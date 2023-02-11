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Сегодня пройдет презентация AlphaTauri. А вот ее прежние машины

«Младшая» команда Red Bull выступает в Ф1 с 2006 года, когда Дитрих Матешиц выкупил Minardi. Изначально она носила имя Toro Rosso, а с 2020-го превратилась в AlphaTauri. Мы собрали все ее машины Ф1

Александр Кабановский
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Сегодня пройдет презентация AlphaTauri. А вот ее прежние машины
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2006: Toro Rosso STR1 Cosworth (одно восьмое место а гонке, 9-е место в КК)
2006: Toro Rosso STR1 Cosworth (одно восьмое место а гонке, 9-е место в КК)
1/18

Пилоты: Витантонио Льюцци, Скотт Спид

Фотограф: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH

2007: Toro Rosso STR2 Ferrari (одно четвертое место в гонке, 7-е место в КК)
2007: Toro Rosso STR2 Ferrari (одно четвертое место в гонке, 7-е место в КК)
2/18

Пилоты: Витантонио Льюцци, Скотт Спид, Себастьян Феттель

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

2008: Toro Rosso STR2B Ferrari (5 Гран При, одно седьмое место)
2008: Toro Rosso STR2B Ferrari (5 Гран При, одно седьмое место)
3/18

Пилоты: Себастьян Феттель, Себастьен Бурдэ

Фотограф: Аластер Стэли / Motorsport Images

2008: Toro Rosso STR3 Ferrari (12 Гран При, одна победа, 6-е место в КК)
2008: Toro Rosso STR3 Ferrari (12 Гран При, одна победа, 6-е место в КК)
4/18

Пилоты: Себастьян Феттель, Себастьян Бурдэ

Фотограф: Алессио Моргезе

2009: Toro Rosso STR4 Ferrari (два седьмых места в гонках, 10-е место в КК)
2009: Toro Rosso STR4 Ferrari (два седьмых места в гонках, 10-е место в КК)
5/18

Пилоты: Себастьен Буэми, Себастьен Бурдэ, Хайме Альгерсуари

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

2010: Toro Rosso STR5 Ferrari (одно восьмое место в гонке, 9-е место в КК)
2010: Toro Rosso STR5 Ferrari (одно восьмое место в гонке, 9-е место в КК)
6/18

Пилоты: Себастьен Буэми, Хайме Альгерсуари

Фотограф: Хазрин Мен Шах

2011: Toro Rosso STR6 Ferrari (два седьмых места в гонках, 8-е место в КК)
2011: Toro Rosso STR6 Ferrari (два седьмых места в гонках, 8-е место в КК)
7/18

Пилоты: Хайме Альгерсуари, Себастьен Буэми

Фотограф: Хазрин Мен Шах

2012: Toro Rosso STR7 Ferrari (четыре восьмых места в гонках, 9-е место в КК)
2012: Toro Rosso STR7 Ferrari (четыре восьмых места в гонках, 9-е место в КК)
8/18

Пилоты: Даниэль Риккардо, Жан-Эрик Вернь

Фотограф: Райнер Эрхардт

2013: Toro Rosso STR8 Ferrari (одно шестое место в гонке, 8-е место в КК)
2013: Toro Rosso STR8 Ferrari (одно шестое место в гонке, 8-е место в КК)
9/18

Пилоты: Жан-Эрик Вернь, Даниэль Риккардо

Фотограф: Эндрю Ферраро / Motorsport Images

2014: Toro Rosso STR9 Renault (одно шестое место в гонке, 7-е место в КК)
2014: Toro Rosso STR9 Renault (одно шестое место в гонке, 7-е место в КК)
10/18

Пилоты: Жан-Эрик Вернь, Даниил Квят

Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images

2015: Toro Rosso STR10 Renault (два четвертых места в гонках, 7-е место в КК)
2015: Toro Rosso STR10 Renault (два четвертых места в гонках, 7-е место в КК)
11/18

Пилоты: Макс Ферстаппен, Карлос Сайнс

Фотограф: LAT Images

2016: Toro Rosso STR11 Ferrari (четыре шестых места в гонках, 7-е место в КК)
2016: Toro Rosso STR11 Ferrari (четыре шестых места в гонках, 7-е место в КК)
12/18

Пилоты: Карлос Сайнс, Макс Ферстаппен, Даниил Квят

Фотограф: Sutton Images

2017: Toro Rosso STR12 Renault (одно четвертое место в гонке, 7-е место в КК)
2017: Toro Rosso STR12 Renault (одно четвертое место в гонке, 7-е место в КК)
13/18

Пилоты: Даниил Квят, Карлос Сайнс, Пьер Гасли, Брендон Хартли

Фотограф: Sutton Images

2018: Toro Rosso STR13 Honda (одно четвертое место в гонке, 9-е место в КК)
2018: Toro Rosso STR13 Honda (одно четвертое место в гонке, 9-е место в КК)
14/18

Пилоты: Пьер Гасли, Брендон Хартли

Фотограф: Scuderia Toro Rosso

2019: Toro Rosso STR14 Honda (один подиум, 6-е место в КК)
2019: Toro Rosso STR14 Honda (один подиум, 6-е место в КК)
15/18

Пилоты: Пьер Гасли, Алекс Элбон, Даниил Квят

Фотограф: Алессио Моргезе / Лука Россини

2020: AlphaTauri AT01 Honda (одна победа, 7-е место в КК)
2020: AlphaTauri AT01 Honda (одна победа, 7-е место в КК)
16/18

Пилоты: Пьер Гасли, Даниил Квят

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

2021: AlphaTauri AT02 Honda (один подиум, 6-е место в КК)
2021: AlphaTauri AT02 Honda (один подиум, 6-е место в КК)
17/18

Пилоты: Пьер Гасли, Юки Цунода

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

2022: AlphaTauri AT03 Honda (одно пятое место в гонке, 9-е место в КК)
2022: AlphaTauri AT03 Honda (одно пятое место в гонке, 9-е место в КК)
18/18

Пилоты: Пьер Гасли, Юки Цунода

Фотограф: Карл Бингэм / Motorsport Images

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