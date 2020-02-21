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Секретное оружие Mercedes вызвало шквал мемов. Мы тоже свой придумали – с Петровым!

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Секретное оружие Mercedes вызвало шквал мемов. Мы тоже свой придумали – с Петровым!
Автор:
, Writer
21 февр. 2020 г., 03:40

Мистер Бин, легендарный тренер Жозе Мауриньо, первый российский пилот Ф1, истеричные дети и автор рок-баллады Don`t cry – все оказались кстати, когда чемпионская команда удивила мир своим новым изобретением.

Неожиданная премьера новой системы Mercedes, позволяющей корректировать схождение передних колес, задала работу буквально всем, кто неравнодушен к Формуле 1.

Технические специалисты начали пытаться понять, как устроена новинка. Знатоки регламента принялись взвешивать шансы на скорый запрет любопытного решения. Нашлась работа и тем, кто предпочитает аналитике юмор, а вдумчивости и тщательности – убойный креатив. Они взялись за изготовление мемов.

Поначалу дело шло не слишком разнообразно:

 

 

«Теперь буду делать так каждый раз, выехав на большую дорогу»

 

«Надеюсь, там у вас этот руль нормально закреплен»

Тема самолетов, как нетрудно догадаться, тоже проклюнулась весьма быстро:

 

«Хочу показать всем вам мой новый руль»

 

«Mercedes в поворотах»

Кто-то пытался иронизировать над впечатлением, которое произвела новинка Mercedes на соперников и простых болельщиков:

 

«Все остальные команды, когда увидели тот самый онборд Mercedes»

 

«Все остальные команды Ф1 обращаются в FIA, увидев новый девайс Mercedes»

 

«Прямо сейчас в юридических отделах Red Bull и Ferrari: "Добрый день, я бы хотел кого-нибудь срочно засудить"»

 

«Неделю спустя. Williams в попытках скопировать рулевое управление Mercedes»

Чуть позже перешли к элегантным каламбурам: ниже обыгрывается сходство использованного в названии системы слова axis (ось) с словом axe (топор), псевдонимом фронтмена группы Guns `n Roses Эксла Роуза и маркой дезодорантов Axe:

 

Не обошлось без предсказаний того, как будут развиваться события в ближайшем будущем:

 

«Видео с места событий: инженеры Mercedes прибыли в FIA на обсуждение тонкостей технических требований»

 

«На Гран При Австралии в комнате судей произойдет примерно это»

Отметились даже представители других серий:

 

«Двухмерное руление? Что-то такое уже было...»

Но автором лучшего мема лично мы считаем нашего обозревателя Олега Карпова:

 

«Когда Джеймс Эллисон в первый раз решил поставить DAS, эта штука не заработала».

На видео изображен вылет Виталия Петрова на Гран При Малайзии 2011 года. Техническим директором команды Lotus, за которую тогда выступал россиянин, был Джеймс Эллисон –  нынешний технический директор Mercedes, уже объявленный изобретателем системы DAS.

Думаете, мы только ржать можем? Отнюдь:

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Февральские тесты в Барселоне I
Сессия Четверг
Команды Mercedes В Магазин
Автор Редакция Motorsport.com

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