После вторничной новости о том, что Себастьян Феттель в конце года покинет Ferrari, стали неизбежными серьезные изменения в составах других команд. И сегодня мы достаточно много узнаем о том, как будет выглядеть пелотон Формулы 1 в 2021 году.

По информации Motorsport.com, события будут развиваться так:

1. Первым появится пресс-релиз команды Renault. Скорее всего, речь в нем будет идти о прекращении сотрудничества с Даниэлем Риккардо. Впрочем, точной информации о содержании релиза у нас в настоящий момент нет – поэтому можно ждать сюрпризов. Одни эксперты утверждают, что Renault в этом году сделала предложение Феттелю, другие – что вполне возможно возвращение в состав французской команды самого Фернандо Алонсо.

2. Потом будет объявлено о переходе Даниэля Риккардо из Renault в McLaren. Хотя еще вчера немецкие СМИ активно сватали в британскую команду Феттеля – но, по нашим данным, источником этих спекуляций стала псевдо-утечка, организованная самим McLaren. С целью направить внимание прессы по ложному следу.

3. Наконец, еще примерно через полчаса Ferrari объявит о заключении контракта с Карлосом Сайнсом. Сомнений в том, что на смену четырехкратному чемпиону Ф1 в Скудерию придет сын двукратного чемпиона WRC, нет сейчас практически ни у кого.