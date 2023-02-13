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Сегодня McLaren представит машину 2023 года. А вот какие у нее были прежде

Британская команда выступает в Формуле 1 с 1966 года. За это время она выиграла восемь Кубков конструкторов, а ее пилоты становились чемпионами 12 раз. Мы собрали все машины McLaren в Ф1

Денис Буденков
Автор:
Сегодня McLaren представит машину 2023 года. А вот какие у нее были прежде
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1966: McLaren M2B Ford и Serenissima (одно пятое место в гонке, 9-е место в КК)
1966: McLaren M2B Ford и Serenissima (одно пятое место в гонке, 9-е место в КК)
1/68

Пилоты: Брюс Макларен, Крис Эймон

Фотограф: LAT Images

1967: McLaren M4B BRM (2 Гран При, одно четвертое место)
1967: McLaren M4B BRM (2 Гран При, одно четвертое место)
2/68

Пилоты: Брюс Макларен

Фотограф: LAT Images

1967-1968: McLaren M5A BRM (5 Гран При, одно пятое место в гонке, 10-е место в КК в 1967-м)
1967-1968: McLaren M5A BRM (5 Гран При, одно пятое место в гонке, 10-е место в КК в 1967-м)
3/68

Пилоты: Брюс Макларен, Денни Хьюм

Фотограф: LAT Images

1968-1969: McLaren M7A Ford (четыре победы, 2-е место в КК в 1968-м)
1968-1969: McLaren M7A Ford (четыре победы, 2-е место в КК в 1968-м)
4/68
Пилоты: Брюс Макларен, Денни Хьюм, Питер Гетин

Фотограф: LAT Images

1969: McLaren M7C Ford (три подиума, 5-е место в КК)
1969: McLaren M7C Ford (три подиума, 5-е место в КК)
5/68

Пилоты: Брюс Макларен

Фотограф: LAT Images

1969: McLaren M9A Ford 4x4 (один сход с дистанции)
1969: McLaren M9A Ford 4x4 (один сход с дистанции)
6/68

Пилоты: Дерек Белл

Фотограф: LAT Images

1970-1971: McLaren M14A Ford (четыре подиума, 5-е место в КК в 1970-м)
1970-1971: McLaren M14A Ford (четыре подиума, 5-е место в КК в 1970-м)
7/68

Пилоты: Питер Гетин, Ден Герни, Денни Хьюм, Брюс Макларен, Джеки Оливер

Фотограф: LAT Images

1970: McLaren M7D Alfa Romeo (ни одного финиша)
1970: McLaren M7D Alfa Romeo (ни одного финиша)
8/68

Пилоты: Андреа де Адамик, Нанни Галли

Фотограф: LAT Images

1970: McLaren M14D Ford и Alfa Romeo (один подиум)
1970: McLaren M14D Ford и Alfa Romeo (один подиум)
9/68

Пилоты: Андреа де Адамик, Денни Хьюм

Фотограф: LAT Images

1971-1972: McLaren M19A Ford (одна победа, 6-е место в КК в 1971-м)
1971-1972: McLaren M19A Ford (одна победа, 6-е место в КК в 1971-м)
10/68

Пилоты: Денни Хьюм, Питер Гетин, Питер Ревсон, Брайан Редман, Джоди Шектер

1972-1973: McLaren M19C Ford (девять подиумов, 3-е место в КК в 1972-м)
1972-1973: McLaren M19C Ford (девять подиумов, 3-е место в КК в 1972-м)
11/68

Пилоты: Денни Хьюм, Питер Ревсон, Джоди Шектер

Фотограф: LAT Images

1973-1977: McLaren M23 Ford (всего 16 побед, 3-е место в КК в 1973-м)
1973-1977: McLaren M23 Ford (всего 16 побед, 3-е место в КК в 1973-м)
12/68

McLaren M23 существовала в нескольких модификациях, представленных на последующих фото.

