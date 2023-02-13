Сегодня McLaren представит машину 2023 года. А вот какие у нее были прежде Британская команда выступает в Формуле 1 с 1966 года. За это время она выиграла восемь Кубков конструкторов, а ее пилоты становились чемпионами 12 раз. Мы собрали все машины McLaren в Ф1

Автор: Денис Буденков Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер Читайте также: В McLaren выбрали необычное название для новой машины Ф1

Шумахер будет резервным пилотом не только в Mercedes, но и в McLaren

Зак Браун ответил, когда McLaren сможет бороться за титулы 1966: McLaren M2B Ford и Serenissima (одно пятое место в гонке, 9-е место в КК) 1 / 68 Пилоты: Брюс Макларен, Крис Эймон Фотограф: LAT Images 1967: McLaren M4B BRM (2 Гран При, одно четвертое место) 2 / 68 Пилоты: Брюс Макларен Фотограф: LAT Images 1967-1968: McLaren M5A BRM (5 Гран При, одно пятое место в гонке, 10-е место в КК в 1967-м) 3 / 68 Пилоты: Брюс Макларен, Денни Хьюм Фотограф: LAT Images 1968-1969: McLaren M7A Ford (четыре победы, 2-е место в КК в 1968-м) 4 / 68 Пилоты: Брюс Макларен, Денни Хьюм, Питер Гетин Фотограф: LAT Images 1969: McLaren M7C Ford (три подиума, 5-е место в КК) 5 / 68 Пилоты: Брюс Макларен Фотограф: LAT Images 1969: McLaren M9A Ford 4x4 (один сход с дистанции) 6 / 68 Пилоты: Дерек Белл Фотограф: LAT Images 1970-1971: McLaren M14A Ford (четыре подиума, 5-е место в КК в 1970-м) 7 / 68 Пилоты: Питер Гетин, Ден Герни, Денни Хьюм, Брюс Макларен, Джеки Оливер Фотограф: LAT Images 1970: McLaren M7D Alfa Romeo (ни одного финиша) 8 / 68 Пилоты: Андреа де Адамик, Нанни Галли Фотограф: LAT Images 1970: McLaren M14D Ford и Alfa Romeo (один подиум) 9 / 68 Пилоты: Андреа де Адамик, Денни Хьюм Фотограф: LAT Images 1971-1972: McLaren M19A Ford (одна победа, 6-е место в КК в 1971-м) 10 / 68 Пилоты: Денни Хьюм, Питер Гетин, Питер Ревсон, Брайан Редман, Джоди Шектер 1972-1973: McLaren M19C Ford (девять подиумов, 3-е место в КК в 1972-м) 11 / 68 Пилоты: Денни Хьюм, Питер Ревсон, Джоди Шектер Фотограф: LAT Images 1973-1977: McLaren M23 Ford (всего 16 побед, 3-е место в КК в 1973-м) 12 / 68 McLaren M23 существовала в нескольких модификациях, представленных на последующих фото. Пилоты в сезоне-1973: Денни Хьюм, Питер Ревсон, Джоди Шектер, Жаки Икс Фотограф: LAT Images 1973-1977: McLaren M23 Ford (обладатели Кубка конструкторов в 1974-м) 13 / 68 Пилоты в сезоне-1974: Денни Хьюм, Эмерсон Фиттипальди, Майк Хейлвуд, Дэвид Хоббс, Йохен Масс Фотограф: LAT Images 1973-1977: McLaren M23 Ford (3-е место в КК в 1975-м) 14 / 68 Пилоты в сезоне-1975: Эмерсон Фиттипальди, Дейв Чарльтон, Йохен Масс Фотограф: LAT Images 1973-1977: McLaren M23 Ford (2-е место в КК 1976 года) 15 / 68 Пилоты в сезонах 1976-77: Джеймс Хант, Йохен Масс, Жиль Вильнев, Бруно Джакомелли Фотограф: LAT Images 1976-1979: McLaren M26 Ford (три победы, 3-е место в КК в 1977-м, 8-е место в 1978-м) 16 / 68 Пилоты: Йохен Масс, Джеймс Хант, Патрик Тамбэ, Бруно Джакомелли Фотограф: LAT Images 1979: McLaren M28 Ford (9 Гран При, один подиум) 17 / 68 Пилоты: Джон Уотсон, Патрик Тамбэ Фотограф: LAT Images 1979-1980: McLaren M29 Ford (три четвертых места в гонках, 15-е место в КК в 1979-м) 18 / 68 Пилоты: Ален Прост, Джон Уотсон, Патрик Тамбэ, Стивен Саут Фотограф: Sutton Images 1980: McLaren M30 Ford (4 Гран При, одно шестое место, 11-е место в КК в 1980-м) 19 / 68 Пилоты: Ален Прост Фотограф: LAT Images 1981: McLaren M29F Ford (5 Гран При, одно шестое место) 20 / 68 Пилоты: