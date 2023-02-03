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Red Bull показала новую машину Ф1. А вот какие у нее были прежде

Red Bull Racing дебютировала в Формуле 1 в 2005 году, выкупив команду Jaguar. В активе «Быков» пять Кубков конструкторов, ее пилоты шесть раз выигрывали чемпионат мира. Мы собрали все машины Red Bull в Ф1

Денис Буденков
Автор:
Red Bull показала новую машину Ф1. А вот какие у нее были прежде
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2005: Red Bull RB1 Cosworth (два четвертых места в гонке, 7-е место в КК)
2005: Red Bull RB1 Cosworth (два четвертых места в гонке, 7-е место в КК)
1/18
Пилоты: Дэвид Култхард, Кристиан Клин, Витантонио Льюцци

Фотограф: Sutton Images

2006: Red Bull RB2 Ferrari (1 подиум, 7-е место в КК)
2006: Red Bull RB2 Ferrari (1 подиум, 7-е место в КК)
2/18
Пилоты: Дэвид Култхард, Кристиан Клин, Роберт Дорнбос

Фотограф: Sutton Images

2007: Red Bull RB3 Renault (1 подиум, 5-е место в КК)
2007: Red Bull RB3 Renault (1 подиум, 5-е место в КК)
3/18
Пилоты: Дэвид Култхард, Марк Уэббер

Фотограф: Sutton Images

2008: Red Bull RB4 Renault (1 подиум, 7-е место в КК)
2008: Red Bull RB4 Renault (1 подиум, 7-е место в КК)
4/18
Пилоты: Дэвид Култхард, Марк Уэббер

Фотограф: Sutton Images

2009: Red Bull RB5 Renault (6 побед, 2-е место в КК)
2009: Red Bull RB5 Renault (6 побед, 2-е место в КК)
5/18
Пилоты: Себастьян Феттель, Марк Уэббер

Фотограф: Sutton Images

2010: Red Bull RB6 Renault (9 побед, обладатели Кубка конструкторов)
2010: Red Bull RB6 Renault (9 побед, обладатели Кубка конструкторов)
6/18
Пилоты: Себастьян Феттель, Марк Уэббер

Фотограф: Sutton Images

2011: Red Bull RB7 Renault (12 побед, обладатели Кубка конструкторов)
2011: Red Bull RB7 Renault (12 побед, обладатели Кубка конструкторов)
7/18
Пилоты: Себастьян Феттель, Марк Уэббер

Фотограф: Sutton Images

2012: Red Bull RB8 Renault (7 побед, обладатели Кубка конструкторов)
2012: Red Bull RB8 Renault (7 побед, обладатели Кубка конструкторов)
8/18
Пилоты: Себастьян Феттель, Марк Уэббер

Фотограф: Sutton Images

2013: Red Bull RB9 Renault (13 побед, обладатели Кубка конструкторов)
2013: Red Bull RB9 Renault (13 побед, обладатели Кубка конструкторов)
9/18
Пилоты: Себастьян Феттель, Марк Уэббер

Фотограф: Sutton Images

2014: Red Bull RB10 Renault (3 победы, 2-е место в КК)
2014: Red Bull RB10 Renault (3 победы, 2-е место в КК)
10/18
Пилоты: Себастьян Феттель, Даниэль Риккардо

Фотограф: Sutton Images

2015: Red Bull RB11 Renault (3 подиума, 4-е место в КК)
2015: Red Bull RB11 Renault (3 подиума, 4-е место в КК)
11/18
Пилоты: Даниэль Риккардо, Даниил Квят

Фотограф: Sutton Images

2016: Red Bull RB12 TAG Heuer (2 победы, 2-е место в КК)
2016: Red Bull RB12 TAG Heuer (2 победы, 2-е место в КК)
12/18
Пилоты: Даниэль Риккардо, Даниил Квят, Макс Ферстаппен

Фотограф: Sutton Images

2017: Red Bull RB13 TAG Heuer (3 победы, 3-е место в КК)
2017: Red Bull RB13 TAG Heuer (3 победы, 3-е место в КК)
13/18
Пилоты: Даниэль Риккардо, Макс Ферстаппен

Фотограф: Sutton Images

2018: Red Bull RB14 TAG Heuer (4 победы, 3-е место в КК)
2018: Red Bull RB14 TAG Heuer (4 победы, 3-е место в КК)
14/18
Пилоты: Даниэль Риккардо, Макс Ферстаппен

Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

2019: Red Bull RB15 Honda (3 победы, 3-е место в КК)
2019: Red Bull RB15 Honda (3 победы, 3-е место в КК)
15/18

Пилоты: Макс Ферстаппен, Пьер Гасли, Алекс Элбон

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

2020: Red Bull RB16 Honda (2 победы, 2-е место в КК)
2020: Red Bull RB16 Honda (2 победы, 2-е место в КК)
16/18

Пилоты: Макс Ферстаппен, Алекс Элбон

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

2021: Red Bull RB16B Honda (11 побед, 2-е место в КК)
2021: Red Bull RB16B Honda (11 побед, 2-е место в КК)
17/18

Пилоты: Макс Ферстаппен, Серхио Перес

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

2022: Red Bull RB18 RBPT (17 побед, обладатели Кубка конструкторов)
2022: Red Bull RB18 RBPT (17 побед, обладатели Кубка конструкторов)
18/18

Пилоты: Макс Ферстаппен, Серхио Перес

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

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