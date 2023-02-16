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Сегодня Alpine покажет новую машину Ф1. А вот какие у нее были прежде

Команда Renault/Alpine дебютировала в чемпионате в 1977 году. За прошедшее время она завоевала два Кубка конструкторов, а Фернандо Алонсо стал в ее составе двукратным чемпионом. Мы собрали все машины французов в Ф1

Денис Буденков
Автор:
Сегодня Alpine покажет новую машину Ф1. А вот какие у нее были прежде
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Заводская команда Renault то приходила в чемпионат, то покидала его. Подборку ее старых машин можно было составить по-разному, учитывая вопросы преемственности – например, добавить некоторые модели Benetton и Lotus. Но мы решили перечислить лишь те автомобили Ф1, что носили марку Renault и Alpine.  

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1977-78: Renault RS01 (ни одного финиша в 5 Гран При 1977-го)
1977-78: Renault RS01 (ни одного финиша в 5 Гран При 1977-го)
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Пилот в сезоне-1977: Жан-Пьер Жабуй

Фотограф: Renault

1977-78: Renault RS01 (одно четвертое место в гонке, 12-е место в КК 1978 года)
1977-78: Renault RS01 (одно четвертое место в гонке, 12-е место в КК 1978 года)
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Пилот в сезоне-1978: Жан-Пьер Жабуй

Фотограф: LAT Images

1979: Renault RS10 (одна победа, 6-е место в КК)
1979: Renault RS10 (одна победа, 6-е место в КК)
3/26

Пилоты: Рене Арну, Жан-Пьер Жабуй

Фотограф: Renault

1980: Renault RE20 (три победы, 4-е место в КК)
1980: Renault RE20 (три победы, 4-е место в КК)
4/26

Пилоты: Рене Арну, Жан-Пьер Жабуй

Фотограф: LAT Images

1981-82: Renault RE30 (три победы, 3-е место в КК 1981 года)
1981-82: Renault RE30 (три победы, 3-е место в КК 1981 года)
5/26

Пилоты в сезоне-1981: Рене Арну, Ален Прост

Фотограф: LAT Images

1981-82: Renault RE30 (четыре победы, 3-е место в КК 1982 года)
1981-82: Renault RE30 (четыре победы, 3-е место в КК 1982 года)
6/26

Пилоты в сезоне-1981: Рене Арну, Ален Прост

Фотограф: LAT Images

1983: Renault RE40 (четыре победы, 2-е место в КК)
1983: Renault RE40 (четыре победы, 2-е место в КК)
7/26

Пилоты: Эдди Чивер, Ален Прост

Фотограф: LAT Images

1984: Renault RE50 (пять подиумов, 5-е место в КК)
1984: Renault RE50 (пять подиумов, 5-е место в КК)
8/26

Пилоты: Филипп Стрейф, Патрик Тамбэ, Дерек Уорик

Фотограф: Жан-Филип Легран

1985: Renault RE60 (два подиума, 7-е место в КК)
1985: Renault RE60 (два подиума, 7-е место в КК)
9/26

Пилоты: Франсуа Эсно, Патрик Тамбэ, Дерек Уорик

Фотограф: LAT Images

2002: Renault R202 (четыре четвертых места в гонках, 4-е место в КК)
2002: Renault R202 (четыре четвертых места в гонках, 4-е место в КК)
10/26

Пилоты: Дженсон Баттон, Ярно Трулли

Фотограф: Renault F1

2003: Renault R23 (одна победа, 4-е место в КК)
2003: Renault R23 (одна победа, 4-е место в КК)
11/26

Пилоты: Ярно Трулли, Фернандо Алонсо

Фотограф: LAT Images

2004: Renault R24 (одна победа, 3-е место в КК)
2004: Renault R24 (одна победа, 3-е место в КК)
12/26

Пилоты: Фернандо Алонсо, Ярно Трулли, Жак Вильнев

Фотограф: LAT Images

2005: Renault R25 (восемь побед, обладатели Кубка конструкторов)
2005: Renault R25 (восемь побед, обладатели Кубка конструкторов)
13/26

Пилоты: Фернандо Алонсо, Джанкарло Физикелла

Фотограф: LAT Images

2006: Renault R26 (восемь побед, обладатели Кубка конструкторов)
2006: Renault R26 (восемь побед, обладатели Кубка конструкторов)
14/26
Пилоты: Фернандо Алонсо, Джанкарло Физикелла

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

2007: Renault R27 (один подиум, 3-е место в КК)
2007: Renault R27 (один подиум, 3-е место в КК)
15/26

Пилоты: Джанкарло Физикелла, Хейкки Ковалайнен

Фотограф: Sutton Images

2008: Renault R28 (две победы, 4-е место в КК)
2008: Renault R28 (две победы, 4-е место в КК)
16/26

Пилоты: Фернандо Алонсо, Нельсон Пике-мл.

Фотограф: Sutton Images

2009: Renault R29 (один подиум, 8-е место в КК)
2009: Renault R29 (один подиум, 8-е место в КК)
17/26

Пилоты: Фернандо Алонсо, Нельсон Пике-мл., Ромен Грожан

Фотограф: Sutton Images

2010: Renault R30 (три подиума, 5-е место в КК)
2010: Renault R30 (три подиума, 5-е место в КК)
18/26

Пилоты: Роберт Кубица, Виталий Петров

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

2011: Renault R31 (два подиума, 5-е место в КК)
2011: Renault R31 (два подиума, 5-е место в КК)
19/26

Пилоты: Виталий Петров, Ник Хайдфельд, Бруно Сенна

Фотограф: Дэниэл Джеймс Смит

2016: Renault R.S.16 (одно седьмое место в гонке, 9-е место в КК)
2016: Renault R.S.16 (одно седьмое место в гонке, 9-е место в КК)
20/26

Пилоты: Кевин Магнуссен, Джолион Палмер

Фотограф: Sutton Images

2017: Renault R.S.17 (пять шестых мест в гонках, 6-е место в КК)
2017: Renault R.S.17 (пять шестых мест в гонках, 6-е место в КК)
21/26

Пилоты: Нико Хюлькенберг, Джолион Палмер, Карлос Сайнс

Фотограф: Sutton Images

2018: Renault RS18 (два пятых места в гонках, 4-е место в КК)
2018: Renault RS18 (два пятых места в гонках, 4-е место в КК)
22/26

Пилоты: Нико Хюлькенберг, Карлос Сайнс

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

2019: Renault R.S.19 (одно четвертое место в гонке, 5-е место в КК)
2019: Renault R.S.19 (одно четвертое место в гонке, 5-е место в КК)
23/26

Пилоты: Нико Хюлькенберг, Даниэль Риккардо

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

2020: Renault R.S.20 (три подиума, 5-е место в КК)
2020: Renault R.S.20 (три подиума, 5-е место в КК)
24/26

Пилоты: Эстебан Окон, Даниэль Риккардо

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

2021: Alpine A521 Renault (одна победа, 5-е место в КК)
2021: Alpine A521 Renault (одна победа, 5-е место в КК)
25/26

Пилоты: Эстебан Окон, Фернандо Алонсо

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

2022: Alpine A522 Renault (одно четвертое место в гонке, 4-е место в КК)
2022: Alpine A522 Renault (одно четвертое место в гонке, 4-е место в КК)
26/26

Пилоты: Эстебан Окон, Фернандо Алонсо

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

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