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Mercedes показала машину 2023 года. А вот какие были прежде

Заводская команда концерна выступала в чемпионате в 1954-55 годах и вернулась после долгой паузы в 2010-м. Она выиграла восемь Кубков конструкторов, а ее пилоты завоевали девять чемпионских титулов. Мы собрали все машины Mercedes в Ф1

Денис Буденков
Автор:
Mercedes показала машину 2023 года. А вот какие были прежде
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1954-1955: Mercedes-Benz W196 (6 побед в гонках)
1954-1955: Mercedes-Benz W196 (6 побед в гонках)
1/15

Пилоты: Хуан-Мануэль Фанхио, Ханс Херрман, Карл Клинг, Герман Ланг, Стирлинг Мосс, Андре Симон, Пьеро Таруффи

Фотограф: LAT Images

1954-1955: Mercedes-Benz W196s (3 победы)
1954-1955: Mercedes-Benz W196s (3 победы)
2/15

Версия W196 «Стримлайнер» с закрытыми колесами

Пилоты: Хуан-Мануэль Фанхио, Ханс Херрман, Карл Клинг, Стирлинг Мосс

Фотограф: Daimler AG

2010: Mercedes MGP W01 (три подиума, 4-е место в КК)
2010: Mercedes MGP W01 (три подиума, 4-е место в КК)
3/15

Пилоты: Нико Росберг, Михаэль Шумахер

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

2011: Mercedes MGP W02 (одно четвертое место в гонке, 4-е место в КК)
2011: Mercedes MGP W02 (одно четвертое место в гонке, 4-е место в КК)
4/15

Пилоты: Нико Росберг, Михаэль Шумахер

Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images

2012: Mercedes F1 W03 (одна победа, 5-е место в КК)
2012: Mercedes F1 W03 (одна победа, 5-е место в КК)
5/15

Пилоты: Нико Росберг, Михаэль Шумахер

Фотограф: Sutton Images

2013: Mercedes F1 W04 (3 победы, 2-е место в КК)
2013: Mercedes F1 W04 (3 победы, 2-е место в КК)
6/15

Пилоты: Льюис Хэмилтон, Нико Росберг

Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images

2014: Mercedes F1 W05 Hybrid (16 побед, обладатели Кубка конструкторов)
2014: Mercedes F1 W05 Hybrid (16 побед, обладатели Кубка конструкторов)
7/15

Пилоты: Льюис Хэмилтон, Нико Росберг

Фотограф: Sutton Images

2015: Mercedes F1 W06 Hybrid (16 побед, обладатели Кубка конструкторов)
2015: Mercedes F1 W06 Hybrid (16 побед, обладатели Кубка конструкторов)
8/15

Пилоты: Льюис Хэмилтон, Нико Росберг

Фотограф: Sutton Images

2016: Mercedes F1 W07 Hybrid (19 побед, обладатели Кубка конструкторов)
2016: Mercedes F1 W07 Hybrid (19 побед, обладатели Кубка конструкторов)
9/15

Пилоты: Льюис Хэмилтон, Нико Росберг

Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images

2017: Mercedes AMG F1 W08 EQ Power+ (12 побед, обладатели Кубка конструкторов)
2017: Mercedes AMG F1 W08 EQ Power+ (12 побед, обладатели Кубка конструкторов)
10/15

Пилоты: Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас

Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images

2018: Mercedes AMG F1 W08 EQ Power+ (11 побед, обладатели Кубка конструкторов)
2018: Mercedes AMG F1 W08 EQ Power+ (11 побед, обладатели Кубка конструкторов)
11/15

Пилоты: Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

2019: Mercedes AMG F1 W10 EQ Power+ (15 побед, обладатели Кубка конструкторов)
2019: Mercedes AMG F1 W10 EQ Power+ (15 побед, обладатели Кубка конструкторов)
12/15

Пилоты: Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас

Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images

2020: Mercedes AMG F1 W11 EQ Performance (13 побед, обладатели Кубка конструкторов)
2020: Mercedes AMG F1 W11 EQ Performance (13 побед, обладатели Кубка конструкторов)
13/15

Пилоты: Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас, Джордж Расселл

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

2021: Mercedes AMG F1 W12 E Performance (9 побед, обладатели Кубка конструкторов)
2021: Mercedes AMG F1 W12 E Performance (9 побед, обладатели Кубка конструкторов)
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Пилоты: Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

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Пилоты: Льюис Хэмилтон, Джордж Расселл

Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images

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