Секрет Боттаса: финн мотивирует себя «неприятной картинкой»
Тото Вольф посоветовал подчиненным подзаряжаться при виде соперников – а финский пилот, судя по всему, творчески подошел к полученному от босса совету
Валттери Боттас признался журналистам, что на рабочем столе его компьютера есть некое «неприятное» изображение – и появилось оно там по совету Тото Вольфа.
На недавнем Гран При Испании руководитель команды Mercedes рассказал об одном из способов создании дополнительной мотивации у сотрудников – размещении на рабочем месте фотографии одного из соперников.
«Я регулярно встречаю такие фотографии у людей, с которыми плотно работаю, – рассказал менеджер. – И это хорошо. Это мощное психологическое оружие. Я вот постоянно имею при себе две таких фотографии. Правда, на них не люди из мира Формулы 1, а мои конкуренты в сфере бизнеса».
На следующей гонке, которая состоялась в прошлые выходные в Монако, вопрос о таких изображениях задали финскому пилоту.
«Портреты Льюиса или Макса я в карманах не ношу, – ответил Боттас. – Но у меня есть картинка, которая появилась в результате общения с Тото в прошлом году. Она на рабочем столе моего компьютера – и мотивирует меня каждый раз, когда я компьютер включаю.
Это картинка, которая не вызывает приятных ощущений. Неприятная картинка, которая всегда подталкивает меня показать всем окружающим, на что я способен. Но что именно там изображено – я вам не скажу».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Валттери Боттас
|Команды
|Mercedes
|Автор
|Кирилл Качнов