Элбоном тоже явно не сказали своего последнего слова.

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Так как одни пилоты уже закончили работу на тестах, а другие, напротив, провели за рулем всего по полдня, пока статистика по пройденной дистанции выглядит не вполне объективной.

А вот с командами дисбаланса нет – ведь у каждой из них всегда есть ровно одна машина.

Дистанция, пройденная командами на тестах (круги)

Поз Команда 23 фев 24 фев Всего
1. United Kingdom Williams 149 154 303
2. Italy AlphaTauri 131 151 282
3. Austria Red Bull 157 123 280
4. Italy Ferrari 136 138 274
5. Switzerland Alfa Romeo 138 133 271
6. Germany Mercedes 152 98 250
7. United States Haas 108 135 243
8. United Kingdom McLaren 92 139 231
9. United Kingdom Aston Martin 100 130 230
10. France Alpine
 113 108 221

Внезапно получилась, что дальше всего удалось уехать Williams. А вот McLaren, Aston Martin и особенно Alpine пока оказались в догоняющих. Впрочем, почти всем и почти всегда удавалось проехать по сотне кругов в день. 

Год назад на той же трассе в Сахире пилоты McLaren за три дня одолели только 200 кругов.

Дистанция, пройденная производителями моторов на тестах (круги)

Поз Мотор 23 фев 24 фев Всего Среднее
1. JapanAustria Honda RBPT 288 274 562 281
2. Italy Ferrari 382

406

 788 263
3. Germany Mercedes 493 521 1014 253
4. France Renault
 113 108 221 221

Статистика по силовым установкам тоже выглядит довольно ровно. Так как у всех производителей разное количество клиентов, мы отсортировали пройденную дистанцию по среднему количеству кругов на одну команду. 

Узнать больше о тестах Ф1 в Бахрейне можно в нашем специальном разделе.

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