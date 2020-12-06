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Формула 1 / Гран При Сахира / Новость

Сейфти-кар помешал Квяту выжать максимум из гонки в Сахире

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Сейфти-кар помешал Квяту выжать максимум из гонки в Сахире
Автор:
, Главный редактор

Россиянин и его команда все же остались довольны гонкой, по ходу которой Даниил пропустил вперед пятерых соперников

Даниил Квят назвал уик-энд Гран При Сахира лучшим в сезоне – хотя финиш на 7-й позиции принес россиянину вдвое меньше очков, чем 4-е место на Гран При Эмилии-Романьи несколько недель назад. Рассказывая о гонке пресс-службе коллектива AlphaTauri, Даниил высоко оценил и работу команды, и свои действия в ходе заезда.

«Команда сегодня сделал все правильно. Квалификация вчера прошла идеально, да и сегодня мне удавалось ехать по-настоящему здорово – я доволен своей скоростью, и гонка кажется мне чуть ли не идеальной. У меня был темп, мы были близки к лидерам группы середняков, порой Сайнса, меня и Риккардо разделяло всего пара десятых. Нам приходилось ехать на грани – и это доставляло массу удовольствия. А в конце дня приятно набрать заслуженные очки».

Однако и сам Квят оговорился, что перед стартом рассчитывал на большее – и сравнение субботних и воскресных результатов вызывает определенные вопросы. Даниил начал гонку с 6-й позиции – а все пять пилотов, стоявших выше его на решетке, столкнулись по ходу гонки с разного рода проблемами. Двое из них (Леклер и Ферстаппен) вообще не добрались до финиша, пилоты Mercedes откатились в конец первой десятки из-за неудачного пит-стопа, а Серхио Перес пропустил почти весь пелотон после столкновения с Леклером на первом круге.

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«Активация режима виртуального сейфти-кара и выезд реальной машины безопасности во второй половине гонки сыграли на руку тем, кто ехал гонку с одним пит-стопом, – пояснил Клаудио Балестри, один из инженеров AlphaTauri. – А оба наших гонщика сделали по два пит-стопа. При этом темп у Даниила сегодня был хорошим».

Из пятерых гонщиков, опередивших Квята по ходу заезда, тактику с одним пит-стопом использовали двое – Эстебан Окон и Лэнс Стролл. Еще двое обошли россиянина непосредственно на трассе: Карлос Сайнс – на первом круге, а Алекс Элбон – ближе к концу гонки благодаря преимуществу мягких шин над составом Hard. Наконец, Даниэль Риккардо оказался впереди благодаря упомянутому периоду нейтрализации гонки для уборки обломков машины Джека Эйткена.

«Даниил совершил пит-стоп непосредственно перед появлением желтых флагов, – рассказал Франц Тост, руководитель AlphaTauri. – Именно это и привело к потере позиции. Изначально же одной из проблем была необходимость стартовать на Soft, в то время как стартующие из-за пределов первой десятки могли поставить Medium и пойти на один пит-стоп. Так или иначе, в целом это был неплохой уик-энд – хотя, если бы Даниилу повезло чуть больше, он мог бы финишировать и 6-м, и даже 5-м».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Сахира
Пилоты Даниил Квят
Команды AlphaTauri
Автор Кирилл Качнов

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