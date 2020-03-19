«Сейчас не время для эгоизма». Ferrari все-таки поддержала перенос новых правил на 2022 год
Накануне голосования по важнейшим изменениям в регламенте, которое пройдет в четверг, Маттиа Бинотто озвучил позицию команды и объяснил ее ответственностью за будущее спорта
Сегодня Формула 1 проведет удаленное голосование – и в случае единогласного одобрения перенесет введение новых правил с 2021 на 2022 год. Накануне девять команд уже одобрили такой шаг. Он сделали это из-за ситуации с коронавирусом, нарушившим весь ход жизни в Европе. Лишь Ferrari отказалась поддержать это решение сразу. Скудерия взяла тогда паузу для дополнительных размышлений.
В интервью пресс-службе Формулы 1 Маттиа Бинотто рассказал, что Ferrari требовалось больше времени, чтобы принять решение со всей ответственностью. Теперь команда готова поддержать остальных.
«Мы надеемся, что гонки возобновятся как можно скорее, – объяснил босс Ferrari. – Со своей стороны мы готовы поддержать FIA и Формулу 1 в непростой момент. Понятно, что влияние коронавируса скажется не только на этом сезоне, но и на последующих.
Мы должны были изучить все аспекты и понять, оправдан ли перенос введения новых правил. Ferrari готова взять на себя ответственность в интересах спорта. Сейчас определенно не время для эгоизма и тактических игр».
Среди прочего, отсрочка с введением новых правил значит, что в 2021 году у участников чемпионата не будет ограничения на бюджеты. Это неминуемо приведет к росту расходов, учитывая работу над машинами нового поколения. Также будут отложены и остальные инициативы вроде стандартизации узлов и деталей.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Ferrari В Магазин , Scuderia Ferrari
|Автор
|Франко Нуньес
«Сейчас не время для эгоизма». Ferrari все-таки поддержала перенос новых правил на 2022 год
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