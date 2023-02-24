Секунды, круги и километры. Главная статистика по итогам двух дней тестов Ф1

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Кто-то скажет, что позади всего два тестовых дня, но в реальности это уже две трети всей предсезонной программы Формулы 1. Это значит, что можно подводить промежуточные итоги.

Начнем с самой простой таблицы, в которой все гонщики расставлены по лучшему времени.

Сводные результаты тестов Ф1 в Бахрейне, 23-24 февраля

Поз Гонщик Команда Время Отст. Шины Сессия* 1. Чжоу Гауньюй Alfa Romeo Alfa Romeo 1:31.610 – С5 2Д 2. Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 1:31.650 0,040 С3 2Д 3. Фернандо Алонсо Aston Martin Aston Martin 1:32.205 0,595 С3 2Д 4. Ник де Врис AlphaTauri AlphaTauri 1:32.222 0,612 С4 2Д 5. Нико Хюлькенберг Нико Хюлькенберг Haas Haas 1:32.466 0,856 С5 2Д 6. Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1:32.486 0,876 С3 2У 7. Логан Сарджент Логан Сарджент Williams Williams 1:32.549 0,939 С5 2Д 8. Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1:32.725 1,115 С3 2Д 9. Оскар Пиастри McLaren McLaren 1:33.175 1,565 С3 2Д 10. Пьер Гасли Пьер Гасли Alpine

Alpine 1:33.186 1,576 С3 2Д 11. Кевин Магнуссен Haas Haas 1:33.442 1,832 С2 2У 12. Ландо Норрис Ландо Норрис McLaren McLaren 1:33.462 1,852 С3 1Д 13. Эстебан Окон Эстебан Окон Alpine

Alpine 1:33.490 1,880 С3 2У 14. Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1:33.508 1,898 С3 1Д 15. Джордж Расселл Джордж Расселл Mercedes Mercedes 1:33.654 2,044 С3 2Д 16. Алекс Элбон Алекс Элбон Williams Williams 1:33.671 2,061 С4 1У 17. Серхио Перес Red Bull Red Bull 1:33.751 2,141 прот. 2У 18. Валттери Боттас Alfa Romeo Alfa Romeo 1:34.558 2,948 С3 1Д 19. Фелипе Другович Aston Martin Aston Martin 1:34.564 2,954 С3 1У 20. Юки Цунода Юки Цунода AlphaTauri AlphaTauri 1:34.671 3,061 С2 1У

*1 или 2 – день тестов; У или Д – утренняя или дневная часть заездов

Таблица вышла очень похожей на итоги второго дня, что неудивительно: в пятницу скорости были куда выше, чем в четверг. Свои прежние результаты не перекрыли лишь Ландо Норрис с Льюисом Хэмилтоном, да Юки Цунода, проводивший симуляцию гонки.

Если взять от каждой команды только один лучший результат, пелотон укладывается в 1,9 секунды. Это очень неплохой результат.

Теперь перейдем к надежности. На этих тестах она оказалась выше всяких похвал. Даже с учетом проблем с машиной у Фелипе Друговича и Джорджа Расселла, минимальная дистанция за сессию – половину дня – составила 26 кругов или 140 км.

Дистанция, пройденная пилотами на тестах (круги)

Поз Гонщик Команда 23 фев 24 фев Всего Сессии 1. Логан Сарджент Логан Сарджент Williams Williams 75 154 229 3 2. Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 157 47 204 3 3. Чжоу Гауньюй Alfa Romeo Alfa Romeo 67 133 200 3 4. Фернандо Алонсо Aston Martin Aston Martin 60 130 190 3 5. Ник де Врис AlphaTauri AlphaTauri 85 74 159 2 6. Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 83 72 155 2 7. Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 72 70 142 2 8. Нико Хюлькенберг Нико Хюлькенберг Haas Haas 51 68 139 2 9. Шарль Леклер Ferrari Ferrari 64 68 132 2 10. Юки Цунода Юки Цунода AlphaTauri AlphaTauri 46 85 131 2 11. Оскар Пиастри McLaren McLaren 52 74 126 2 12. Кевин Магнуссен Haas Haas 57 67 124 2 13. Пьер Гасли Пьер Гасли Alpine

Alpine 60 59 119 2 14. Ландо Норрис Ландо Норрис McLaren McLaren 40 65 105 2 15. Эстебан Окон Эстебан Окон Alpine

Alpine 53 49 102 2 16. Джордж Расселл Джордж Расселл Mercedes Mercedes 69 26 95 2 17. Серхио Перес Red Bull Red Bull 76 76 1 18. Алекс Элбон Алекс Элбон Williams Williams 74 74 1 19. Валттери Боттас Alfa Romeo Alfa Romeo 71 71 1 20. Фелипе Другович Aston Martin Aston Martin 40 40 1

Рекордсменом стал Макс Ферстаппен, проехавший за день 157 кругов или 850 км. Ему же удалось преодолеть за одну сессию 86 кругов. Однако по общей дистанции двукратного чемпиона оставил позади новичок чемпионата Логан Сарджент.

Правда, оба уже не вернутся за руль до Гран При Бахрейна. Так что Нику де Врису достаточно проехать в субботу 71 круг, чтобы обойти американца. Серхио Перес с Алексом Элбоном тоже явно не сказали своего последнего слова.

Так как одни пилоты уже закончили работу на тестах, а другие, напротив, провели за рулем всего по полдня, пока статистика по пройденной дистанции выглядит не вполне объективной.

А вот с командами дисбаланса нет – ведь у каждой из них всегда есть ровно одна машина.

Дистанция, пройденная командами на тестах (круги)

Поз Команда 23 фев 24 фев Всего 1. Williams Williams 149 154 303 2. AlphaTauri AlphaTauri 131 151 282 3. Red Bull Red Bull 157 123 280 4. Ferrari Ferrari 136 138 274 5. Alfa Romeo Alfa Romeo 138 133 271 6. Mercedes Mercedes 152 98 250 7. Haas Haas 108 135 243 8. McLaren McLaren 92 139 231 9. Aston Martin Aston Martin 100 130 230 10. Alpine

Alpine 113 108 221

Внезапно получилась, что дальше всего удалось уехать Williams. А вот McLaren, Aston Martin и особенно Alpine пока оказались в догоняющих. Впрочем, почти всем и почти всегда удавалось проехать по сотне кругов в день.

Год назад на той же трассе в Сахире пилоты McLaren за три дня одолели только 200 кругов.

Дистанция, пройденная производителями моторов на тестах (круги)

Поз Мотор 23 фев 24 фев Всего Среднее 1. Honda RBPT 288 274 562 281 2. Ferrari Ferrari 382 406 788 263 3. Mercedes Mercedes 493 521 1014 253 4. Renault

Renault 113 108 221 221

Статистика по силовым установкам тоже выглядит довольно ровно. Так как у всех производителей разное количество клиентов, мы отсортировали пройденную дистанцию по среднему количеству кругов на одну команду.

Узнать больше о тестах Ф1 в Бахрейне можно в нашем специальном разделе.