Mercedes показала машину 2023 года. А вот какие были прежде
Заводская команда концерна выступала в чемпионате в 1954-55 годах и вернулась после долгой паузы в 2010-м. Она выиграла восемь Кубков конструкторов, а ее пилоты завоевали девять чемпионских титулов. Мы собрали все машины Mercedes в Ф1
Пилоты: Хуан-Мануэль Фанхио, Ханс Херрман, Карл Клинг, Герман Ланг, Стирлинг Мосс, Андре Симон, Пьеро Таруффи
Фотограф: LAT Images
Версия W196 «Стримлайнер» с закрытыми колесами
Пилоты: Хуан-Мануэль Фанхио, Ханс Херрман, Карл Клинг, Стирлинг Мосс
Фотограф: Daimler AG
Пилоты: Нико Росберг, Михаэль Шумахер
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Пилоты: Нико Росберг, Михаэль Шумахер
Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images
Пилоты: Нико Росберг, Михаэль Шумахер
Фотограф: Sutton Images
Пилоты: Льюис Хэмилтон, Нико Росберг
Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images
Пилоты: Льюис Хэмилтон, Нико Росберг
Фотограф: Sutton Images
Пилоты: Льюис Хэмилтон, Нико Росберг
Фотограф: Sutton Images
Пилоты: Льюис Хэмилтон, Нико Росберг
Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images
Пилоты: Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас
Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images
Пилоты: Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Пилоты: Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас
Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images
Пилоты: Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас, Джордж Расселл
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Пилоты: Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Пилоты: Льюис Хэмилтон, Джордж Расселл
Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images
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