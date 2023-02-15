Mercedes показала машину 2023 года. А вот какие были прежде Заводская команда концерна выступала в чемпионате в 1954-55 годах и вернулась после долгой паузы в 2010-м. Она выиграла восемь Кубков конструкторов, а ее пилоты завоевали девять чемпионских титулов. Мы собрали все машины Mercedes в Ф1