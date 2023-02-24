Секунды, круги и километры. Главная статистика по итогам двух дней тестов Ф1
Мы свели 17 часов, которые десять команд и 20 гонщиков провели в Сахире, в четыре лаконичные таблицы
Кто-то скажет, что позади всего два тестовых дня, но в реальности это уже две трети всей предсезонной программы Формулы 1. Это значит, что можно подводить промежуточные итоги.
Начнем с самой простой таблицы, в которой все гонщики расставлены по лучшему времени.
Сводные результаты тестов Ф1 в Бахрейне, 23-24 февраля
|Поз
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отст.
|Шины
|Сессия*
|1.
|Чжоу Гауньюй
|Alfa Romeo
|1:31.610
|–
|С5
|2Д
|2.
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|1:31.650
|0,040
|С3
|2Д
|3.
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|
1:32.205
|0,595
|С3
|2Д
|4.
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|1:32.222
|0,612
|С4
|2Д
|5.
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|1:32.466
|0,856
|С5
|2Д
|6.
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|1:32.486
|0,876
|С3
|2У
|7.
|Логан Сарджент
|Williams
|1:32.549
|0,939
|С5
|2Д
|8.
|Шарль Леклер
|Ferrari
|1:32.725
|1,115
|С3
|2Д
|9.
|Оскар Пиастри
|McLaren
|1:33.175
|1,565
|С3
|2Д
|10.
|Пьер Гасли
| Alpine
|1:33.186
|
1,576
|
С3
|
2Д
|11.
|Кевин Магнуссен
|Haas
|1:33.442
|1,832
|С2
|2У
|12.
|Ландо Норрис
|McLaren
|1:33.462
|1,852
|С3
|1Д
|13.
|Эстебан Окон
| Alpine
|1:33.490
|
1,880
|
С3
|
2У
|14.
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|1:33.508
|1,898
|С3
|1Д
|15.
|Джордж Расселл
|Mercedes
|1:33.654
|2,044
|С3
|2Д
|16.
|Алекс Элбон
|Williams
|1:33.671
|2,061
|С4
|1У
|17.
|Серхио Перес
|Red Bull
|1:33.751
|2,141
|прот.
|2У
|18.
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|1:34.558
|2,948
|С3
|1Д
|19.
|Фелипе Другович
|Aston Martin
|
1:34.564
|2,954
|С3
|1У
|20.
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|1:34.671
|3,061
|С2
|1У
*1 или 2 – день тестов; У или Д – утренняя или дневная часть заездов
Таблица вышла очень похожей на итоги второго дня, что неудивительно: в пятницу скорости были куда выше, чем в четверг. Свои прежние результаты не перекрыли лишь Ландо Норрис с Льюисом Хэмилтоном, да Юки Цунода, проводивший симуляцию гонки.
Если взять от каждой команды только один лучший результат, пелотон укладывается в 1,9 секунды. Это очень неплохой результат.
Теперь перейдем к надежности. На этих тестах она оказалась выше всяких похвал. Даже с учетом проблем с машиной у Фелипе Друговича и Джорджа Расселла, минимальная дистанция за сессию – половину дня – составила 26 кругов или 140 км.
Дистанция, пройденная пилотами на тестах (круги)
|Поз
|Гонщик
|Команда
|23 фев
|24 фев
|Всего
|Сессии
|1.
|Логан Сарджент
|Williams
|75
|154
|229
|3
|2.
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|157
|47
|204
|3
|3.
|Чжоу Гауньюй
|Alfa Romeo
|67
|133
|200
|3
|4.
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|60
|130
|190
|3
|5.
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|85
|74
|159
|2
|6.
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|83
|72
|155
|2
|7.
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|72
|70
|142
|2
|8.
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|51
|68
|139
|2
|9.
|Шарль Леклер
|Ferrari
|64
|68
|132
|2
|10.
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|46
|85
|131
|2
|11.
|Оскар Пиастри
|McLaren
|52
|74
|126
|2
|12.
|Кевин Магнуссен
|Haas
|57
|67
|124
|2
|13.
|Пьер Гасли
| Alpine
|60
|59
|119
|2
|14.
|Ландо Норрис
|McLaren
|40
|65
|105
|2
|15.
|Эстебан Окон
| Alpine
|53
|49
|102
|2
|16.
|Джордж Расселл
|Mercedes
|69
|26
|95
|2
|17.
|Серхио Перес
|Red Bull
|76
|76
|1
|18.
|Алекс Элбон
|Williams
|74
|74
|1
|19.
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|71
|71
|1
|20.
|Фелипе Другович
|Aston Martin
|40
|40
|1
Рекордсменом стал Макс Ферстаппен, проехавший за день 157 кругов или 850 км. Ему же удалось преодолеть за одну сессию 86 кругов. Однако по общей дистанции двукратного чемпиона оставил позади новичок чемпионата Логан Сарджент.
Правда, оба уже не вернутся за руль до Гран При Бахрейна. Так что Нику де Врису достаточно проехать в субботу 71 круг, чтобы обойти американца. Серхио Перес с Алексом Элбоном тоже явно не сказали своего последнего слова.
Так как одни пилоты уже закончили работу на тестах, а другие, напротив, провели за рулем всего по полдня, пока статистика по пройденной дистанции выглядит не вполне объективной.
А вот с командами дисбаланса нет – ведь у каждой из них всегда есть ровно одна машина.
Дистанция, пройденная командами на тестах (круги)
|Поз
|Команда
|23 фев
|24 фев
|Всего
|1.
|Williams
|149
|154
|303
|2.
|AlphaTauri
|131
|151
|282
|3.
|Red Bull
|157
|123
|280
|4.
|Ferrari
|136
|138
|274
|5.
|Alfa Romeo
|138
|133
|271
|6.
|Mercedes
|152
|98
|250
|7.
|Haas
|108
|135
|243
|8.
|McLaren
|92
|139
|231
|9.
|Aston Martin
|100
|130
|230
|10.
| Alpine
|113
|108
|221
Внезапно получилась, что дальше всего удалось уехать Williams. А вот McLaren, Aston Martin и особенно Alpine пока оказались в догоняющих. Впрочем, почти всем и почти всегда удавалось проехать по сотне кругов в день.
Год назад на той же трассе в Сахире пилоты McLaren за три дня одолели только 200 кругов.
Дистанция, пройденная производителями моторов на тестах (круги)
|Поз
|Мотор
|23 фев
|24 фев
|Всего
|Среднее
|1.
|Honda RBPT
|288
|274
|562
|281
|2.
|Ferrari
|382
|
406
|788
|263
|3.
|Mercedes
|493
|521
|1014
|253
|4.
| Renault
|113
|108
|221
|221
Статистика по силовым установкам тоже выглядит довольно ровно. Так как у всех производителей разное количество клиентов, мы отсортировали пройденную дистанцию по среднему количеству кругов на одну команду.
Узнать больше о тестах Ф1 в Бахрейне можно в нашем специальном разделе.
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