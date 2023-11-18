Формула 1 Гран При Лас-Вегаса
Новость

«Сегодня меня не волновал результат». Расселл озвучил главную проблему Вегаса

Как объяснил гонщик Mercedes, в квалификации нового городского Гран При для него не имело особого значения, каким окажется итоговый результат. И тому была причина

Адам Купер
Автор Адам Купер
Updated
Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Джордж Расселл стал быстрейшим в финальной тренировке американского этапа – тот результат был не вполне объективным из-за красных флагов, но британец подтвердил скорость черной машины в первом и втором квалификационных сегментах, где стал третьим. 

Решающая стадия сложилась для Джорджа почти столь же успешно – он показал четвертое время всего в 0,008 секунды от Макса Ферстаппена. Впрочем, на решетке Расселл все равно будет третьим благодаря штрафу Карлоса Сайнса. 

Однако самое удивительное – после завершения субботней сессии пилот Mercedes сказал, что в этот раз особенно не гнался за результатом. 

«Я доволен им, – объяснил Джордж, отвечая на вопрос Motorsport.com. – На этой трассе я ощущаю уверенность в машине, хотя изначально мы не связывали с уик-эндом здесь больших надежд. 

Но признаюсь честно – как бы странно это не звучало, но сегодня результат не слишком волновал меня. Главное было заехать в десятку. 

Дело в том, что в этот раз нас ждет главный неизвестный фактор всего сезона – зернение шин в гонке, которое у всех команд будет просто огромным. 

Если удастся сделать так, что гонку можно будет проехать с одним пит-стопом, это даст огромное преимущество. Дело в том, что едва шины начинают гранулироваться, тебе приходится ехать на пит-стоп. А мы пока проезжали до этого момента не больше 12 кругов. Так что задача выглядит очень сложной».  

Британец добавил: «Можно ехать медленнее и следить за резиной, но тогда тебя неизбежно начнут атаковать сзади».

Читайте также:
Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Расселл продолжил: «Мы уже знаем, в каких поворотах нужно следить за резиной особенно внимательно. Пока получалось так: я еду одну серию кругов – и зернятся передние шины. Выезжаю на следующую – и это же происходит с задними. Ты буквально ходишь по лезвию ножа. 

Ferrari сейчас в своей собственной лиге.  них, кажется, вообще нет гранулирования, они супер-быстры даже с полными баками. 

Но дело в том, что завтра сцепление с трассой будет значительно расти. Возможно, на первом отрезке зернение проявил себя, а после этого его уже не будет. А к финишу, кто знает, время круга может стать на три секунды лучше, чем до этого. Или даже больше.  

Тут нет ни гонок поддержки, ничего. И на пяти первых кругах гонки состояние трассы будет настоящим бедствием».

Джордж отметил, что в нынешнем сезоне фактор гранулирования шин очень незначительно проявлял себя.

«Я могу вспомнить разве что спринт в Катаре, когда у меня были шины Soft, – сказал он. – Тогда все стартовали на этом составе, и у всех он начал зерниться. Дело было в недостаточной температуре асфальта и множестве скольжений. 

В Лас-Вегасе тоже очень прохладно, а еще тут длинные прямые. И когда после них приходится тормозить, это сразу перегружает шины и приводит к появлению гранул. 

Пока я не знаю, что мы будем с этим делать. И, думаю, никто не знает».

Читайте также:
Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

Льюис Хэмилтон на этот раз не смог угнаться за молодым напарником и выбыл из квалификации еще до финала. Семикратного чемпиона ждет старт с десятого места. 

На вопрос о том, существовали ли различия в настройках между двумя машинами Mercedes он ответил: «Конечно, они всегда есть. Но в этот раз у меня просто возникли сложности. 

Вчера ощущения от машины были лучше, я был сильнее. Но мы внесли изменения в регулировки, и сегодня ощущения куда хуже. Приходится буквально балансировать на лезвии. 

Мы выбрали вариант с разгруженными крыльями, что привело к сильному износу. Может, даже более сильному, чем мы ожидали. А еще пока никто не ездил на составе Hard. 

Впереди долгая гонка, и я бы сказал, важнее всего в ней будет следить за износом. 

