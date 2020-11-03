Сегодня Цунода дебютирует на тестах Ф1. Тост рассказал, что будет дальше

Дебютант Формулы 2 Юки Цунода одержал в нынешнем сезоне молодежной серии уже две победы и занимает третье место в общем зачете. Если 20-летний гонщик завершит сезон в первой четверке, то получит Суперлицензию и сможет перейти в Формулу 1.

Гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко уже пообещал японцу место в AlphaTauri на 2021 год.

Во вторник Юки проведет в Имоле тесты на машине Toro Rosso 2018 года – именно за ее рулем летом на той же трассе работали Даниил Квят и Пьер Гасли.

Цунода уже включен в список участников молодежных тестов Ф1 в Абу-Даби, но команда хочет дать ему больше практики, потому рассчитывает посадить за руль в пятничных тренировках предстоящих Гран При.

«Юки надо привыкнуть к машине Ф1, – объяснил глава AlphaTauri Франц Тост по ходу недавнего этапа чемпионата мира на трассе имени Энцо и Дино Феррари. – Его ждет первый выезд на такой технике. Здесь, в Имоле. Это непростая трасса, потому мы проинструктируем его как можно лучше.

Мы хотим, чтобы он проехал 300 км, и тогда FIA позволит ему выступить в первой тренировке в Бахрейне или Абу-Даби.

Посмотрим, возникнет ли такая необходимость. Все зависит от того, как он закончит сезон в Формуле 2. Если попадет в первую четверку, то получит Суперлицензию. Если останется пятым, участие в двух тренировках позволит добрать лишние баллы».

Сейчас у Цуноды уже есть 19 баллов, заработанных за два предыдущих сезона. Четвертое место в Ф2 принесет еще 30, чего вполне достаточно для получения Суперлицензии. Но сразу трое соперников – Никита Мазепин, Роберт Шварцман и Кристиан Лундгор – в общем зачете располагаются в интервале семи очков за Юки.

Пятое место в Ф2 оценивается в 20 баллов – и с таким результатом японец наберет суммарно 39, тогда как для дебюта в Ф1 нужно 40. Однако с недавнего времени участие в пятничной тренировке также дает гонщику 1 балл.

Сказанное Тостом позволяет понять, что команда из Фаэнцы намерена сделать все возможное, чтобы посадить Цуноду за руль в 2021 году, отдав ему место Даниила Квята. Также в последнее время кандидатом в AlphaTauri стал не оправдавший надежд в Red Bull Алекс Элбон.

«Лучше, когда у вас есть очередь из претендентов, а не их отсутствие, – отметил Тост. – Думаю, решение будет принято уже скоро. Я о решении Red Bull.

Но мы не спешим. Если получится определиться до завершения сезона – хорошо. Но все зависит от того, как Юки закончит свой чемпионат, это самый важный фактор».

При этом австриец заверил, что внимание к Юки никак не связано с тем. что его поддерживает Honda: «Нет-нет-нет. Все дело только в его скорости. Дело совершенно не в спонсорах, поверьте. Это никогда ничего не решало ни для Toro Rosso, ни для AlphaTauri.

Мы должны быть убеждены, что гонщик обладает всеми необходимыми навыками и умениями, чтобы добиться успеха в Ф1. Нас же называют «младшей» командой. И «старшая» ждет от нас хороших пилотов».