Сегодня Aston Martin покажет машину 2023 года. А вот какие у нее были прежде
Команда из Сильверстоуна, основанная еще Эдди Джорданом, выступает в Ф1 с 1991 года. Пройдя через несколько трансформаций, в 2008-м она превратилась в Force India – эту точку мы и взяли в качестве стартовой для рассказа о всех машинах нынешней Aston Martin
Пилоты: Джанкарло Физикелла, Адриан Сутиль
Фотограф: Sutton Images
Пилоты: Джанкарло Физикелла, Витантонио Льюцци, Адриан Сутиль
Фотограф: Хазрин Мен Шах
Пилоты: Витантонио Льюции, Адриан Сутиль
Фотограф: Хазрин Мен Шах
Пилоты: Пол ди Реста, Адриан Сутиль
Фотограф: Хазрин Мен Шах
Пилоты: Пол ди Реста, Нико Хюлькенберг
Фотограф: Sutton Images
Пилоты: Пол ди Реста, Адриан Сутиль
Фотограф: Хазрин Мен Шах
Пилоты: Нико Хюлькенберг, Серхио Перес
Фотограф: Sutton Images
Пилоты: Нико Хюлькенберг, Серхио Перес
Фотограф: Sutton Images
Пилоты: Нико Хюлькенберг, Серхио Перес
Фотограф: Пресс-служба Pirelli
Пилоты: Нико Хюлькенберг, Серхио Перес
Фотограф: Алессио Моргезе
Пилоты: Серхио Перес, Эстебан Окон
Фотограф: Sutton Images
Пилоты: Серхио Перес, Эстебан Окон
Из-за смены заявителя по ходу чемпионата результаты 12 первых Гран При не учтены в КК
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Пилоты: Серхио Перес, Лэнс Стролл
Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images
Пилоты: Серхио Перес, Лэнс Стролл, Нико Хюлькенберг
Команду оштрафовали на 15 очков за незаконное копирование, что не позволило занять 3-е место в КК
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Пилоты: Себастьян Феттель, Лэнс Стролл
Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
Пилоты: Себастьян Феттель, Лэнс Стролл, Нико Хюлькенберг
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
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Прямой эфир: презентация Aston Martin AMR22 Прямой эфир: презентация Aston Martin AMR22
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