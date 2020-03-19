«Сейчас не время для эгоизма». Ferrari все-таки поддержала перенос новых правил на 2022 год

Сегодня Формула 1 проведет удаленное голосование – и в случае единогласного одобрения перенесет введение новых правил с 2021 на 2022 год. Накануне девять команд уже одобрили такой шаг. Он сделали это из-за ситуации с коронавирусом, нарушившим весь ход жизни в Европе. Лишь Ferrari отказалась поддержать это решение сразу. Скудерия взяла тогда паузу для дополнительных размышлений.

В интервью пресс-службе Формулы 1 Маттиа Бинотто рассказал, что Ferrari требовалось больше времени, чтобы принять решение со всей ответственностью. Теперь команда готова поддержать остальных.

«Мы надеемся, что гонки возобновятся как можно скорее, – объяснил босс Ferrari. – Со своей стороны мы готовы поддержать FIA и Формулу 1 в непростой момент. Понятно, что влияние коронавируса скажется не только на этом сезоне, но и на последующих.

Мы должны были изучить все аспекты и понять, оправдан ли перенос введения новых правил. Ferrari готова взять на себя ответственность в интересах спорта. Сейчас определенно не время для эгоизма и тактических игр».

Среди прочего, отсрочка с введением новых правил значит, что в 2021 году у участников чемпионата не будет ограничения на бюджеты. Это неминуемо приведет к росту расходов, учитывая работу над машинами нового поколения. Также будут отложены и остальные инициативы вроде стандартизации узлов и деталей.