Сегодня Alpine покажет новую машину Ф1. А вот какие у нее были прежде Команда Renault/Alpine дебютировала в чемпионате в 1977 году. За прошедшее время она завоевала два Кубка конструкторов, а Фернандо Алонсо стал в ее составе двукратным чемпионом. Мы собрали все машины французов в Ф1