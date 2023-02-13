Сегодня McLaren представит машину 2023 года. А вот какие у нее были прежде
Британская команда выступает в Формуле 1 с 1966 года. За это время она выиграла восемь Кубков конструкторов, а ее пилоты становились чемпионами 12 раз. Мы собрали все машины McLaren в Ф1
Пилоты: Брюс Макларен, Крис Эймон
Фотограф: LAT Images
Пилоты: Брюс Макларен
Фотограф: LAT Images
Пилоты: Брюс Макларен, Денни Хьюм
Фотограф: LAT Images
Фотограф: LAT Images
Пилоты: Брюс Макларен
Фотограф: LAT Images
Пилоты: Дерек Белл
Фотограф: LAT Images
Пилоты: Питер Гетин, Ден Герни, Денни Хьюм, Брюс Макларен, Джеки Оливер
Фотограф: LAT Images
Пилоты: Андреа де Адамик, Нанни Галли
Фотограф: LAT Images
Пилоты: Андреа де Адамик, Денни Хьюм
Фотограф: LAT Images
Пилоты: Денни Хьюм, Питер Гетин, Питер Ревсон, Брайан Редман, Джоди Шектер
Пилоты: Денни Хьюм, Питер Ревсон, Джоди Шектер
Фотограф: LAT Images
McLaren M23 существовала в нескольких модификациях, представленных на последующих фото.
Пилоты в сезоне-1973: Денни Хьюм, Питер Ревсон, Джоди Шектер, Жаки Икс
Фотограф: LAT Images
Пилоты в сезоне-1974: Денни Хьюм, Эмерсон Фиттипальди, Майк Хейлвуд, Дэвид Хоббс, Йохен Масс
Фотограф: LAT Images
Пилоты в сезоне-1975: Эмерсон Фиттипальди, Дейв Чарльтон, Йохен Масс
Фотограф: LAT Images
Пилоты в сезонах 1976-77: Джеймс Хант, Йохен Масс, Жиль Вильнев, Бруно Джакомелли
Фотограф: LAT Images
Фотограф: LAT Images
Пилоты: Джон Уотсон, Патрик Тамбэ
Фотограф: LAT Images
Пилоты: Ален Прост, Джон Уотсон, Патрик Тамбэ, Стивен Саут
Фотограф: Sutton Images
Пилоты: Ален Прост
Фотограф: LAT Images
Пилоты: Джон Уотсон, Андреа де Чезарис
Фотограф: LAT Images
Пилоты: Джон Уотсон, Андреа де Чезарис, Ники Лауда
Фотограф: LAT Images
Пилоты: Ники Лауда, Джон Уотсон
Фотограф: LAT Images
Пилоты: Джон Уотсон, Ники Лауда, Штефан Беллоф
Фотограф: Жан-Филип Легран
Пилоты: Джон Уотсон, Ники Лауда
Фотограф: LAT Images
Пилоты: Ален Прост, Ники Лауда, Штефан Беллоф
Фотограф: Sutton Images
Пилоты: Ники Лауда, Джон Уотсон, Ален Прост
Фотограф: Sutton Images
Пилоты: Ален Прост, Кеке Росберг
Фотограф: Sutton Images
Пилоты: Стефан Йоханссон, Ален Прост
Фотограф: LAT Images
Пилоты: Айртон Сенна, Ален Прост
Фотограф: Sutton Images
Пилоты: Айртон Сенна, Ален Прост
Фотограф: Sutton Images
Пилоты: Айртон Сенна, Герхард Бергер
Фотограф: LAT Images
Пилоты: Айртон Сенна, Герхард Бергер
Фотограф: Sutton Images
Пилоты: Айртон Сенна, Герхард Бергер
Фотограф: LAT Images
Пилоты: Айртон Сенна, Герхард Бергер
Фотограф: Sutton Images
Пилоты: Айртон Сенна, Майкл Андретти, Мика Хаккинен
Фотограф: Sutton Images
Пилоты: Мика Хаккинен, Мартин Брандл, Филипп Альо
Фотограф: Sutton Images
Пилоты: Мика Хаккинен, Марк Бланделл
Фотограф: LAT Images
Пилоты: Мика Хаккинен, Марк Бланделл, Найджел Мэнселл, Ян Магнуссен
Фотограф: LAT Images
Пилоты: Мика Хаккинен, Марк Бланделл
Фотограф: LAT Images
Пилоты: Дэвид Култхард, Мика Хаккинен
Фотограф: LAT Images
Пилоты: Дэвид Култхард, Мика Хаккинен
Фотограф: LAT Images
Пилоты: Дэвид Култхард, Мика Хаккинен
Фотограф: LAT Images
Пилоты: Дэвид Култхард, Мика Хаккинен
Фотограф: LAT Images
Пилоты: Дэвид Култхард, Мика Хаккинен
Фотограф: LAT Images
Пилоты: Дэвид Култхард, Мика Хаккинен
Фотограф: LAT Images
Пилоты: Дэвид Култхард, Мика Хаккинен
Фотограф: Sutton Images
Пилоты: Дэвид Култхард, Кими Райкконен
Фотограф: DaimlerChrysler
Пилоты: Дэвид Култхард, Кими Райкконен
Фотограф: Brousseau Photo
Пилоты: Дэвид Култхард, Кими Райкконен
Фотограф: Марк Гледхилл
Пилоты: Дэвид Култхард, Кими Райкконен
Фотограф: LAT Images
Пилоты: Кими Райкконен, Хуан-Пабло Монтойя, Педро де ла Роса, Александр Вурц
Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images
Пилоты: Кими Райкконен, Хуан-Пабло Монтойя, Педро де ла Роса
Фотограф: McLaren
Пилоты: Фернандо Алонсо, Льюис Хэмилтон
Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images
Пилоты: Льюис Хэмилтон, Хейкки Ковалайнен
Фотограф: Sutton Images
Пилоты: Льюис Хэмилтон, Хейкки Ковалайнен
Фотограф: LAT Images
Пилоты: Льюис Хэмилтон, Дженсон Баттон
Фотограф: Sutton Images
Пилоты: Льюис Хэмилтон, Дженсон Баттон
Фотограф: Эндрю Ферраро / Motorsport Images
Пилоты: Льюис Хэмилтон, Дженсон Баттон
Фотограф: Эндрю Ферраро / Motorsport Images
Пилоты: Дженсон Баттон, Серхио Перес
Пилоты: Дженсон Баттон, Кевин Магнуссен
Пилоты: Фернандо Алонсо, Дженсон Баттон, Кевин Магнуссен
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Пилоты: Фернандо Алонсо, Дженсон Баттон, Стоффель Вандорн
Фотограф: McLaren
Пилоты: Фернандо Алонсо, Дженсон Баттон, Стоффель Вандорн
Фотограф: Sutton Images
Пилоты: Фернандо Алонсо, Стоффель Вандорн
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Пилоты: Ландо Норрис, Карлос Сайнс
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Пилоты: Ландо Норрис, Карлос Сайнс
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Пилоты: Ландо Норрис, Даниэль Риккардо
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Пилоты: Ландо Норрис, Даниэль Риккардо
Фотограф: Алессио Моргезе
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