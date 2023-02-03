Red Bull показала новую машину Ф1. А вот какие у нее были прежде
Red Bull Racing дебютировала в Формуле 1 в 2005 году, выкупив команду Jaguar. В активе «Быков» пять Кубков конструкторов, ее пилоты шесть раз выигрывали чемпионат мира. Мы собрали все машины Red Bull в Ф1
Фотограф: Sutton Images
Фотограф: Sutton Images
Фотограф: Sutton Images
Фотограф: Sutton Images
Фотограф: Sutton Images
Фотограф: Sutton Images
Фотограф: Sutton Images
Фотограф: Sutton Images
Фотограф: Sutton Images
Фотограф: Sutton Images
Фотограф: Sutton Images
Фотограф: Sutton Images
Фотограф: Sutton Images
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Пилоты: Макс Ферстаппен, Пьер Гасли, Алекс Элбон
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Пилоты: Макс Ферстаппен, Алекс Элбон
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Пилоты: Макс Ферстаппен, Серхио Перес
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Пилоты: Макс Ферстаппен, Серхио Перес
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
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