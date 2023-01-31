Сегодня прошла презентация Haas. А вот какими ее машины были прежде
Американская команда дебютировала в чемпионате в 2016 году, быстро стала крепким середняком, а потом откатилась в хвост пелотона. Мы собрали фотографии всех ее машин в Ф1.
Фотограф: Sutton Images
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Пилоты: Ромен Грожан, Кевин Магнуссен
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Пилоты: Ромен Грожан, Кевин Магнуссен, Пьетро Фиттипальди
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Пилоты: Никита Мазепин, Мик Шумахер
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Пилоты: Кевин Магнуссен, Мик Шумахер
Фотограф: Алессио Моргезе
Пилоты: Кевин Магнуссен, Мик Шумахер
Фотограф: Haas F1 Team
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