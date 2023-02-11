Сегодня пройдет презентация AlphaTauri. А вот ее прежние машины «Младшая» команда Red Bull выступает в Ф1 с 2006 года, когда Дитрих Матешиц выкупил Minardi. Изначально она носила имя Toro Rosso, а с 2020-го превратилась в AlphaTauri. Мы собрали все ее машины Ф1