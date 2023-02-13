Сегодня Aston Martin покажет машину 2023 года. А вот какие у нее были прежде Команда из Сильверстоуна, основанная еще Эдди Джорданом, выступает в Ф1 с 1991 года. Пройдя через несколько трансформаций, в 2008-м она превратилась в Force India – эту точку мы и взяли в качестве стартовой для рассказа о всех машинах нынешней Aston Martin