Джон Уотсон, Андреа де Чезарис Фотограф: LAT Images 1981-1982: McLaren MP4/1 Ford (одна победа, 6-е место в КК в 1981-м) 21 / 68 Пилоты: Джон Уотсон, Андреа де Чезарис, Ники Лауда Фотограф: LAT Images 1982: McLaren MP4/1B Ford (четыре победы, 2-е место в КК) 22 / 68 Пилоты: Ники Лауда, Джон Уотсон Фотограф: LAT Images 1983: McLaren MP4/1C Ford (одна победа, 5-е место в КК) 23 / 68 Пилоты: Джон Уотсон, Ники Лауда, Штефан Беллоф Фотограф: Жан-Филип Легран 1983: McLaren MP4/1E TAG-Porsche (4 Гран При, ни одного финиша) 24 / 68 Пилоты: Джон Уотсон, Ники Лауда Фотограф: LAT Images 1984: McLaren MP4/2 TAG-Porsche (12 побед, обладатели Кубка конструкторов) 25 / 68 Пилоты: Ален Прост, Ники Лауда, Штефан Беллоф Фотограф: Sutton Images 1985: McLaren MP4/2B TAG-Porsche (шесть побед, обладатели Кубка конструкторов) 26 / 68 Пилоты: Ники Лауда, Джон Уотсон, Ален Прост Фотограф: Sutton Images 1986: McLaren MP4/2C TAG-Porsche (четыре победы, 2-е место в КК) 27 / 68 Пилоты: Ален Прост, Кеке Росберг Фотограф: Sutton Images 1987: McLaren MP4/3 TAG-Porsche (три победы, 2-е место в КК) 28 / 68 Пилоты: Стефан Йоханссон, Ален Прост Фотограф: LAT Images 1988: McLaren MP4/4 Honda (15 побед, обладатели Кубка конструкторов) 29 / 68 Пилоты: Айртон Сенна, Ален Прост Фотограф: Sutton Images 1989: McLaren MP4/5 Honda (десять побед, обладатели Кубка конструкторов) 30 / 68 Пилоты: Айртон Сенна, Ален Прост Фотограф: Sutton Images 1990: McLaren MP4/5B Honda (шесть побед, обладатели Кубка конструкторов) 31 / 68 Пилоты: Айртон Сенна, Герхард Бергер Фотограф: LAT Images 1991: McLaren MP4/6 Honda (восемь побед, обладатели Кубка конструкторов) 32 / 68 Пилоты: Айртон Сенна, Герхард Бергер Фотограф: Sutton Images 1992: McLaren MP4/6B Honda (2 Гран При, один подиум) 33 / 68 Пилоты: Айртон Сенна, Герхард Бергер Фотограф: LAT Images 1992: McLaren MP4/7A Honda (пять побед, 2-е место в КК) 34 / 68 Пилоты: Айртон Сенна, Герхард Бергер Фотограф: Sutton Images 1993: McLaren MP4/8 Ford (пять побед, 2-е место в КК) 35 / 68 Пилоты: Айртон Сенна, Майкл Андретти, Мика Хаккинен Фотограф: Sutton Images 1994: McLaren MP4/9 Peugeot (восемь подиумов, 4-е место в КК) 36 / 68 Пилоты: Мика Хаккинен, Мартин Брандл, Филипп Альо Фотограф: Sutton Images 1995: McLaren MP4/10 Mercedes (2 Гран При, одно четвертое место) 37 / 68 Пилоты: Мика Хаккинен, Марк Бланделл Фотограф: LAT Images 1995: McLaren MP4/10B Mercedes (два подиума, 4-е место в КК) 38 / 68 Пилоты: Мика Хаккинен, Марк Бланделл, Найджел Мэнселл, Ян Магнуссен Фотограф: LAT Images 1995: McLaren MP4/10C Mercedes (2 Гран При, одно восьмое место) 39 / 68 Пилоты: Мика Хаккинен, Марк Бланделл Фотограф: LAT Images 1996: McLaren MP4/11 Mercedes (9 Гран При, два подиума) 40 / 68 Пилоты: Дэвид Култхард, Мика Хаккинен Фотограф: LAT Images 1996: McLaren MP4/11B Mercedes (7 Гран При, четыре подиума, 4-е место в КК) 41 / 68 Пилоты: Дэвид Култхард, Мика Хаккинен Фотограф: LAT Images 1997: McLaren MP4/12 Mercedes (три победы, 4-е место в КК) 42 / 68 Пилоты: Дэвид Култхард, Мика Хаккинен Фотограф: LAT Images 1998: McLaren MP4/13 Mercedes (девять побед, обладатели Кубка конструкторов) 43 / 68 Пилоты: Дэвид Култхард, Мика Хаккинен Фотограф: LAT Images 1999: McLaren MP4/14 Mercedes (семь побед, 2-е место в КК) 44 / 68 Пилоты: Дэвид Култхард, Мика Хаккинен Фотограф: LAT Images 2000: McLaren MP4/15 Mercedes (семь побед, 2-е место в КК) 45 / 68 Пилоты: Дэвид Култхард, Мика Хаккинен Фотограф: LAT Images 2001: McLaren MP4/16 Mercedes (четыре победы, 2-е место в КК) 46 / 68 Пилоты: Дэвид Култхард, Мика