Кроме того, первый поворот тут очень близко к решетке. Там будет жарко, а я окажусь в самой гуще событий. Не самое лучшее место…».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Предыдущая новость Гран При Лас-Вегаса: дуэли в квалификациях
Следующая новость «Я тоже могу набухаться на Ибице». Макс упрекнул боссов Ф1 за отношение к зрителям
Адам Купер
Больше от
Адам Купер
Что это было? Окон объяснил эпизод с Ферстаппеном в квалификации

Что это было? Окон объяснил эпизод с Ферстаппеном в квалификации

Формула 1
Гран При Лас-Вегаса

Что это было? Окон объяснил эпизод с Ферстаппеном в квалификации Что это было? Окон объяснил эпизод с Ферстаппеном в квалификации

Организаторы Гран При Лас-Вегаса объяснили, почему выгнали зрителей с трибун

Организаторы Гран При Лас-Вегаса объяснили, почему выгнали зрителей с трибун

Формула 1
Гран При Лас-Вегаса

Организаторы Гран При Лас-Вегаса объяснили, почему выгнали зрителей с трибун Организаторы Гран При Лас-Вегаса объяснили, почему выгнали зрителей с трибун

Анализ: какие сложности принесет инженерам команд Ф1 этап в Лас-Вегасе

Анализ: какие сложности принесет инженерам команд Ф1 этап в Лас-Вегасе

Формула 1
Гран При Лас-Вегаса

Анализ: какие сложности принесет инженерам команд Ф1 этап в Лас-Вегасе Анализ: какие сложности принесет инженерам команд Ф1 этап в Лас-Вегасе

Джордж Расселл
Больше от
Джордж Расселл
Гран При Лас-Вегаса: дуэли в квалификациях

Гран При Лас-Вегаса: дуэли в квалификациях

Формула 1
Гран При Лас-Вегаса

Гран При Лас-Вегаса: дуэли в квалификациях Гран При Лас-Вегаса: дуэли в квалификациях

Стартовая решетка Гран При Лас-Вегаса

Стартовая решетка Гран При Лас-Вегаса

Формула 1
Гран При Лас-Вегаса

Стартовая решетка Гран При Лас-Вегаса Стартовая решетка Гран При Лас-Вегаса

«Больно было смотреть». Брандл назвал главное разочарование Бразилии

«Больно было смотреть». Брандл назвал главное разочарование Бразилии

Формула 1
Гран При Бразилии

«Больно было смотреть». Брандл назвал главное разочарование Бразилии «Больно было смотреть». Брандл назвал главное разочарование Бразилии

Mercedes
Больше от
Mercedes
Хэмилтон: В Mercedes есть всего один инженер, с которым я позволяю себе спорить

Хэмилтон: В Mercedes есть всего один инженер, с которым я позволяю себе спорить

Формула 1

Хэмилтон: В Mercedes есть всего один инженер, с которым я позволяю себе спорить Хэмилтон: В Mercedes есть всего один инженер, с которым я позволяю себе спорить

«Что значит хуже не было?». Эксперта удивила реплика Вольфа про Бразилию

«Что значит хуже не было?». Эксперта удивила реплика Вольфа про Бразилию

Формула 1
Гран При Лас-Вегаса

«Что значит хуже не было?». Эксперта удивила реплика Вольфа про Бразилию «Что значит хуже не было?». Эксперта удивила реплика Вольфа про Бразилию

Технический анализ: последние новинки сезона-2023

Технический анализ: последние новинки сезона-2023

Формула 1

Технический анализ: последние новинки сезона-2023 Технический анализ: последние новинки сезона-2023

Самое важное:

Мартин выиграл спринт MotoGP в Катаре. Теперь судьбу титула решит финал в Валенсии

Мартин выиграл спринт MotoGP в Катаре. Теперь судьбу титула решит финал в Валенсии

MGP MotoGP
Гран При Катара

Мартин выиграл спринт MotoGP в Катаре. Теперь судьбу титула решит финал в Валенсии Мартин выиграл спринт MotoGP в Катаре. Теперь судьбу титула решит финал в Валенсии

Что это было? Окон объяснил эпизод с Ферстаппеном в квалификации

Что это было? Окон объяснил эпизод с Ферстаппеном в квалификации

F1 Формула 1
Гран При Лас-Вегаса

Что это было? Окон объяснил эпизод с Ферстаппеном в квалификации Что это было? Окон объяснил эпизод с Ферстаппеном в квалификации

Стартовая решетка спринта Гран При Катара MotoGP

Стартовая решетка спринта Гран При Катара MotoGP

MGP MotoGP
Гран При Катара

Стартовая решетка спринта Гран При Катара MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Катара MotoGP

«Я тоже могу набухаться на Ибице». Макс упрекнул боссов Ф1 за отношение к зрителям

«Я тоже могу набухаться на Ибице». Макс упрекнул боссов Ф1 за отношение к зрителям

F1 Формула 1
Гран При Лас-Вегаса

«Я тоже могу набухаться на Ибице». Макс упрекнул боссов Ф1 за отношение к зрителям «Я тоже могу набухаться на Ибице». Макс упрекнул боссов Ф1 за отношение к зрителям

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.