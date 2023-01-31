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Сегодня прошла презентация Haas. А вот какими ее машины были прежде

Американская команда дебютировала в чемпионате в 2016 году, быстро стала крепким середняком, а потом откатилась в хвост пелотона. Мы собрали фотографии всех ее машин в Ф1.

Денис Буденков
Автор:
Сегодня прошла презентация Haas. А вот какими ее машины были прежде
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2016: Haas VF-16 Ferrari (лучшая гонка: 5-е место, итог сезона: 8-е место в КК)
2016: Haas VF-16 Ferrari (лучшая гонка: 5-е место, итог сезона: 8-е место в КК)
1/8
Пилоты: Ромен Грожан, Эстебан Гутьеррес

Фотограф: Sutton Images

2017: Haas VF-17 Ferrari (лучшая гонка: 6-е место, итог сезона: 8-е место в КК)
2017: Haas VF-17 Ferrari (лучшая гонка: 6-е место, итог сезона: 8-е место в КК)
2/8
Пилоты: Ромен Грожан, Кевин Магнуссен

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

2018: Haas VF-18 Ferrari (лучшая гонка: 4-е место, итог сезона: 5-е место в КК)
2018: Haas VF-18 Ferrari (лучшая гонка: 4-е место, итог сезона: 5-е место в КК)
3/8
Пилоты: Ромен Грожан, Кевин Магнуссен

Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

2019: Haas VF-19 Ferrari (лучшая гонка: 6-е место, итог сезона: 9-е место в КК)
2019: Haas VF-19 Ferrari (лучшая гонка: 6-е место, итог сезона: 9-е место в КК)
4/8

Пилоты: Ромен Грожан, Кевин Магнуссен

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

2020: Haas VF-20 Ferrari (лучшая гонка: 9-е место, итог сезона: 9-е место в КК)
2020: Haas VF-20 Ferrari (лучшая гонка: 9-е место, итог сезона: 9-е место в КК)
5/8

Пилоты: Ромен Грожан, Кевин Магнуссен, Пьетро Фиттипальди

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

2021: Haas VF-21 Ferrari (лучшая гонка: 12-е место, итог сезона: 10-е место в КК)
2021: Haas VF-21 Ferrari (лучшая гонка: 12-е место, итог сезона: 10-е место в КК)
6/8

Пилоты: Никита Мазепин, Мик Шумахер

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

2022: Haas VF-22 Ferrari (лучшая гонка: 5-е место, итог сезона: 8-е место в КК)
2022: Haas VF-22 Ferrari (лучшая гонка: 5-е место, итог сезона: 8-е место в КК)
7/8

Пилоты: Кевин Магнуссен, Мик Шумахер

Фотограф: Алессио Моргезе

2023: Haas VF-23 Ferrari (ливрея)
2023: Haas VF-23 Ferrari (ливрея)
8/8

Пилоты: Кевин Магнуссен, Мик Шумахер

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