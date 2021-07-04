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Формула 1 / Гран При Австрии Новость

Секретом успеха Сайнса стало спокойствие при нулевом зацепе

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Испанец уверенно провел финальную часть гонки – но в начале заезда ему пришлось непросто

Секретом успеха Сайнса стало спокойствие при нулевом зацепе

Карлос Сайнс по ходу Гран При Австрии стал одним из лидеров по количеству отыгранных позиций: стартовав 10-м, испанец занял в итоговом протоколе 5-е место. Номинально Даниэль Риккардо отыграл еще больше – 6 позиций. Однако стоит обратить внимание, что Сайнс на первом круге откатился на 14-е место – и первые 10 кругов находился в середине первой десятки.

Добиться прогресса по ходу гонки пилоту Ferrari помогла выбранная командой тактическая схема. Испанец был одним из всего лишь двух пилотов, которые начали гонку на шинах Hard. На них Сайнс проехал почти 50 кругов – и впервые заехал на переобувание на 11 кругов позже пилотов, сделавших это предпоследними. В результате в финале гонки в распоряжении гонщика были сравнительно свежие шины Medium – в то время как его соперники завершали заезд на основательно изношенной резине Hard.

После пит-стопа Сайнс оказался за спиной напарника – но Ferrari оперативно дала Леклеру команду пропустить испанца. Благодаря этому сын двукратного чемпиона мира по ралли смог догнать и опередить Риккардо – а также не отстать больше чем на 10 секунд от Переса (чтобы воспользоваться выписанными мексиканцу штрафами).

Однако, по словам пилота, прежде чем обрести достойный темп в конце гонки, ему пришлось пройти через непростую ситуацию в начале заезда.

«Поначалу уровень зацепа по сравнению с другими машинами был, по большому счету, нулевым, – рассказал гонщик после финиша. – Все было хуже, чем я ожидал до старта гонки. Только кругов через десять-пятнадцать можно было сказать себе, что самое страшное позади. Но я смог сохранить спокойствие и проехать достаточно длинный отрезок. Чтобы во время пит-стопа перейти на шины Medium и иметь возможность после этого держать хороший темп.

Честно говоря, я все мечтал о выезде машины безопасности – даже непосредственно перед пит-стопом у меня еще не было уверенности, что наш план сработает. Однако в итоге я смог поймать хороший темп – хотя на пит-стопе мне поставили уже прикатанные шины.

Обогнать Даниэля было не слишком просто. За McLaren очень сложно удержаться на прямых, но я пошел на риск в 3-м повороте: заузил траекторию, чтобы оказаться в чистом воздухе, взял хороший разгон – и смог проехать 4-й поворот очень быстро.

Классно, что от гонки к гонки у нас улучшаются дела и со стратегией, и с темпом – и постепенно я все больше похож на Карлоса, который добивается хорошего результата по воскресеньям».

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