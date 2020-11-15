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Формула 1 / Новость

Секрет победы Хэмилтона: сделал слики из промежуточных шин

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Секрет победы Хэмилтона: сделал слики из промежуточных шин
Автор:
, редактор

Льюис рассказал о работе с резиной, которая принесла победу

Льюис Хэмилтон выиграл Гран При Турции, несмотря на старт с шестого места и проблемы с темпом в начале гонки. Британец признался, что сам в какой-то момент подумал, что у него ничего не получится. 

«Мы изначально ждали сложного уик-энда, – отметил Хэмилтон. – Мы даже не были сильно разочарованы результатами квалификации, так как заранее знали, что отстаем. Зато мы многое поняли. Так ведутся дела у нас в команде: мы не виним друг друга, а работаем. 

На старте гонки было тяжело: я долго не мог пройти Себа, потом видел, как Элбон уезжает от меня. В тот момент я думал, что гонка просто утекает сквозь пальцы. Но я продолжал стараться и верить, что в какой-то момент все сложится. Так и вышло».

Победу Хэмилтону принесло решение не заезжать на второй пит-стоп. Льюис рассказал, как заставил промежуточную резину держаться дольше и работать так, будто она сухая: 

«В какой-то момент Себ стал уезжать от меня, и я не понимал, в чем дело, стал проверять температуру шин. Я не знал, дело в перегреве шин или наоборот, они слишком холодные. Я выдержал тяжелый период зернения шин, а потом они начали возвращать себе сцепление. Трасса подсыхала местами и я всю гонку менял траекторию езды.

Потом Себ уехал на пит-стоп и я понял, что для меня это будет неверным решением. Я остался на трассе, шины стали лысеть все сильнее, но мне это и было нужно. А поскольку резина была промежуточной, она держала температуру. Поставь я свежие слики, они бы так не сработали, так что решение было верным».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

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