Сегодня Mercedes покажет новую машину – будет ли она серебристой?

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18 февраля в 12:00 по московскому времени команда Формулы 1 Mercedes представит новый автомобиль для сезона-2022. На прошлой неделе основной конкурент «Серебряных стрел» – австрийский коллектив Red Bull – показал лишь концепт-макет, хотя изначально обещал презентовать настоящий болид.

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Mercedes же никаких громких заявлений по этому поводу не делала: стоит ожидать, что мы увидим именно W13 – автомобиль, который в новом сезоне в бой поведут Льюис Хэмилтон и его новый напарник Джордж Расселл, с этого года заменяющий ушедшего в Alfa Romeo Валттери Боттаса.

Не менее интригующим можно назвать и другой момент: какой же по цвету окажется новая машина? Начиная с 2020-го, автомобили Mercedes были перекрашены в черный: команда предприняла такой шаг в честь борьбы с дискриминацией чернокожих, таким образом поддержав антирасистское движение Black Lives Matter.

Однако ближе к концу прошлого сезона Хэмилтон и сама команда отмечали, что они не прочь вернуться к серебристой окраске, которая является традиционной для Mercedes. Этот оттенок составляет основу дизайнов гоночных машин концерна – и болиды Ф1 не стали исключением: они были серебристыми и в пятидесятых, когда коллектив выигрывал титулы 1954 и 1955 годов, и с 2010-го, когда компания вернулась в чемпионат с заводской программой.

Судя по фотографии банок с красками, Mercedes и правда может вернуться к привычному варианту дизайна. Но сомнения все еще остаются, поскольку на недавних командных снимках Расселл и Хэмилтон присутствовали в практически полностью черных комбинезонах.

Но зато мы точно знаем о других изменениях, которые могут сказаться на уровне коллектива в грядущем году. В середине 2021-го Джеймс Эллисон ушел с поста технического директора Mercedes и занял должность главы технического штаба: на его предыдущее место был назначен Майк Эллиот. Команда объяснила, что данные перестановки были вызваны желанием выстроить долгосрочную стратегию в преддверии радикальной смены регламента с предстоящего сезона-2022.

Стоит напомнить, что с 2022 года от Mercedes ушли некоторые спонсоры. Еще в январе японская компания Epson (производитель принтеров и другой офисной техники) официально подтвердила расставание с чемпионским коллективом после 8 лет сотрудничества. Более того, с командой перестал сотрудничать наушников и гарнитур Bose, продукцией которого глава «Серебряных стрел» Тото Вольф любил бросаться во время не самых удачных Гран При.

Наблюдать за презентацией Mercedes, которая начнется в 12:00 по московскому времени, можно будет на официальном ютуб-канале команды.