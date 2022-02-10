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Формула 1 Новости

Сегодня Aston Martin покажет новую машину – или тоже нас обманет?

По слухам, нам покажут настоящий автомобиль 2022 года – но после недавних событий сложно говорить об этом с уверенностью

Сегодня Aston Martin покажет новую машину – или тоже нас обманет?
Автор:
, редактор
Соавтор:
Кирилл Качнов
, главный редактор
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Сегодня в 17:00 по московскому времени состоится третья презентация в преддверии сезона-2022: свою машину продемонстрирует Aston Martin. Впрочем, наученные вчерашними событиями на базе команды Red Bull, многие уже сомневаются, что сегодня мы сможем увидеть новый автомобиль британской команды.

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Напомним, «Быки» вчера обещали показать болид RB18 – а по итогу команда продемонстрировала миру лишь концепт-макет, который был создан в прошлом году организаторами Ф1 (и по экземпляру которого получила каждая команда). Однако некоторые источники все-таки обнадеживают, что сегодня перед нами предстанет именно AMR22 – автомобиль, на котором Себастьян Феттель и Лэнс Стролл будут выступать в грядущем сезоне Ф1.

Если из-за радикальных изменений в техрегламенте новый болид будет сильно отличаться от прошлогоднего, расцветка машин в целом должна остаться прежней. За Aston Martin закрепилась уже ставшая привычной изумрудная цветовая схема – и судя по новой коллекции одежды и атрибутики, в команде не собираются изменять себе.

 

Однако определенные изменения в расцветке произойдут. К примеру, на машинах появятся логотипы нового спонсора, саудовской нефтяной компании Aramco (известной как один из ключевых партнеров Ф1 в целом и титульный спонсор нескольких Гран При). Но, скорее всего, будут и потери. Ряд источников сообщал, что от сотрудничества с Aston Martin уже отказалась компания BWT – и этот бренд уже не упоминается в партнерском разделе на сайте коллектива.

Австрийская фирма, выпускающая оборудование для водоподготовки, стала ключевым партнером команды еще в 2017 году (когда Сафнауэр уже возглавлял коллектив, но Лоуренс Стролл еще не был ее владельцем). До конца 2020-го машины команды красили в фирменные цвета BWT (розовый и белый). А когда после смены собственника и имени новые владельцы решили перекрасить машины в т.н. британский гоночный зеленый, австрийцы остались заметны благодаря сотрудничеству с Себастьяном Феттелем – сменившим привычные цвета своего шлема на фирменные цвета BWT. 

Потерю спонсорства со стороны BWT тесно связывают с неожиданным уходом с поста руководителя команды Отмара Сафнауэра, о чем было объявлено в начале января. Замену менеджеру уже нашли – новым боссом стал бывший инженер Sauber Майк Крак, после ухода из швейцарской команды работавший руководителем гоночного отделения BMW.  

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Так что сегодняшнее мероприятие, которое пройдет в штаб-квартире британского автопроизводителя в Гэйдоне, вызывает немалый интерес и со стороны болельщиков, и со стороны журналистов. Наблюдать за событием можно будет на официальном ютуб-канале Aston Martin начиная с 17:00 по московскому времени.

 
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