История
Сегодня Alfa Romeo показала машину 2023 года. А вот какие у нее были прежде
Коллектив Петера Заубера дебютировал в Ф1 в 1993-м и в разные периоды носил имя своего основателя, а также BMW и Alfa Romeo. Мы собрали все машины из Хинвиля, выступавшие в Гран При
Пилоты: Юрки Ярвилехто, Карл Вендлингер
Фотограф: LAT Images
Пилоты: Андреа де Чезарис, Хайнц-Харальд Френцен, Юрки Ярвилехто, Карл Вендлингер
Фотограф: LAT Images
Пилоты: Жан-Кристоф Буйон, Хайнц-Харальд Френцен, Карл Вендлингер
Фотограф: LAT Images
Пилоты: Хайнц-Харальд Френцен, Джонни Херберт
Фотограф: LAT Images
Пилоты: Норберто Фонтана, Джонни Херберт, Никола Ларини, Джанни Морбиделли
Фотограф: LAT Images
Пилоты: Жан Алези, Джонни Херберт
Фотограф: LAT Images
Пилоты: Жан Алези, Педро Диниц
Фотограф: LAT Images
Пилоты: Педро Диниц, Мика Сало
Фотограф: Sauber
Пилоты: Ник Хайдфельд, Кими Райкконен
Фотограф: Sauber Petronas
Пилоты: Хайнц-Харальд Френцен, Ник Хайдфельд, Фелипе Масса
Фотограф: Sauber Petronas
Пилоты: Хайнц-Харальд Френцен, Ник Хайдфельд
Фотограф: Sauber Petronas
Пилоты: Джанкарло Физикелла, Фелипе Масса
Фотограф: Bridgestone Corporation
Пилоты: Фелипе Масса, Жак Вильнев
Фотограф: Sauber Petronas
Пилоты: Ник Хайдфельд, Роберт Кубица, Жак Вильнев
Фотограф: Алессио Моргезе
Пилоты: Ник Хайдфельд, Роберт Кубица, Себастьян Феттель
Фотограф: Алессио Моргезе
Пилоты: Ник Хайдфельд, Роберт Кубица
Фотограф: Дэйв Дайер
Пилоты: Ник Хайдфельд, Роберт Кубица
Пилоты: Камуи Кобаяши, Педро де ла Роса
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Пилоты: Камуи Кобаяши, Серхио Перес
Фотограф: Алессио Моргезе
Пилоты: Камуи Кобаяши, Серхио Перес
Фотограф: Райнер Эрхардт
Пилоты: Эстебан Гутьеррес, Нико Хюлькенберг
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Пилоты: Эстебан Гутьеррес, Адриан Сутиль
Фотограф: Аластер Стэли / Motorsport Images
Пилоты: Маркус Эрикссон, Фелипе Наср
Фотограф: Аластер Стэли / Motorsport Images
Пилоты: Маркус Эрикссон, Фелипе Наср
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Пилоты: Маркус Эрикссон, Паскаль Верляйн, Антонио Джовинацци
Фотограф: Sutton Images
Пилоты: Маркус Эрикссон, Шарль Леклер
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Пилоты: Кими Райкконен, Антонио Джовинацци
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Пилоты: Кими Райкконен, Антонио Джовинацци
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Пилоты: Кими Райкконен, Антонио Джовинацци, Роберт Кубица
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Пилоты: Валттери Боттас, Чжоу Гуаньюй
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
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