Пилоты в сезоне-1973: Денни Хьюм, Питер Ревсон, Джоди Шектер, Жаки Икс

Фотограф: LAT Images

1973-1977: McLaren M23 Ford (обладатели Кубка конструкторов в 1974-м)
1973-1977: McLaren M23 Ford (обладатели Кубка конструкторов в 1974-м)
13/68

Пилоты в сезоне-1974: Денни Хьюм, Эмерсон Фиттипальди, Майк Хейлвуд, Дэвид Хоббс, Йохен Масс

Фотограф: LAT Images

1973-1977: McLaren M23 Ford (3-е место в КК в 1975-м)
1973-1977: McLaren M23 Ford (3-е место в КК в 1975-м)
14/68

Пилоты в сезоне-1975: Эмерсон Фиттипальди, Дейв Чарльтон, Йохен Масс

Фотограф: LAT Images

1973-1977: McLaren M23 Ford (2-е место в КК 1976 года)
1973-1977: McLaren M23 Ford (2-е место в КК 1976 года)
15/68

Пилоты в сезонах 1976-77: Джеймс Хант, Йохен Масс, Жиль Вильнев, Бруно Джакомелли

Фотограф: LAT Images

1976-1979: McLaren M26 Ford (три победы, 3-е место в КК в 1977-м, 8-е место в 1978-м)
1976-1979: McLaren M26 Ford (три победы, 3-е место в КК в 1977-м, 8-е место в 1978-м)
16/68
Пилоты: Йохен Масс, Джеймс Хант, Патрик Тамбэ, Бруно Джакомелли

Фотограф: LAT Images

1979: McLaren M28 Ford (9 Гран При, один подиум)
1979: McLaren M28 Ford (9 Гран При, один подиум)
17/68

Пилоты: Джон Уотсон, Патрик Тамбэ

Фотограф: LAT Images

1979-1980: McLaren M29 Ford (три четвертых места в гонках, 15-е место в КК в 1979-м)
1979-1980: McLaren M29 Ford (три четвертых места в гонках, 15-е место в КК в 1979-м)
18/68

Пилоты: Ален Прост, Джон Уотсон, Патрик Тамбэ, Стивен Саут

Фотограф: Sutton Images

1980: McLaren M30 Ford (4 Гран При, одно шестое место, 11-е место в КК в 1980-м)
1980: McLaren M30 Ford (4 Гран При, одно шестое место, 11-е место в КК в 1980-м)
19/68

Пилоты: Ален Прост

Фотограф: LAT Images

1981: McLaren M29F Ford (5 Гран При, одно шестое место)
1981: McLaren M29F Ford (5 Гран При, одно шестое место)
20/68

Пилоты: Джон Уотсон, Андреа де Чезарис

Фотограф: LAT Images

1981-1982: McLaren MP4/1 Ford (одна победа, 6-е место в КК в 1981-м)
1981-1982: McLaren MP4/1 Ford (одна победа, 6-е место в КК в 1981-м)
21/68

Пилоты: Джон Уотсон, Андреа де Чезарис, Ники Лауда

Фотограф: LAT Images

1982: McLaren MP4/1B Ford (четыре победы, 2-е место в КК)
1982: McLaren MP4/1B Ford (четыре победы, 2-е место в КК)
22/68

Пилоты: Ники Лауда, Джон Уотсон

Фотограф: LAT Images

1983: McLaren MP4/1C Ford (одна победа, 5-е место в КК)
1983: McLaren MP4/1C Ford (одна победа, 5-е место в КК)
23/68

Пилоты: Джон Уотсон, Ники Лауда, Штефан Беллоф

Фотограф: Жан-Филип Легран

1983: McLaren MP4/1E TAG-Porsche (4 Гран При, ни одного финиша)
1983: McLaren MP4/1E TAG-Porsche (4 Гран При, ни одного финиша)
24/68

Пилоты: Джон Уотсон, Ники Лауда

Фотограф: LAT Images

1984: McLaren MP4/2 TAG-Porsche (12 побед, обладатели Кубка конструкторов)
1984: McLaren MP4/2 TAG-Porsche (12 побед, обладатели Кубка конструкторов)
25/68

Пилоты: Ален Прост, Ники Лауда, Штефан Беллоф

Фотограф: Sutton Images

1985: McLaren MP4/2B TAG-Porsche (шесть побед, обладатели Кубка конструкторов)
1985: McLaren MP4/2B TAG-Porsche (шесть побед, обладатели Кубка конструкторов)
26/68

