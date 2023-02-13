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Сегодня Aston Martin покажет машину 2023 года. А вот какие у нее были прежде

Команда из Сильверстоуна, основанная еще Эдди Джорданом, выступает в Ф1 с 1991 года. Пройдя через несколько трансформаций, в 2008-м она превратилась в Force India – эту точку мы и взяли в качестве стартовой для рассказа о всех машинах нынешней Aston Martin

Денис Буденков
Автор:
Сегодня Aston Martin покажет машину 2023 года. А вот какие у нее были прежде
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2008: Force India VJM01 Ferrari (одно десятое место в гонке, 10-е место в КК)
2008: Force India VJM01 Ferrari (одно десятое место в гонке, 10-е место в КК)
1/16

Пилоты: Джанкарло Физикелла, Адриан Сутиль

Фотограф: Sutton Images

2009: Force India VJM02 Mercedes (один подиум, 9-е место в КК)
2009: Force India VJM02 Mercedes (один подиум, 9-е место в КК)
2/16

Пилоты: Джанкарло Физикелла, Витантонио Льюцци, Адриан Сутиль

Фотограф: Хазрин Мен Шах

2010: Force India VJM03 Mercedes (два пятых места в гонках, 7-е место в КК)
2010: Force India VJM03 Mercedes (два пятых места в гонках, 7-е место в КК)
3/16

Пилоты: Витантонио Льюции, Адриан Сутиль

Фотограф: Хазрин Мен Шах

2011: Force India VJM04 Mercedes (три шестых места в гонках, 6-е место в КК)
2011: Force India VJM04 Mercedes (три шестых места в гонках, 6-е место в КК)
4/16

Пилоты: Пол ди Реста, Адриан Сутиль

Фотограф: Хазрин Мен Шах

2012: Force India VJM05 Mercedes (два четвертых места в гонках, 7-е место в КК)
2012: Force India VJM05 Mercedes (два четвертых места в гонках, 7-е место в КК)
5/16

Пилоты: Пол ди Реста, Нико Хюлькенберг

Фотограф: Sutton Images

2013: Force India VJM06 Mercedes (одно четвертое место в гонке, 6-е место в КК)
2013: Force India VJM06 Mercedes (одно четвертое место в гонке, 6-е место в КК)
6/16

Пилоты: Пол ди Реста, Адриан Сутиль

Фотограф: Хазрин Мен Шах

2014: Force India VJM07 Mercedes (один подиум, 6-е место в КК)
2014: Force India VJM07 Mercedes (один подиум, 6-е место в КК)
7/16

Пилоты: Нико Хюлькенберг, Серхио Перес

Фотограф: Sutton Images

2015: Force India VJM08 Mercedes (8 Гран При, одно шестое место)
2015: Force India VJM08 Mercedes (8 Гран При, одно шестое место)
8/16

Пилоты: Нико Хюлькенберг, Серхио Перес

Фотограф: Sutton Images

2015: Force India VJM08B Mercedes (11 Гран При, один подиум, 5-е место в КК)
2015: Force India VJM08B Mercedes (11 Гран При, один подиум, 5-е место в КК)
9/16

Пилоты: Нико Хюлькенберг, Серхио Перес

Фотограф: Пресс-служба Pirelli

2016: Force India VJM09 Mercedes (два подиума, 4-е место в КК)
2016: Force India VJM09 Mercedes (два подиума, 4-е место в КК)
10/16

Пилоты: Нико Хюлькенберг, Серхио Перес

Фотограф: Алессио Моргезе

2017: Force India VJM10 Mercedes (одно четвертое место в гонке, 4-е место в КК)
2017: Force India VJM10 Mercedes (одно четвертое место в гонке, 4-е место в КК)
11/16

Пилоты: Серхио Перес, Эстебан Окон

Фотограф: Sutton Images

2018: Force India F1 VJM11 Mercedes (один подиум, 7-е место в КК)
2018: Force India F1 VJM11 Mercedes (один подиум, 7-е место в КК)
12/16

Пилоты: Серхио Перес, Эстебан Окон
Из-за смены заявителя по ходу чемпионата результаты 12 первых Гран При не учтены в КК

Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

2019: Racing Point RP19 Mercedes (одно четвертое место в гонке, 7-е место в КК)
2019: Racing Point RP19 Mercedes (одно четвертое место в гонке, 7-е место в КК)
13/16

Пилоты: Серхио Перес, Лэнс Стролл

Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images

2020: Racing Point RP20 Mercedes (1 победа, 4-е место в КК)
2020: Racing Point RP20 Mercedes (1 победа, 4-е место в КК)
14/16

Пилоты: Серхио Перес, Лэнс Стролл, Нико Хюлькенберг
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Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

2021: Aston Martin AMR21 Mercedes (один подиум, 7-е место в КК)
2021: Aston Martin AMR21 Mercedes (один подиум, 7-е место в КК)
15/16

Пилоты: Себастьян Феттель, Лэнс Стролл

Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images

2022: Aston Martin AMR22 Mercedes (три шестых места в гонках, 7-е место в КК)
2022: Aston Martin AMR22 Mercedes (три шестых места в гонках, 7-е место в КК)
16/16

Пилоты: Себастьян Феттель, Лэнс Стролл, Нико Хюлькенберг

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

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