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Формула 1 / Новость

Уже видели новости об уходе Mercedes из Ф1? Вот почему им не надо верить

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Уже видели новости об уходе Mercedes из Ф1? Вот почему им не надо верить
Автор:
, Редактор
28 дек. 2019 г., 11:25

Испанское издание разыграло своих читателей в День простаков. Некоторые СМИ поверили этой публикации.

Испанское издание Soy Motor опубликовало сегодня заметку о том, что концерн Daimler уже принял решение о закрытии команды Mercedes в Формуле 1 после 2020 года и продолжении участия в чемпионате исключительно в качестве поставщика двигателей. Об этом, как утверждается, будет объявлено уже в субботу, 28 декабря. Там же утверждается, что Льюис Хэмилтон и Тото Вольф переходят в Ferrari, но выкупают при этом имущество команды Mercedes.

Эта новость, можно не сомневаться, является обычной шуткой. 28 декабря в Испании отмечается День простаков, который является аналогом нашего 1 апреля. В этот день в стране принято подшучивать над друзьями и коллегами. В комментариях к новости на Soy Motor испанские читатели сходятся во мнении, что журналисты таким образом решили их разыграть.

В подтверждение версии о шутке можно привести и тот факт, что другие испанские издания не стали публиковать эту новость. К тому же, сложно представить публикацию столь важного заявления в субботу. Однако некоторые СМИ из других стран, которые не знакомы с испанскими традициями, восприняли все серьезно. В частности, об уходе Mercedes из Ф1 вы могли прочесть у некоторых наших российских коллег.

Слухи о том, что Daimler рассматривает возможность прекращения деятельности своей заводской команды, действительно существуют. Руководство концерна не скрывает стремления сократить расходы, а уход из Ф1 на пике успехов выглядит логичном. Команду в этом случае могут продать, а среди потенциальных покупателей называется и российский предприниматель Дмитрий Мазепин, отец гонщика Формулы 2 Никиты Мазепина. Однако никакого официального подтверждения этой информации – или хотя бы заслуживающих внимания слухов – до сих пор не было.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Сергей Иванов

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