Пилоты: Ники Лауда, Джон Уотсон, Ален Прост

Фотограф: Sutton Images

1986: McLaren MP4/2C TAG-Porsche (четыре победы, 2-е место в КК)
1986: McLaren MP4/2C TAG-Porsche (четыре победы, 2-е место в КК)
27/68

Пилоты: Ален Прост, Кеке Росберг

Фотограф: Sutton Images

1987: McLaren MP4/3 TAG-Porsche (три победы, 2-е место в КК)
1987: McLaren MP4/3 TAG-Porsche (три победы, 2-е место в КК)
28/68

Пилоты: Стефан Йоханссон, Ален Прост

Фотограф: LAT Images

1988: McLaren MP4/4 Honda (15 побед, обладатели Кубка конструкторов)
1988: McLaren MP4/4 Honda (15 побед, обладатели Кубка конструкторов)
29/68

Пилоты: Айртон Сенна, Ален Прост

Фотограф: Sutton Images

1989: McLaren MP4/5 Honda (десять побед, обладатели Кубка конструкторов)
1989: McLaren MP4/5 Honda (десять побед, обладатели Кубка конструкторов)
30/68

Пилоты: Айртон Сенна, Ален Прост

Фотограф: Sutton Images

1990: McLaren MP4/5B Honda (шесть побед, обладатели Кубка конструкторов)
1990: McLaren MP4/5B Honda (шесть побед, обладатели Кубка конструкторов)
31/68

Пилоты: Айртон Сенна, Герхард Бергер

Фотограф: LAT Images

1991: McLaren MP4/6 Honda (восемь побед, обладатели Кубка конструкторов)
1991: McLaren MP4/6 Honda (восемь побед, обладатели Кубка конструкторов)
32/68

Пилоты: Айртон Сенна, Герхард Бергер

Фотограф: Sutton Images

1992: McLaren MP4/6B Honda (2 Гран При, один подиум)
1992: McLaren MP4/6B Honda (2 Гран При, один подиум)
33/68

Пилоты: Айртон Сенна, Герхард Бергер

Фотограф: LAT Images

1992: McLaren MP4/7A Honda (пять побед, 2-е место в КК)
1992: McLaren MP4/7A Honda (пять побед, 2-е место в КК)
34/68

Пилоты: Айртон Сенна, Герхард Бергер

Фотограф: Sutton Images

1993: McLaren MP4/8 Ford (пять побед, 2-е место в КК)
1993: McLaren MP4/8 Ford (пять побед, 2-е место в КК)
35/68

Пилоты: Айртон Сенна, Майкл Андретти, Мика Хаккинен

Фотограф: Sutton Images

1994: McLaren MP4/9 Peugeot (восемь подиумов, 4-е место в КК)
1994: McLaren MP4/9 Peugeot (восемь подиумов, 4-е место в КК)
36/68

Пилоты: Мика Хаккинен, Мартин Брандл, Филипп Альо

Фотограф: Sutton Images

1995: McLaren MP4/10 Mercedes (2 Гран При, одно четвертое место)
1995: McLaren MP4/10 Mercedes (2 Гран При, одно четвертое место)
37/68

Пилоты: Мика Хаккинен, Марк Бланделл

Фотограф: LAT Images

1995: McLaren MP4/10B Mercedes (два подиума, 4-е место в КК)
1995: McLaren MP4/10B Mercedes (два подиума, 4-е место в КК)
38/68

Пилоты: Мика Хаккинен, Марк Бланделл, Найджел Мэнселл, Ян Магнуссен

Фотограф: LAT Images

1995: McLaren MP4/10C Mercedes (2 Гран При, одно восьмое место)
1995: McLaren MP4/10C Mercedes (2 Гран При, одно восьмое место)
39/68

Пилоты: Мика Хаккинен, Марк Бланделл

Фотограф: LAT Images

1996: McLaren MP4/11 Mercedes (9 Гран При, два подиума)
1996: McLaren MP4/11 Mercedes (9 Гран При, два подиума)
40/68

