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Формула 1 / Анонс

Сегодня вечером стартуют презентации болидов Формулы 1 для нового сезона

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Сегодня вечером стартуют презентации болидов Формулы 1 для нового сезона

Первым публике покажут автомобиль, который в межсезонье изменился заметно сильнее других – но лишь внутри

Сегодня вечером поклонники Формулы 1 впервые увидят автомобиль, который спустя полтора месяца выйдет на старт Гран При Бахрейна – первой гонки чемпионата мира, который в этом году будет разыгран в 72-й раз.

Серию презентаций и показов, которые пройдут в течение следующего месяца, откроет команда McLaren. Традиционно она проведет торжественное мероприятие на своей базе в британском Уокинге. Чтобы за событием смогли в прямом эфире понаблюдать американские зрители, начнется презентация достаточно поздно – в 22:00 по московскому времени.

Из девяти соперников McLaren даты презентаций пока назначили шестеро. 

Дата Команда Место
15 февраля United Kingdom McLaren United Kingdom Уокинг
19 февраля Italy AlphaTauri  
22 февраля Switzerland Alfa Romeo Poland Варшава
26 февраля Italy Ferrari онлайн (презентация команды)
февраль France Alpine онлайн
2 марта Germany Mercedes онлайн
3 марта (?) United Kingdom Aston Martin United Kingdom Гэйдон
5 марта United Kingdom Williams  
10 марта Italy Ferrari онлайн (презентация машины)

Напомним, что главными событиями зимы для McLaren стали переход на моторы Mercedes (команда из Уокинга стала единственной, в межсезонье сменившей поставщика силовых установок) и появление в коллективе Даниэля Риккардо, который заменил ушедшего в Ferrari Карлоса Сайнса.

То, как выглядит австралиец в новых для себя цветах, может стать чуть ли не единственным по-настоящему новым моментом презентации. Ведь из-за введенных во время пандемии ограничений команды в 2021 году будут использовать не слишком серьезно доработанные версии прошлогодних машин (поэтому новый McLaren сохранит прежний индекс MCL35). А британский коллектив вдобавок потратил львиную часть и без того сильно ограниченных временных и финансовых ресурсов на адаптацию конструкции болида под новую силовую установку.

Впрочем, под конец прошлого года команда из Уокинга поделилась с публикой новостью о появлении у нее нового инвестора: американский фонд MSP Sports Capital получил 15 % акций в обмен на примерно 200 млн евро. И не исключено, что в McLaren уже придумали, как распорядиться столь солидными инвестициями.

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Итак, презентация в Уокинге начнется в 22:00, ссылку на нее можно будет найти на главной странице Motorsport.com.

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