«Сегодня меня не волновал результат». Расселл озвучил главную проблему Вегаса
Как объяснил гонщик Mercedes, в квалификации нового городского Гран При для него не имело особого значения, каким окажется итоговый результат. И тому была причина
Джордж Расселл стал быстрейшим в финальной тренировке американского этапа – тот результат был не вполне объективным из-за красных флагов, но британец подтвердил скорость черной машины в первом и втором квалификационных сегментах, где стал третьим.
Решающая стадия сложилась для Джорджа почти столь же успешно – он показал четвертое время всего в 0,008 секунды от Макса Ферстаппена. Впрочем, на решетке Расселл все равно будет третьим благодаря штрафу Карлоса Сайнса.
Однако самое удивительное – после завершения субботней сессии пилот Mercedes сказал, что в этот раз особенно не гнался за результатом.
«Я доволен им, – объяснил Джордж, отвечая на вопрос Motorsport.com. – На этой трассе я ощущаю уверенность в машине, хотя изначально мы не связывали с уик-эндом здесь больших надежд.
Но признаюсь честно – как бы странно это не звучало, но сегодня результат не слишком волновал меня. Главное было заехать в десятку.
Дело в том, что в этот раз нас ждет главный неизвестный фактор всего сезона – зернение шин в гонке, которое у всех команд будет просто огромным.
Если удастся сделать так, что гонку можно будет проехать с одним пит-стопом, это даст огромное преимущество. Дело в том, что едва шины начинают гранулироваться, тебе приходится ехать на пит-стоп. А мы пока проезжали до этого момента не больше 12 кругов. Так что задача выглядит очень сложной».
Британец добавил: «Можно ехать медленнее и следить за резиной, но тогда тебя неизбежно начнут атаковать сзади».
Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Джордж Расселл, Mercedes F1 W14
Расселл продолжил: «Мы уже знаем, в каких поворотах нужно следить за резиной особенно внимательно. Пока получалось так: я еду одну серию кругов – и зернятся передние шины. Выезжаю на следующую – и это же происходит с задними. Ты буквально ходишь по лезвию ножа.
Ferrari сейчас в своей собственной лиге. них, кажется, вообще нет гранулирования, они супер-быстры даже с полными баками.
Но дело в том, что завтра сцепление с трассой будет значительно расти. Возможно, на первом отрезке зернение проявил себя, а после этого его уже не будет. А к финишу, кто знает, время круга может стать на три секунды лучше, чем до этого. Или даже больше.
Тут нет ни гонок поддержки, ничего. И на пяти первых кругах гонки состояние трассы будет настоящим бедствием».
Джордж отметил, что в нынешнем сезоне фактор гранулирования шин очень незначительно проявлял себя.
«Я могу вспомнить разве что спринт в Катаре, когда у меня были шины Soft, – сказал он. – Тогда все стартовали на этом составе, и у всех он начал зерниться. Дело было в недостаточной температуре асфальта и множестве скольжений.
В Лас-Вегасе тоже очень прохладно, а еще тут длинные прямые. И когда после них приходится тормозить, это сразу перегружает шины и приводит к появлению гранул.
Пока я не знаю, что мы будем с этим делать. И, думаю, никто не знает».
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14
Льюис Хэмилтон на этот раз не смог угнаться за молодым напарником и выбыл из квалификации еще до финала. Семикратного чемпиона ждет старт с десятого места.
На вопрос о том, существовали ли различия в настройках между двумя машинами Mercedes он ответил: «Конечно, они всегда есть. Но в этот раз у меня просто возникли сложности.
Вчера ощущения от машины были лучше, я был сильнее. Но мы внесли изменения в регулировки, и сегодня ощущения куда хуже. Приходится буквально балансировать на лезвии.
Мы выбрали вариант с разгруженными крыльями, что привело к сильному износу. Может, даже более сильному, чем мы ожидали. А еще пока никто не ездил на составе Hard.
Впереди долгая гонка, и я бы сказал, важнее всего в ней будет следить за износом.
Кроме того, первый поворот тут очень близко к решетке. Там будет жарко, а я окажусь в самой гуще событий. Не самое лучшее место…».
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