Пилоты: Дэвид Култхард, Мика Хаккинен

Фотограф: LAT Images

1996: McLaren MP4/11B Mercedes (7 Гран При, четыре подиума, 4-е место в КК)
1996: McLaren MP4/11B Mercedes (7 Гран При, четыре подиума, 4-е место в КК)
41/68

Пилоты: Дэвид Култхард, Мика Хаккинен

Фотограф: LAT Images

1997: McLaren MP4/12 Mercedes (три победы, 4-е место в КК)
1997: McLaren MP4/12 Mercedes (три победы, 4-е место в КК)
42/68

Пилоты: Дэвид Култхард, Мика Хаккинен

Фотограф: LAT Images

1998: McLaren MP4/13 Mercedes (девять побед, обладатели Кубка конструкторов)
1998: McLaren MP4/13 Mercedes (девять побед, обладатели Кубка конструкторов)
43/68

Пилоты: Дэвид Култхард, Мика Хаккинен

Фотограф: LAT Images

1999: McLaren MP4/14 Mercedes (семь побед, 2-е место в КК)
1999: McLaren MP4/14 Mercedes (семь побед, 2-е место в КК)
44/68

Пилоты: Дэвид Култхард, Мика Хаккинен

Фотограф: LAT Images

2000: McLaren MP4/15 Mercedes (семь побед, 2-е место в КК)
2000: McLaren MP4/15 Mercedes (семь побед, 2-е место в КК)
45/68

Пилоты: Дэвид Култхард, Мика Хаккинен

Фотограф: LAT Images

2001: McLaren MP4/16 Mercedes (четыре победы, 2-е место в КК)
2001: McLaren MP4/16 Mercedes (четыре победы, 2-е место в КК)
46/68

Пилоты: Дэвид Култхард, Мика Хаккинен

Фотограф: Sutton Images

2002: McLaren MP4-17 Mercedes (одна победа, 3-е место в КК)
2002: McLaren MP4-17 Mercedes (одна победа, 3-е место в КК)
47/68

Пилоты: Дэвид Култхард, Кими Райкконен

Фотограф: DaimlerChrysler

2003: McLaren MP4-17D Mercedes (две победы, 3-е место в КК)
2003: McLaren MP4-17D Mercedes (две победы, 3-е место в КК)
48/68

Пилоты: Дэвид Култхард, Кими Райкконен

Фотограф: Brousseau Photo

2004: McLaren MP4-19 Mercedes (9 Гран При, одно пятое место)
2004: McLaren MP4-19 Mercedes (9 Гран При, одно пятое место)
49/68

Пилоты: Дэвид Култхард, Кими Райкконен

Фотограф: Марк Гледхилл

2004: McLaren MP4-19B Mercedes (9 Гран При, одна победа, 5-е место в КК)
2004: McLaren MP4-19B Mercedes (9 Гран При, одна победа, 5-е место в КК)
50/68

Пилоты: Дэвид Култхард, Кими Райкконен

Фотограф: LAT Images

2005: McLaren MP4-20 Mercedes (десять побед, 2-е место в КК)
2005: McLaren MP4-20 Mercedes (десять побед, 2-е место в КК)
51/68

Пилоты: Кими Райкконен, Хуан-Пабло Монтойя, Педро де ла Роса, Александр Вурц

Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images

2006: McLaren MP4-21 Mercedes (девять подиумов, 3-е место в КК)
2006: McLaren MP4-21 Mercedes (девять подиумов, 3-е место в КК)
52/68

Пилоты: Кими Райкконен, Хуан-Пабло Монтойя, Педро де ла Роса

Фотограф: McLaren

2007: McLaren MP4-22 Mercedes (восемь побед, «шпионский скандал» и лишение всех очков)
2007: McLaren MP4-22 Mercedes (восемь побед, «шпионский скандал» и лишение всех очков)
53/68

Пилоты: Фернандо Алонсо, Льюис Хэмилтон

Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images

2008: McLaren MP4-23 Mercedes (шесть побед, 2-е место в КК)
2008: McLaren MP4-23 Mercedes (шесть побед, 2-е место в КК)
54/68

