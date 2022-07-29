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После сильных выступлений в июльских Гран При гонщики Mercedes невыразительно начали этап на «Хунгароринге». В пятницу Джордж Расселл показал лишь восьмую скорость, Льюис Хэмилтон и вовсе остался 11-м.

Однако, как объяснил Расселл, спешить с оценками в данном случае не стоит. Дело в том, что прогноз погоды обещает сильный дождь в субботу и сухую прохладную погоду в воскресенье.

Это подтолкнуло Mercedes к работе по особенной программе.

«Условия в воскресенья будут разительно отличаться от сегодняшних, – объяснил Джордж на вечернем медиа-брифинге. – Потому мы попробовали пару идей, используя сегодняшние сессии в качестве своего рода тестов, если вы можете себе это представить.

Можно было вместо этого оптимизировать кое-какие вещи и добиться большего сегодня, но дело в том, что это не принесет никакой пользы на оставшуюся часть уик-энда. И хотя день выдался сложным, я считаю его продуктивным.

Думаю, завтра все будет по-новому, а к воскресенью условия изменятся еще раз. Так что пока ничего не потеряно».

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Для Льюиса, который одержал в Венгрии восемь побед, что является историческим рекордом Ф1, этап начался сложнее. Гонщик много жаловался по радио на поведение машины.

«Все непросто, – объяснил Хэмилтон на вечерней медиа-сессии. – Просто безумие, насколько машина меняется от трассы к трассе. Надо не опускать руки, стараться со всем разобраться и понять, как заставить ее работать.

Пока машину много носит, она не делает то, что нам нужно. Так что день вышел сложным».

Он продолжил: «По сравнению с прошлой неделей [когда гонщики Mercedes финишировали вторым и третьим во Франции] в машине ничего не изменилось. Гонщики тоже остались теми же. Но по какой-то причине на этой трассе она работает далеко не столь здорово.

Думаю, как только мы поймем, в чем причина, отставание станет тем же, что на прошлой неделе – около секунды».

Гонщик также рассказал, что по ходу второй тренировки он повредил днище своей W13, проехав по поребрику.