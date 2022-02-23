Сегодня стартуют тесты Ф1. И вот 4 конкретных вопроса к ним
Интрига первых групповых заездов с участием новых машин Ф1 в целом понятна – но есть и несколько конкретных моментов
В ближайшие три дня на трассе в Барселоне пройдет первая серия предсезонных тестов, в которых примут участие все 10 команд Формулы 1.
Заезды будут проходить с 11:00 до 20:00 по московскому времени с часовым перерывом на обед – и Motorsport.com будет тщательно следить за происходящим с помощью текстовых трансляций. Напомним, что тесты осуществляются в своеобразном полузакрытом режиме: Формула 1 не ведет трансляцию в сервисе F1 TV и не дает доступа к данным хронометража – но при этом на трассе работают журналисты и фотографы (включая нашего фотоколумниста Евгения Сафронова).
Вопросы, на которые должны дать ответы первые тесты, в целом понятны – и их любой болельщик может сформулировать без помощи журналистов. Однако есть и несколько конкретных моментов, которые сегодня прояснятся (или как минимум – могут быть прояснены).
Как выглядит новый болид Red Bull?
Напомним, австрийская команда стала антигероем последних недель, когда на презентации под видом автомобиля RB18 показала перекрашеный в свою расцветку концепт-макет, созданный организаторами чемпионата в прошлом году (каждая команда получила по одному экземпляру этого макета). При том что интерес к очередному творению Эдриана Ньюи весьма высок – ведь британец считается самым талантливым из работающих сейчас технических директоров и не раз оборачивал на пользу своему работодателю радикальные изменения в техтребованиях.
Red Bull уже провела обкатку своей новой машины в Сильверстоуне – однако в сеть после этого попало одно-единственное видео в весьма плохом качестве, на котором не очень просто разглядеть детали. Поэтому максимальное внимание публики сегодня будет приковано именно к RB18.
Какой будет расцветка Alfa Romeo?
Итало-швейцарская команда тоже провела обкатку своей машины до тестов, причем не стала делать из нее особой тайны. Поэтому как выглядит болид С42, мы знаем. А вот каким будет его расцветка – нет, так как на трассу во Фьорано новинка вышла в дизайне, который можно назвать техническим или камуфляжным.
Фото: Davide Cavazza
Впрочем, не факт, что мы увидим расцветку и сегодня. Вполне возможно, что она будет представлена публике только в рамках предсезонной презентации – а это мероприятие состоится только в воскресенье, 27 февраля.
Действительно ли новым машинам проще ехать на хвосте друг у друга?
Напомним, одной из главных целей при разработке нового техрегламента было уменьшение негативного влияния на поведение машины т.н. грязного (то есть с множеством завихрений) воздуха, который болид отставляет за собой. Раньше при езде на хвосте у соперника машина теряла заметный процент прижимной силы, что мешало пилотам плотно преследовать и атаковать друг друга. Теперь благодаря целому ряду особенностей конструкции новых машин этот негативный эффект должен стать менее заметным.
Фото: Alpine
Конечно, окончательный вывод можно будет сделать только непосредственно на гонках – однако сегодня впервые на трассу выйдут сразу несколько машин, постороенных по новому регламенту (обкатка всегда проводится с использованием одного болида). Гонщики смогут получить первое представление о том, насколько грязный воздух оставляют за собой новые машины – и поделиться своими впечатлениями в вечерних интервью.
Все ли в порядке у Aston Martin?
В последние несколько недель в сеть то и дело проникали слухи о тех или иных проблемах британской команды. К примеру, еще в конце января некий источник сообщил, что шансы на готовность машины к началу тестов в Барселоне примерно те же, что и на вторжение инопланетян. Причиной называли сбои в привычных процедурах из-за продолжающегося укрупнения команды. Однако в итоге болид AMR22 без видимых проблем прошел обкатку вскоре после презентации.
Фото: Aston Martin Racing
Вторая волна слухов уже не предрекала коллективу задержку с выводом машины на тесты – однако утверждала, что обкатка выявила чудовищную нехватку прижимной силы. И что теперь Aston Martin решила взять пример с прошлогодней Haas, смириться со статусом аутсайдера в нынешнем сезоне и бросить все силы конструкторов на проектирование машины 2023 года.
Распространял эти слухи всегда один и тот же сайт Thejudge13.com, который не считается таким уж авторитетным. Однако если у вас в ближайших планах сделать крупную ставку на пятый чемпионский титул Себастьяна Феттеля – не говорите потом, что мы вас не предупреждали.
График работы пилотов на первой серии тестов
|Команда
|23 февраля утро
|23 февраля день
|24 февраля утро
|24 февраля день
|25 февраля утро
|25 февраля день
|Mercedes
|Расселл
|Хэмилтон
|Будет объявлено позже
|Будет объявлено позже
|Red Bull
|Ферстаппен
|Перес
|Ферстаппен
|Перес
|Ferrari
|Сайнс
|Будет объявлено позже
|Будет объявлено позже
|McLaren
|Норрис
|Риккардо
|Норрис
|Риккардо
|Alpine
|Алонсо
|Окон
|Алонсо
|Окон
|AlphaTauri
|Цунода
|Гасли
|Гасли
|Цунода
|Aston Martin
|Феттель
|Стролл
|Стролл
|Феттель
|Феттель
|Стролл
|Williams
|Латифи
|Элбон
|Элбон
|Латифи
|Латифи
|Элбон
|Alfa Romeo
|Кубица
|Боттас
|Боттас
|Чжоу
|Чжоу
|Боттас
|Haas
|Мазепин
|Шумахер
|Шумахер
|Мазепин
|Мазепин
|Шумахер
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