Пилоты: Льюис Хэмилтон, Хейкки Ковалайнен

Фотограф: Sutton Images

2009: McLaren MP4-24 Mercedes (две победы, 3-е место в КК)
2009: McLaren MP4-24 Mercedes (две победы, 3-е место в КК)
55/68

Пилоты: Льюис Хэмилтон, Хейкки Ковалайнен

Фотограф: LAT Images

2010: McLaren MP4-25 Mercedes (пять побед, 2-е место в КК)
2010: McLaren MP4-25 Mercedes (пять побед, 2-е место в КК)
56/68

Пилоты: Льюис Хэмилтон, Дженсон Баттон

Фотограф: Sutton Images

2011: McLaren MP4-26 Mercedes (шесть побед, 2-е место в КК)
2011: McLaren MP4-26 Mercedes (шесть побед, 2-е место в КК)
57/68

Пилоты: Льюис Хэмилтон, Дженсон Баттон

Фотограф: Эндрю Ферраро / Motorsport Images

2012: McLaren MP4-27 Mercedes (семь побед, 3-е место в КК)
2012: McLaren MP4-27 Mercedes (семь побед, 3-е место в КК)
58/68

Пилоты: Льюис Хэмилтон, Дженсон Баттон

Фотограф: Эндрю Ферраро / Motorsport Images

2013: McLaren MP4-28 Mercedes (одно четвертое место в гонке, 5-е место в КК)
2013: McLaren MP4-28 Mercedes (одно четвертое место в гонке, 5-е место в КК)
59/68

Пилоты: Дженсон Баттон, Серхио Перес

2014: McLaren MP4-29 Mercedes (два подиума, 5-е место в КК)
2014: McLaren MP4-29 Mercedes (два подиума, 5-е место в КК)
60/68

Пилоты: Дженсон Баттон, Кевин Магнуссен

2015: McLaren MP4-30 Honda (одно пятое место в гонке, 9-е место в КК)
2015: McLaren MP4-30 Honda (одно пятое место в гонке, 9-е место в КК)
61/68

Пилоты: Фернандо Алонсо, Дженсон Баттон, Кевин Магнуссен

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

2016: McLaren MP4-31 Honda (два пятых места в гонках, 6-е место в КК)
2016: McLaren MP4-31 Honda (два пятых места в гонках, 6-е место в КК)
62/68

Пилоты: Фернандо Алонсо, Дженсон Баттон, Стоффель Вандорн

Фотограф: McLaren

2017: McLaren MCL32 Honda (одно шестое место в гонке, 9-е место в КК)
2017: McLaren MCL32 Honda (одно шестое место в гонке, 9-е место в КК)
63/68

Пилоты: Фернандо Алонсо, Дженсон Баттон, Стоффель Вандорн

Фотограф: Sutton Images

2018: McLaren MCL33 Renault (одно пятое место в гонке, 6-е место в КК)
2018: McLaren MCL33 Renault (одно пятое место в гонке, 6-е место в КК)
64/68

Пилоты: Фернандо Алонсо, Стоффель Вандорн

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

2019: McLaren MCL34 Renault (1 подиум, 4-е место в КК)
2019: McLaren MCL34 Renault (1 подиум, 4-е место в КК)
65/68

Пилоты: Ландо Норрис, Карлос Сайнс

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

2020: McLaren MCL35 Mercedes (2 подиума, 3-е место в КК)
2020: McLaren MCL35 Mercedes (2 подиума, 3-е место в КК)
66/68

Пилоты: Ландо Норрис, Карлос Сайнс

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

2021: McLaren MCL35M Mercedes (1 победа, 4-е место в КК)
2021: McLaren MCL35M Mercedes (1 победа, 4-е место в КК)
67/68

Пилоты: Ландо Норрис, Даниэль Риккардо

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

2022: McLaren MCL36 Mercedes (1 подиум, 5-е место в КК)
2022: McLaren MCL36 Mercedes (1 подиум, 5-е место в КК)
68/68

Пилоты: Ландо Норрис, Даниэль Риккардо

Фотограф: Алессио Моргезе

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Технический анализ: как Williams использовала идеи лидеров в своей FW45 Технический анализ: как Williams использовала идеи лидеров в своей FW45

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