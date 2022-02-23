Сегодня стартуют тесты Ф1. И вот 4 конкретных вопроса к ним

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В ближайшие три дня на трассе в Барселоне пройдет первая серия предсезонных тестов, в которых примут участие все 10 команд Формулы 1.

Заезды будут проходить с 11:00 до 20:00 по московскому времени с часовым перерывом на обед – и Motorsport.com будет тщательно следить за происходящим с помощью текстовых трансляций. Напомним, что тесты осуществляются в своеобразном полузакрытом режиме: Формула 1 не ведет трансляцию в сервисе F1 TV и не дает доступа к данным хронометража – но при этом на трассе работают журналисты и фотографы (включая нашего фотоколумниста Евгения Сафронова).

Вопросы, на которые должны дать ответы первые тесты, в целом понятны – и их любой болельщик может сформулировать без помощи журналистов. Однако есть и несколько конкретных моментов, которые сегодня прояснятся (или как минимум – могут быть прояснены).

Как выглядит новый болид Red Bull?

Напомним, австрийская команда стала антигероем последних недель, когда на презентации под видом автомобиля RB18 показала перекрашеный в свою расцветку концепт-макет, созданный организаторами чемпионата в прошлом году (каждая команда получила по одному экземпляру этого макета). При том что интерес к очередному творению Эдриана Ньюи весьма высок – ведь британец считается самым талантливым из работающих сейчас технических директоров и не раз оборачивал на пользу своему работодателю радикальные изменения в техтребованиях.

Red Bull уже провела обкатку своей новой машины в Сильверстоуне – однако в сеть после этого попало одно-единственное видео в весьма плохом качестве, на котором не очень просто разглядеть детали. Поэтому максимальное внимание публики сегодня будет приковано именно к RB18.

Какой будет расцветка Alfa Romeo?

Итало-швейцарская команда тоже провела обкатку своей машины до тестов, причем не стала делать из нее особой тайны. Поэтому как выглядит болид С42, мы знаем. А вот каким будет его расцветка – нет, так как на трассу во Фьорано новинка вышла в дизайне, который можно назвать техническим или камуфляжным.

Фото: Davide Cavazza

Впрочем, не факт, что мы увидим расцветку и сегодня. Вполне возможно, что она будет представлена публике только в рамках предсезонной презентации – а это мероприятие состоится только в воскресенье, 27 февраля.

Действительно ли новым машинам проще ехать на хвосте друг у друга?

Напомним, одной из главных целей при разработке нового техрегламента было уменьшение негативного влияния на поведение машины т.н. грязного (то есть с множеством завихрений) воздуха, который болид отставляет за собой. Раньше при езде на хвосте у соперника машина теряла заметный процент прижимной силы, что мешало пилотам плотно преследовать и атаковать друг друга. Теперь благодаря целому ряду особенностей конструкции новых машин этот негативный эффект должен стать менее заметным.

Фото: Alpine

Конечно, окончательный вывод можно будет сделать только непосредственно на гонках – однако сегодня впервые на трассу выйдут сразу несколько машин, постороенных по новому регламенту (обкатка всегда проводится с использованием одного болида). Гонщики смогут получить первое представление о том, насколько грязный воздух оставляют за собой новые машины – и поделиться своими впечатлениями в вечерних интервью.

Все ли в порядке у Aston Martin?

В последние несколько недель в сеть то и дело проникали слухи о тех или иных проблемах британской команды. К примеру, еще в конце января некий источник сообщил, что шансы на готовность машины к началу тестов в Барселоне примерно те же, что и на вторжение инопланетян. Причиной называли сбои в привычных процедурах из-за продолжающегося укрупнения команды. Однако в итоге болид AMR22 без видимых проблем прошел обкатку вскоре после презентации.

Фото: Aston Martin Racing

Вторая волна слухов уже не предрекала коллективу задержку с выводом машины на тесты – однако утверждала, что обкатка выявила чудовищную нехватку прижимной силы. И что теперь Aston Martin решила взять пример с прошлогодней Haas, смириться со статусом аутсайдера в нынешнем сезоне и бросить все силы конструкторов на проектирование машины 2023 года.

Распространял эти слухи всегда один и тот же сайт Thejudge13.com, который не считается таким уж авторитетным. Однако если у вас в ближайших планах сделать крупную ставку на пятый чемпионский титул Себастьяна Феттеля – не говорите потом, что мы вас не предупреждали.

График работы пилотов на первой серии тестов

Команда 23 февраля утро 23 февраля день 24 февраля утро 24 февраля день 25 февраля утро 25 февраля день Mercedes Расселл Хэмилтон Будет объявлено позже Будет объявлено позже Red Bull Ферстаппен Перес Ферстаппен Перес Ferrari Сайнс Будет объявлено позже Будет объявлено позже McLaren Норрис Риккардо Норрис Риккардо Alpine Алонсо Окон Алонсо Окон AlphaTauri Цунода Гасли Гасли Цунода Aston Martin Феттель Стролл Стролл Феттель Феттель Стролл Williams Латифи Элбон Элбон Латифи Латифи Элбон Alfa Romeo Кубица Боттас Боттас Чжоу Чжоу Боттас Haas Мазепин Шумахер Шумахер Мазепин Мазепин Шумахер