Сегодня Aston Martin покажет новую машину – или тоже нас обманет?

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Сегодня в 17:00 по московскому времени состоится третья презентация в преддверии сезона-2022: свою машину продемонстрирует Aston Martin. Впрочем, наученные вчерашними событиями на базе команды Red Bull, многие уже сомневаются, что сегодня мы сможем увидеть новый автомобиль британской команды.

Напомним, «Быки» вчера обещали показать болид RB18 – а по итогу команда продемонстрировала миру лишь концепт-макет, который был создан в прошлом году организаторами Ф1 (и по экземпляру которого получила каждая команда). Однако некоторые источники все-таки обнадеживают, что сегодня перед нами предстанет именно AMR22 – автомобиль, на котором Себастьян Феттель и Лэнс Стролл будут выступать в грядущем сезоне Ф1.

Если из-за радикальных изменений в техрегламенте новый болид будет сильно отличаться от прошлогоднего, расцветка машин в целом должна остаться прежней. За Aston Martin закрепилась уже ставшая привычной изумрудная цветовая схема – и судя по новой коллекции одежды и атрибутики, в команде не собираются изменять себе.

Однако определенные изменения в расцветке произойдут. К примеру, на машинах появятся логотипы нового спонсора, саудовской нефтяной компании Aramco (известной как один из ключевых партнеров Ф1 в целом и титульный спонсор нескольких Гран При). Но, скорее всего, будут и потери. Ряд источников сообщал, что от сотрудничества с Aston Martin уже отказалась компания BWT – и этот бренд уже не упоминается в партнерском разделе на сайте коллектива.

Австрийская фирма, выпускающая оборудование для водоподготовки, стала ключевым партнером команды еще в 2017 году (когда Сафнауэр уже возглавлял коллектив, но Лоуренс Стролл еще не был ее владельцем). До конца 2020-го машины команды красили в фирменные цвета BWT (розовый и белый). А когда после смены собственника и имени новые владельцы решили перекрасить машины в т.н. британский гоночный зеленый, австрийцы остались заметны благодаря сотрудничеству с Себастьяном Феттелем – сменившим привычные цвета своего шлема на фирменные цвета BWT.

Потерю спонсорства со стороны BWT тесно связывают с неожиданным уходом с поста руководителя команды Отмара Сафнауэра, о чем было объявлено в начале января. Замену менеджеру уже нашли – новым боссом стал бывший инженер Sauber Майк Крак, после ухода из швейцарской команды работавший руководителем гоночного отделения BMW.

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Так что сегодняшнее мероприятие, которое пройдет в штаб-квартире британского автопроизводителя в Гэйдоне, вызывает немалый интерес и со стороны болельщиков, и со стороны журналистов. Наблюдать за событием можно будет на официальном ютуб-канале Aston Martin начиная с 17:00 по московскому времени.