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Формула 1 Новости

Секунда с круга в обмен на Квята. Лучшие мемы Ф1 за 2021 год

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Новое имя (и челка) Кристиана Хорнера, барбекю для Пьера Гасли и переписка фаната с Alpine – вспомнишь их все?

Секунда с круга в обмен на Квята. Лучшие мемы Ф1 за 2021 год

В минувшем сезоне Формулы 1 было немало мемов, которые зародились в социальных сетях гонщиков и команд и стали очень популярными среди болельщиков. Мы решили вспомнить лучшие из них.

Дайте мне Квята – и я ускорю Alpine!

В конце сентября в твиттер-аккаунте Alpine появился интересный пост. По-видимому, команде написал обычный болельщик – правда, с довольно необычной просьбой. 

«Хочу предложить вашей команде инженерную идею, которая позволит отыграть от полусекунды до секунды с круга, – говорится в сообщении. – Но сразу хочу предупредить, что я не инженер и не знаю всех нюансов техтребований Формулы 1. Но я интересуюсь Формулой 1 много лет – и насколько я понимаю, моя идея не нарушает регламент. У меня есть еще несколько идей, но с ними я уже не так уверен.

Если вы заинтересованы, свяжитесь со мной в WhatsApp сегодня или в течение следующих трех дней с 13:00 до 18:00 по среднеевропейскому времени. Но одна просьба: пусть на видеоконференции будет Даниил Квят, а то я не слишком хорошо знаю английский. Если в течение этого времени вы со мной не свяжетесь, я предложу эту идею другой команде». 

 

Alpine, в свою очередь, написали, что готовы поговорить с незнакомцем, если твит наберет 5 000 лайков. Правда, с тех пор пост уже пробил потолок в 58 тысяч – но никакого продолжения история не получила. Может, решение действительно оказалось столь эффективным?

Как Риккардо яйца Норриса оценил

Во время Гран При России Даниэль Риккардо и Ландо Норрис играли в настольный теннис – обычная для пилотов история. И вроде как после очередного матча Риккардо выложил в твиттер пост, в котором похвалил напарника за хороший матч.

«Только что Ландо обыграл меня в настольный теннис со счетом 5:0. Он с начала года меня позволяет мне узнавать что-то новое – особенно в плане прохождения быстрых поворотов. У него огромные яйца, у меня таких нет».

 

Пост сразу же всех удивил: да, на тот момент Дэн все еще сильно отставал от Ландо в чемпионате. И да, он известный шутник паддока. Но в комментариях все сразу же начали говорить, что это наверняка какой-то очередной челлендж или спор между напарниками. И оказались практически правы.

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Через три минуты в аккаунте Риккардо появилось фото довольного Норриса с подписью «Надеюсь, так смысл прошлого поста будет вам понятнее».

 

Как оказалось по итогу, Риккардо в тот момент уже был на пресс-конференции и поэтому чисто физически не мог сделать пост. Перед этим австралиец оставил свой смартфон и, судя по всему, не успел заблокировать экран. В итоге телефон оказался в распоряжении Норриса, который и решил подшутить над напарником.

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Размер Шакила имеет значение

Легенду баскетбола Шакила О’Нила пригласили на награждение по итогам гонки в США. Перед вручением кубков пилоты забрались на подиум, чтобы прослушать гимн в честь победителя. И Шакил последовал их примеру, встав между Льюисом Хэмилтон и Максом Ферстаппеном.

Спортсмен оказался выше стоявшего на «тумбе» Хэмилтона – да и в принципе выглядел гигантом на фоне гонщиков. Болельщики сразу же сделали мем, увеличив О’Нила еще в несколько раз. А тем, кто ведет соцсети Ф1 это настолько понравилось, что картинка появилась в официальном аккаунте чемпионата.

 

Впрочем, все это мелочи на фоне классического гоночного мема, появившегося несколько лет назад и эксплуатировавшего тему размеров автомобиля BMW M8 для гонок на выносливость. Та машина действительно была заметно крупнее автомобилей-соперников, но фабрика мемов в итоге начала сравнивать ее с линкорами времен Второй мировой и даже крупнейшими звездами Млечного пути. А О’Нил так и не вырос выше экрана за спиной призеров.

