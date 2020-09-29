Роберт Шварцман сегодня примет участие в частных тестах команды Ferrari. Заезды пройдут на треке во Фьорано – заводской испытательной трассе Скудерии, которая находится в непосредственной близости от базы команды. Наряду с россиянином в тестах примут участие его соперники по чемпионату Формулы 2 (они же – товарищи по молодежной программе Ferrari) Мик Шумахер и Каллум Илотт.

Так как частные тесты болидов текущего сезона в Формуле 1, по сути, запрещены, молодые пилоты будут поочередно управлять автомобилем SF71H, который был построен для участия в чемпионате мира 2018 года. Такая машина в этом году уже использовалась для частных тестов: в июне Себастьян Феттель и Шарль Леклер отработали полный день в Муджелло в рамках подготовки к началу сезона.

Вчера Ferrari разместила в соцсетях видеоролик, на котором можно увидеть процесс подготовки гонщиков к сегодняшним заездам.

Если встроенный контент не отображается, обновите страницу.

Для Шварцмана этот день станет особенно значимым – 21-летний петербуржец впервые сядет за руль болида Ф1. И Шумахер, и Илотт уже имеют опыт езды на таких машинах – причем наиболее современных: в прошлом году оба принимали участие в официальных тестах в Барселоне наряду с пилотами, выступающими в чемпионате мира. Илотт управлял автомобилем команды Alfa Romeo, Шумахер в разные дни пилотировал Alfa Romeo и Ferrari. Шварцман станет девятым российским пилотом, который примет участие в тестах болидов Формулы 1.

«Я очень счастлив, завтра у меня есть возможность впервые сесть за руль Формулы-1! – написал пилот в соцсетях. – Я мечтал об этом дне с детства. Огромное спасибо Scuderia Ferrari за воплощение этой мечты и предоставление мне этой невероятной возможности. И как бы я хотел, чтобы папа смог это увидеть [отец Роберта Шварцмана умер несколько месяцев назад]».

Заезды станут одним из этапов подготовки молодых пилотов к первым выступлениям в рамках Гран При Формулы 1. Ранее было объявлено, что Шумахер и Илотт будут управлять автомобилями команд Alfa Romeo и Haas на первой тренировке Гран При Айфеля (он пройдет с 9 по 11 октября на немецкой трассе «Нюрбургринг»), а Шварцман примет участие в первой практике Гран При Абу-Даби. Какой коллектив предоставит россиянину машину – пока не сообщается.

Частные тесты пилота Формулы 2 на технике Формулы 1 не являются чем-то исключительным. К примеру, еще один соперник Шварцмана – Гуаньюй Чжоу, сейчас занимающий в серии 8-е место и официально являющийся тест-пилотом команды Renault – за последний год отработал на таких тестах целых три дня. К примеру, в этом сентябре китайский гонщик был единственным участником частных тестов на «Хунгароринге», по ходу которых проехал около 1 000 километров (т.е. дистанцию трех гонок Ф1).

Напомним, что в Формуле 2 лидирует Шумахер, не слишком внятно начавший сезон, но со временем добившийся заметного прогресса. Шварцман, наоборот, очень ярко показал себя в первых гонках и какое-то время занимал первую строчку турнирной таблицы, но за последние два этапа не набрал ни одного очка и откатился на 5-е место. Не слишком стабильно выступающий Иллот сейчас находится на 2-й позиции общего зачета.