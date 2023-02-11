Сегодня пройдет презентация AlphaTauri. А вот ее прежние машины
«Младшая» команда Red Bull выступает в Ф1 с 2006 года, когда Дитрих Матешиц выкупил Minardi. Изначально она носила имя Toro Rosso, а с 2020-го превратилась в AlphaTauri. Мы собрали все ее машины Ф1
Пилоты: Витантонио Льюцци, Скотт Спид
Фотограф: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH
Пилоты: Витантонио Льюцци, Скотт Спид, Себастьян Феттель
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Пилоты: Себастьян Феттель, Себастьен Бурдэ
Фотограф: Аластер Стэли / Motorsport Images
Пилоты: Себастьян Феттель, Себастьян Бурдэ
Фотограф: Алессио Моргезе
Пилоты: Себастьен Буэми, Себастьен Бурдэ, Хайме Альгерсуари
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Пилоты: Себастьен Буэми, Хайме Альгерсуари
Фотограф: Хазрин Мен Шах
Пилоты: Хайме Альгерсуари, Себастьен Буэми
Фотограф: Хазрин Мен Шах
Пилоты: Даниэль Риккардо, Жан-Эрик Вернь
Фотограф: Райнер Эрхардт
Пилоты: Жан-Эрик Вернь, Даниэль Риккардо
Фотограф: Эндрю Ферраро / Motorsport Images
Пилоты: Жан-Эрик Вернь, Даниил Квят
Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images
Пилоты: Макс Ферстаппен, Карлос Сайнс
Фотограф: LAT Images
Пилоты: Карлос Сайнс, Макс Ферстаппен, Даниил Квят
Фотограф: Sutton Images
Пилоты: Даниил Квят, Карлос Сайнс, Пьер Гасли, Брендон Хартли
Фотограф: Sutton Images
Пилоты: Пьер Гасли, Брендон Хартли
Фотограф: Scuderia Toro Rosso
Пилоты: Пьер Гасли, Алекс Элбон, Даниил Квят
Фотограф: Алессио Моргезе / Лука Россини
Пилоты: Пьер Гасли, Даниил Квят
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Пилоты: Пьер Гасли, Юки Цунода
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Пилоты: Пьер Гасли, Юки Цунода
Фотограф: Карл Бингэм / Motorsport Images
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