Новый псевдоним (и челка!) для Хорнера

Во время гонки в Сильверстоуне Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон столкнулись на высокой скорости в борьбе за лидерство. Макс закончил заезд в стене, а Хэмилтон в наказание получил штрафные секунды, которые не помешали семикратному чемпиону приехать первым. После этого инцидента глава Red Bull Кристиан Хорнер подал протест и потребовал более строгих санкций в отношении Льюиса. Как оказалось, представленные командой «существенные» доказательства оказались не особо существенными, и в FIA запрос «Быков» отклонили.

После этого в социальных сетях посыпались мемы про «Кэрен Хорнер». Кэрен в англоязычном сообществе – ставший собирательным образ человека, постоянно поднимающего шум из-за мелочей и при малейшем недовольстве желающего «поговорить с менеджером». Именно поэтому Хорнеру раз за разом стали фотошопить женскую прическу.

 

У Карен Хорнер даже есть свой Твиттер-аккаунт, который завел кто-то из болельщиков. Вот, например, один из постов: «Постыдное решение судей! Мы запросим слушанье у верховных судей. Или у тех судей, которые судят судей. Да у кого угодно, кто захочет нас послушать».

 

Барбекю для паддока Ф1

Гонку в Бельгии постоянно откладывали. Сначала переносы были на пять минут, потом на десять, а потом ожидание начало измеряться уже часами…

 

Об одной из очередных коротких задержек инженер сообщил по радио Пьеру Гасли, когда пилоты еще сидели в кокпитах машин. Пьер ответил, что ему бы «парочку сосисок». В твиттере эту тему сразу же подхватили – все равно делать было, по большому счету, нечего. AlphaTauri написала у себя в аккаунте: «Давайте представим, что мы бы собрались на барбекю. Кто что с собой возьмет?».

Alpine: «Картошка фри и майонез – за наш счет! (Когда мы в Бельгии, вы понимаете?)».

Alfa Romeo: «Мы принесем лед».

Pirelli: «Пончики».

McLaren: «Мы вот что принесем. Они получились очень вкусными в Сильверстоуне. Что думаете, Гордон Рамси?» (на картинках – «топовые сосиски Брандла» и способ их приготовления).

 

Мини-бойкот

Впрочем, в этом году был и свой период тишины. 30 апреля игроки, команды и руководство английского футбола приняли решение о трехдневном бойкоте социальных сетей, чтобы обратить внимание на вопросы расизма, дискриминации и агрессивного поведения в интернете.

Эту идею поддержали множество спортсменов по всему миру, включая и 12 гонщиков Формулы 1. Ими были: Льюис Хэмилтон, Ландо Норрис, Джордж Расселл, Валттери Боттас, Даниэль Риккардо, Шарль Леклер, Макс Ферстаппен, Мик Шумахер, Николас Латифи, Эстебан Окон, Пьер Гасли и Никита Мазепин. Аккаунты пилотов затихли до 3 мая: акция, таким образом, выпала на этап серии в Португалии.

Полеты по паддоку

Упомянутый выше бойкот поддержали пилоты, а вот команды от постоянного снабжения болельщиков контентом отказаться не смогли. И именно Гран При Португалии случилась еще одна забавная ситуация.

Сначала пост выложила McLaren: на видео Норрис закинул бумажный самолетик в окно фуры Red Bull. Видео сопровождала короткая подпись: «Спецдоставка для Red Bull Racing. Ландо, что это ты задумал?». Через 20 минут «быки» опубликовали ответ. «Ты в порядке, Ландо?» – спрашивали его авторы. А на видео был продемонстрирован самолетик с надписью: «Помогите! Это странный оператор постоянно преследует меня. Ландо».

 

Восемь лиц для обладателя поула

Социальная сеть TikTok известна обилием челленджей, которые повторяют – или запускают – разные пользователи. И в начале осени на платформе появилась маска с всплывающими на экране эмодзи – пользователю на видео надо при этом одну за другой повторять соответствующие эмоции. В Mercedes решили не отставать от трендов и дали Валттери Боттасу покривляться перед камерой. Самое забавное, что они выложили это видео в Твиттер с подписью «Ваш обладатель поула на Гран При Мексики».  

 
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