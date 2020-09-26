Секундное отставание от Ферстаппена поставило Элбона в тупик

Алекс Элбон в нынешнем сезоне Ф1 еще ни разу не смог опередить в квалификации выступающего на такой же машине Макса Ферстаппена. В Сочи голландец вновь оказался быстрее, причем опередил партнера по команде на восемь позиций и 1,1 секунды.

По словам англо-тайского гонщика, ему не удалось прибавить по ходу квалификации столь же ощутимо, как остальным.

«В первом и втором сегментах все было не так ужасно, но потом, похоже, всем удалось шагнуть вперед, – сказал Алекс на медиа-сессии. – У меня не было ощущения, что я сам проехал сильно хуже, чем было возможно. Тут есть, от чего задуматься, потому что мои круги не оставили впечатление провальных.

Конечно, всегда можно найти еще пару десятых тут или там. Но сейчас отставание слишком велико. Это ставит меня в тупик и явно заставляет поработать».

Элбон добавил, что у них с Ферстаппеном были в субботу разные настройки.

«Макс ехал с чуть меньшим уровнем прижимной силы, – сказал он, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Думаю, все могли это видеть по скорости на прямых. Кроме того, если я не ошибаюсь, он смог попасть в слипстрим от Валттери [Боттаса]. Это тоже повлияло на результат.

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Думаю, до старта квалификации сложно что-то радикально поменять. Мы пришли к некоторой конфигурации в третьей тренировке, и после этого ты хочешь оставить все как есть, чтобы не привыкать к новому поведению машины.

У меня прижима было больше, но разница была не так велика».

Единственной командой, кроме Red Bull, где счет дуэлей между пилотами также 10-0, является Williams. Там Джордж Расселл всухую переигрывает Николя Латифи.