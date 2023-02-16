Сегодня Alpine покажет новую машину Ф1. А вот какие у нее были прежде
Команда Renault/Alpine дебютировала в чемпионате в 1977 году. За прошедшее время она завоевала два Кубка конструкторов, а Фернандо Алонсо стал в ее составе двукратным чемпионом. Мы собрали все машины французов в Ф1
Заводская команда Renault то приходила в чемпионат, то покидала его. Подборку ее старых машин можно было составить по-разному, учитывая вопросы преемственности – например, добавить некоторые модели Benetton и Lotus. Но мы решили перечислить лишь те автомобили Ф1, что носили марку Renault и Alpine.
Пилот в сезоне-1977: Жан-Пьер Жабуй
Фотограф: Renault
Пилот в сезоне-1978: Жан-Пьер Жабуй
Фотограф: LAT Images
Пилоты: Рене Арну, Жан-Пьер Жабуй
Фотограф: Renault
Пилоты: Рене Арну, Жан-Пьер Жабуй
Фотограф: LAT Images
Пилоты в сезоне-1981: Рене Арну, Ален Прост
Фотограф: LAT Images
Пилоты в сезоне-1981: Рене Арну, Ален Прост
Фотограф: LAT Images
Пилоты: Эдди Чивер, Ален Прост
Фотограф: LAT Images
Пилоты: Филипп Стрейф, Патрик Тамбэ, Дерек Уорик
Фотограф: Жан-Филип Легран
Пилоты: Франсуа Эсно, Патрик Тамбэ, Дерек Уорик
Фотограф: LAT Images
Пилоты: Дженсон Баттон, Ярно Трулли
Фотограф: Renault F1
Пилоты: Ярно Трулли, Фернандо Алонсо
Фотограф: LAT Images
Пилоты: Фернандо Алонсо, Ярно Трулли, Жак Вильнев
Фотограф: LAT Images
Пилоты: Фернандо Алонсо, Джанкарло Физикелла
Фотограф: LAT Images
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Пилоты: Джанкарло Физикелла, Хейкки Ковалайнен
Фотограф: Sutton Images
Пилоты: Фернандо Алонсо, Нельсон Пике-мл.
Фотограф: Sutton Images
Пилоты: Фернандо Алонсо, Нельсон Пике-мл., Ромен Грожан
Фотограф: Sutton Images
Пилоты: Роберт Кубица, Виталий Петров
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Пилоты: Виталий Петров, Ник Хайдфельд, Бруно Сенна
Фотограф: Дэниэл Джеймс Смит
Пилоты: Кевин Магнуссен, Джолион Палмер
Фотограф: Sutton Images
Пилоты: Нико Хюлькенберг, Джолион Палмер, Карлос Сайнс
Фотограф: Sutton Images
Пилоты: Нико Хюлькенберг, Карлос Сайнс
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Пилоты: Нико Хюлькенберг, Даниэль Риккардо
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Пилоты: Эстебан Окон, Даниэль Риккардо
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Пилоты: Эстебан Окон, Фернандо Алонсо
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Пилоты: Эстебан Окон, Фернандо Алонсо
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
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