Сегодня Хэмилтон и Росси поменяются гоночными машинами. Вот как проходили такие обмены в прошлом

2003 год. Монтойя и Гордон (Формула 1 и NASCAR) 1 / 5 Фотограф: IMS LLC В 2003 году колумбиец Хуан-Пабло Монтойя проводил свой лучший сезон в Формуле 1. Он выиграл два Гран При, закончил сезон третьим, заработав максимальное количество очков за карьеру и даже опередил Рубенса Баррикелло на Ferrari. В середине сезона Монтойя решил поменяться машинами с чемпионом NASCAR Джефом Гордоном и попробовать свои силы за рулем американской гоночной машины в Индианаполисе. При этом пилоты не соревновались, так что сравнить их было сложно. Лучшее время круга, которое показал Монтойя за рулем машины NASCAR, составило 1:39.9. Гордон на болиде Williams-BMW был существенно быстрее: 1:16.5. Однако это время корректнее сравнивать с лучшим кругом, который Монтойя проехал по той же трассе в Гран При США – 1:11.4.

2008 год. Сарразен и Леб (LMS и WRC) 2 / 5 Фотограф: DPPI Десять с лишним лет назад французский концерн PSA, объединяющий марки Peugeot и Citroen, был представлен как в гонках на выносливость (куда он скоро вернется), так и в чемпионате мира по ралли (откуда он только что ушел). И боссы компании решили устроить на трассе «Поль Рикар» сражение между победителем «24 часов Ле-Мана» Стефаном Сарразеном и пятикратным на тот момент чемпионом по ралли Себастьеном Лебом. Предоставив им спортпрототип Peugeot 908 и раллийную машину Citroen соответственно. Это сражение было тем интереснее, что Леб дважды участвовал в «24 часах Ле-Мана» и однажды занял там второе место. А Сарразен, в свою очередь, отъездил два сезона в WRC за Subaru. Официально состязание закончилось ничьей, и время круга для каждого из пилотов не публиковалось. Однако косвенный намек на победу именно Сарразена прозвучал: за рулем спортпрототипа он опережал соперника на секунду с круга, а на раллийной машине «показывал время, сравнимое с Лебом».

2011 год. Хэмилтон и Стюарт (Формула 1 и NASCAR) 3 / 5 Фотограф: Адриано Маноккиа Льюису Хэмилтону не впервой меняться гоночными автомобилями. Еще в 2011 году, когда британец был (трудно поверить) лишь однократным чемпионом мира, он получил возможность протестировать автомобиль Chevrolet Impala, на котором американец Тони Стюарт выступал в гонках NASCAR. Сам Стюарт, в свою очередь, смог поездить на McLaren-Mercedes Льюиса Хэмилтона. Показательные заезды проходили на трассе «Уоткинс-Глен» в штате Нью-Йорк, которая Хэмилтону была совершенно не знакома. Да и по заслугам его тогдашний соперник превосходил британца: у Стюарта на счету было уже два чемпионских титула. Так или иначе, но показанные в заездах времена организаторы не раскрыли, и кто был быстрее – мы не знаем до сих пор.

2013 год. Экстрем и Ожье (DTM и WRC) 4 / 5 Фотограф: Audi Communications Motorsport Что общего было между Audi RS5 DTM Маттиаса Экстрема и Volkswagen Polo R WRC Себастьена Ожье в 2013 году? Правильный ответ – спонсор в лице Red Bull. Именно он и организовал обмен автомобилями на трассе «Нюрбургринг» – сразу после того как там прошел этап немецкого кузовного чемпионата. На тот момент Экстрем был уже двукратным чемпионом в своей серии, а Ожье только шел к первому чемпионскому титулу в ралли. Впрочем, француз сразу заслужил похвалу от Экстрема за то, что «показал хорошую скорость на изношенных шинах». Если замеры времени и проводились, то их результаты остались в секрете. Так или иначе, ставку логичнее было делать на Экстрема: если Ожье впервые сел за руль автомобиля DTM, то швед в том же году выступал в Европейском чемпионате по ралли, причем как раз на Volkswagen Polo.