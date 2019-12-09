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Сегодня Хэмилтон и Росси поменяются гоночными машинами. Вот как проходили такие обмены в прошлом

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Сегодня Хэмилтон и Росси поменяются гоночными машинами. Вот как проходили такие обмены в прошлом
Автор:
, Редактор
9 дек. 2019 г., 01:55

Сегодня в Валенсии Валентино Росси сядет за руль чемпионского болида Mercedes, а Льюис Хэмилтон оседлает мотоцикл заводской команды Yamaha, выступающей в MotoGP. Этих заездов поклонники ждут с особым нетерпением, но похожие акции за последние 15 лет проводились уже не раз...

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2003 год. Монтойя и Гордон (Формула 1 и NASCAR)

2003 год. Монтойя и Гордон (Формула 1 и NASCAR)
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Фотограф: IMS LLC

В 2003 году колумбиец Хуан-Пабло Монтойя проводил свой лучший сезон в Формуле 1. Он выиграл два Гран При, закончил сезон третьим, заработав максимальное количество очков за карьеру и даже опередил Рубенса Баррикелло на Ferrari.

В середине сезона Монтойя решил поменяться машинами с чемпионом NASCAR Джефом Гордоном и попробовать свои силы за рулем американской гоночной машины в Индианаполисе. При этом пилоты не соревновались, так что сравнить их было сложно. Лучшее время круга, которое показал Монтойя за рулем машины NASCAR, составило 1:39.9.

Гордон на болиде Williams-BMW был существенно быстрее: 1:16.5. Однако это время корректнее сравнивать с лучшим кругом, который Монтойя проехал по той же трассе в Гран При США – 1:11.4.

2008 год. Сарразен и Леб (LMS и WRC)

2008 год. Сарразен и Леб (LMS и WRC)
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Фотограф: DPPI

Десять с лишним лет назад французский концерн PSA, объединяющий марки Peugeot и Citroen, был представлен как в гонках на выносливость (куда он скоро вернется), так и в чемпионате мира по ралли (откуда он только что ушел). И боссы компании решили устроить на трассе «Поль Рикар» сражение между победителем «24 часов Ле-Мана» Стефаном Сарразеном и пятикратным на тот момент чемпионом по ралли Себастьеном Лебом. Предоставив им спортпрототип Peugeot 908 и раллийную машину Citroen соответственно.

Это сражение было тем интереснее, что Леб дважды участвовал в «24 часах Ле-Мана» и однажды занял там второе место. А Сарразен, в свою очередь, отъездил два сезона в WRC за Subaru.

Официально состязание закончилось ничьей, и время круга для каждого из пилотов не публиковалось. Однако косвенный намек на победу именно Сарразена прозвучал: за рулем спортпрототипа он опережал соперника на секунду с круга, а на раллийной машине «показывал время, сравнимое с Лебом».

2011 год. Хэмилтон и Стюарт (Формула 1 и NASCAR)

2011 год. Хэмилтон и Стюарт (Формула 1 и NASCAR)
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Фотограф: Адриано Маноккиа

Льюису Хэмилтону не впервой меняться гоночными автомобилями. Еще в 2011 году, когда британец был (трудно поверить) лишь однократным чемпионом мира, он получил возможность протестировать автомобиль Chevrolet Impala, на котором американец Тони Стюарт выступал в гонках NASCAR.

Сам Стюарт, в свою очередь, смог поездить на McLaren-Mercedes Льюиса Хэмилтона. Показательные заезды проходили на трассе «Уоткинс-Глен» в штате Нью-Йорк, которая Хэмилтону была совершенно не знакома. Да и по заслугам его тогдашний соперник превосходил британца: у Стюарта на счету было уже два чемпионских титула.

Так или иначе, но показанные в заездах времена организаторы не раскрыли, и кто был быстрее – мы не знаем до сих пор.

2013 год. Экстрем и Ожье (DTM и WRC)

2013 год. Экстрем и Ожье (DTM и WRC)
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Фотограф: Audi Communications Motorsport

Что общего было между Audi RS5 DTM Маттиаса Экстрема и Volkswagen Polo R WRC Себастьена Ожье в 2013 году? Правильный ответ – спонсор в лице Red Bull. Именно он и организовал обмен автомобилями на трассе «Нюрбургринг» – сразу после того как там прошел этап немецкого кузовного чемпионата.

На тот момент Экстрем был уже двукратным чемпионом в своей серии, а Ожье только шел к первому чемпионскому титулу в ралли. Впрочем, француз сразу заслужил похвалу от Экстрема за то, что «показал хорошую скорость на изношенных шинах». 

Если замеры времени и проводились, то их результаты остались в секрете. Так или иначе, ставку логичнее было делать на Экстрема: если Ожье впервые сел за руль автомобиля DTM, то швед в том же году выступал в Европейском чемпионате по ралли, причем как раз на Volkswagen Polo.

2018 год. Алонсо и Джонсон (Формула 1 и NASCAR)

2018 год. Алонсо и Джонсон (Формула 1 и NASCAR)
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Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

В конце 2018 года Фернандо Алонсо завершил свою карьеру в Формуле 1 и стал активно присматриваться к другим гоночным сериям. Причем не только ради результата, но и для развлечения. А потому он согласился сразиться с семикратным чемпионом NASCAR Джимми Джонсоном на трассе в Бахрейне.

Это было полноценное соревнование, которое растянулось на несколько дней. Правда, если Chevrolet Camaro из NASCAR была вполне боевой, то McLaren выкатила свой болид 2013 года, еще с атмосферным мотором Mercedes.

Результаты заездов оказались неожиданными. Алонсо сумел проехать круг на McLaren за 1:40.204. Джонсон проиграл ему, но совсем немного – его лучшее время составило 1:40.462. Что весьма впечатлило испанца, так как Джонсон до этого момента болид Формулы 1 ни разу в жизни не водил.

За рулем Chevrolet Джонсон показал лучшее время 2:14 и уступил место Алонсо. Испанец долго ворчал на кондовость американской техники, жаловался, что не пользовался классической ручной коробкой передач с 1999 года, но в итоге проехал лучший круг за 2:10,380!

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Об этой статье

Серия Формула 1 , MotoGP
Автор Сергей Иванов

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