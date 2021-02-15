Сегодня вечером стартуют презентации болидов Формулы 1 для нового сезона
Первым публике покажут автомобиль, который в межсезонье изменился заметно сильнее других – но лишь внутри
Сегодня вечером поклонники Формулы 1 впервые увидят автомобиль, который спустя полтора месяца выйдет на старт Гран При Бахрейна – первой гонки чемпионата мира, который в этом году будет разыгран в 72-й раз.
Серию презентаций и показов, которые пройдут в течение следующего месяца, откроет команда McLaren. Традиционно она проведет торжественное мероприятие на своей базе в британском Уокинге. Чтобы за событием смогли в прямом эфире понаблюдать американские зрители, начнется презентация достаточно поздно – в 22:00 по московскому времени.
Из девяти соперников McLaren даты презентаций пока назначили шестеро.
|Дата
|Команда
|Место
|15 февраля
|McLaren
|Уокинг
|19 февраля
|AlphaTauri
|22 февраля
|Alfa Romeo
|Варшава
|26 февраля
|Ferrari
|онлайн (презентация команды)
|февраль
|Alpine
|онлайн
|2 марта
|Mercedes
|онлайн
|3 марта (?)
|Aston Martin
|Гэйдон
|5 марта
|Williams
|10 марта
|Ferrari
|онлайн (презентация машины)
Напомним, что главными событиями зимы для McLaren стали переход на моторы Mercedes (команда из Уокинга стала единственной, в межсезонье сменившей поставщика силовых установок) и появление в коллективе Даниэля Риккардо, который заменил ушедшего в Ferrari Карлоса Сайнса.
То, как выглядит австралиец в новых для себя цветах, может стать чуть ли не единственным по-настоящему новым моментом презентации. Ведь из-за введенных во время пандемии ограничений команды в 2021 году будут использовать не слишком серьезно доработанные версии прошлогодних машин (поэтому новый McLaren сохранит прежний индекс MCL35). А британский коллектив вдобавок потратил львиную часть и без того сильно ограниченных временных и финансовых ресурсов на адаптацию конструкции болида под новую силовую установку.
Впрочем, под конец прошлого года команда из Уокинга поделилась с публикой новостью о появлении у нее нового инвестора: американский фонд MSP Sports Capital получил 15 % акций в обмен на примерно 200 млн евро. И не исключено, что в McLaren уже придумали, как распорядиться столь солидными инвестициями.
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Итак, презентация в Уокинге начнется в 22:00, ссылку на нее можно будет найти на главной странице Motorsport.com.
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