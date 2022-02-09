Сегодня Red Bull покажет болид 2022 года. С участием Фабричновой!

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Сезон презентаций новых автомобилей Ф1 на прошлой неделе открыла команда Haas – и все же демонстрация цифровых изображений болида VF-22 была воспринята скорее как пролог к главным событиям февраля. И полноценный старт марафону премьер даст сегодняшний показ RB18 – нового автомобиля команды Red Bull.

Во-первых, на этой неделе мы увидим сразу три болида подряд: в четверг свою презентацию проведет Aston Martin, а в пятницу – McLaren. Во-вторых, показ машины, на которой действующий чемпион мира будет защищать свой титул – событие, которое сложно проигнорировать.

А в-третьих, в условиях радикальной смены технического регламента результаты деятельности технического штаба под руководство Эдриана Ньюи вызывают особый интерес. К примеру, почти все прекрасно помнят, как команда Росса Брауна обернула себе на пользу вступление в силу новых техтребований в 2009 году. Коллектив, который годом ранее – выступая как заводская команда Honda – оказался в чемпионате только 9-м, внезапно уверенно выиграл оба титула (после чего, напомним, превратился в заводскую команду Mercedes). Однако Red Bull тогда тоже добилась заметного прогресса: с 7-й строчки в таблице Кубка конструкторов «Быки» поднялись на вторую.

Напомним также, что RB18 станет первым автомобилем команды, у которого не будет моторной «приставки». Хотя новые силовые установки разработаны силами Honda и изготавливаться будут на заводе в Японии, официально моторная программа перешла под контроль австрийской команды и ее нового подразделения Red Bull Powertrains. Таким образом, впервые за почти два десятилетия выступлений в Ф1 «Быки» будут и создателями машины, и мотористами.

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Так что, к сегодняшнему мероприятию в Милтон-Кинсе (на базе команды) будет приковано особенное внимание. Наблюдать за премьерой, само собой, можно будет в прямом эфире (начиная с 19:00 по московскому времени). И даже с русскоязычным комментарием: на российском сайте Red Bull (вот здесь) мероприятие озвучит комментатор телеканала «Матч ТВ» Наталья Фабричнова. А трансляция с оригинальным звуком будет доступна в соцсетях команды.