Хаккинен Фотограф: Sutton Images 2002: McLaren MP4-17 Mercedes (одна победа, 3-е место в КК) 47 / 68 Пилоты: Дэвид Култхард, Кими Райкконен Фотограф: DaimlerChrysler 2003: McLaren MP4-17D Mercedes (две победы, 3-е место в КК) 48 / 68 Пилоты: Дэвид Култхард, Кими Райкконен Фотограф: Brousseau Photo 2004: McLaren MP4-19 Mercedes (9 Гран При, одно пятое место) 49 / 68 Пилоты: Дэвид Култхард, Кими Райкконен Фотограф: Марк Гледхилл 2004: McLaren MP4-19B Mercedes (9 Гран При, одна победа, 5-е место в КК) 50 / 68 Пилоты: Дэвид Култхард, Кими Райкконен Фотограф: LAT Images 2005: McLaren MP4-20 Mercedes (десять побед, 2-е место в КК) 51 / 68 Пилоты: Кими Райкконен, Хуан-Пабло Монтойя, Педро де ла Роса, Александр Вурц Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images 2006: McLaren MP4-21 Mercedes (девять подиумов, 3-е место в КК) 52 / 68 Пилоты: Кими Райкконен, Хуан-Пабло Монтойя, Педро де ла Роса Фотограф: McLaren 2007: McLaren MP4-22 Mercedes (восемь побед, «шпионский скандал» и лишение всех очков) 53 / 68 Пилоты: Фернандо Алонсо, Льюис Хэмилтон Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images 2008: McLaren MP4-23 Mercedes (шесть побед, 2-е место в КК) 54 / 68 Пилоты: Льюис Хэмилтон, Хейкки Ковалайнен Фотограф: Sutton Images 2009: McLaren MP4-24 Mercedes (две победы, 3-е место в КК) 55 / 68 Пилоты: Льюис Хэмилтон, Хейкки Ковалайнен Фотограф: LAT Images 2010: McLaren MP4-25 Mercedes (пять побед, 2-е место в КК) 56 / 68 Пилоты: Льюис Хэмилтон, Дженсон Баттон Фотограф: Sutton Images 2011: McLaren MP4-26 Mercedes (шесть побед, 2-е место в КК) 57 / 68 Пилоты: Льюис Хэмилтон, Дженсон Баттон Фотограф: Эндрю Ферраро / Motorsport Images 2012: McLaren MP4-27 Mercedes (семь побед, 3-е место в КК) 58 / 68 Пилоты: Льюис Хэмилтон, Дженсон Баттон Фотограф: Эндрю Ферраро / Motorsport Images 2013: McLaren MP4-28 Mercedes (одно четвертое место в гонке, 5-е место в КК) 59 / 68 Пилоты: Дженсон Баттон, Серхио Перес 2014: McLaren MP4-29 Mercedes (два подиума, 5-е место в КК) 60 / 68 Пилоты: Дженсон Баттон, Кевин Магнуссен 2015: McLaren MP4-30 Honda (одно пятое место в гонке, 9-е место в КК) 61 / 68 Пилоты: Фернандо Алонсо, Дженсон Баттон, Кевин Магнуссен Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images 2016: McLaren MP4-31 Honda (два пятых места в гонках, 6-е место в КК) 62 / 68 Пилоты: Фернандо Алонсо, Дженсон Баттон, Стоффель Вандорн Фотограф: McLaren 2017: McLaren MCL32 Honda (одно шестое место в гонке, 9-е место в КК) 63 / 68 Пилоты: Фернандо Алонсо, Дженсон Баттон, Стоффель Вандорн Фотограф: Sutton Images 2018: McLaren MCL33 Renault (одно пятое место в гонке, 6-е место в КК) 64 / 68 Пилоты: Фернандо Алонсо, Стоффель Вандорн Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images 2019: McLaren MCL34 Renault (1 подиум, 4-е место в КК) 65 / 68 Пилоты: Ландо Норрис, Карлос Сайнс Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images 2020: McLaren MCL35 Mercedes (2 подиума, 3-е место в КК) 66 / 68 Пилоты: Ландо Норрис, Карлос Сайнс Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images 2021: McLaren MCL35M Mercedes (1 победа, 4-е место в КК) 67 / 68 Пилоты: Ландо Норрис, Даниэль Риккардо Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images 2022: McLaren MCL36 Mercedes (1 подиум, 5-е место в КК) 68 / 68 Пилоты: Ландо Норрис, Даниэль Риккардо Фотограф: Алессио Моргезе Поделились Bet here Bet now Bet here Bet now Лоу заметили на переговорах в Маранелло Aston Martin построила новую базу за £200 млн. 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