Сегодня прошла презентация Haas. А вот какими ее машины были прежде Американская команда дебютировала в чемпионате в 2016 году, быстро стала крепким середняком, а потом откатилась в хвост пелотона. Мы собрали фотографии всех ее машин в Ф1.