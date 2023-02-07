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Сегодня Alfa Romeo показала машину 2023 года. А вот какие у нее были прежде

Коллектив Петера Заубера дебютировал в Ф1 в 1993-м и в разные периоды носил имя своего основателя, а также BMW и Alfa Romeo. Мы собрали все машины из Хинвиля, выступавшие в Гран При

Денис Буденков
Автор:
Сегодня Alfa Romeo показала машину 2023 года. А вот какие у нее были прежде
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1993: Sauber C12 Ilmor (два четвертых места в гонках, 7-е место в КК)
1993: Sauber C12 Ilmor (два четвертых места в гонках, 7-е место в КК)
1/30

Пилоты: Юрки Ярвилехто, Карл Вендлингер

Фотограф: LAT Images

1994: Sauber C13 Mercedes (два четвертых места в гонках, 8-е место в КК)
1994: Sauber C13 Mercedes (два четвертых места в гонках, 8-е место в КК)
2/30

Пилоты: Андреа де Чезарис, Хайнц-Харальд Френцен, Юрки Ярвилехто, Карл Вендлингер

Фотограф: LAT Images

1995: Sauber C14 Ford (один подиум, 7-е место в КК)
1995: Sauber C14 Ford (один подиум, 7-е место в КК)
3/30

Пилоты: Жан-Кристоф Буйон, Хайнц-Харальд Френцен, Карл Вендлингер

Фотограф: LAT Images

1996: Sauber C15 Ford (один подиум, 7-е место в КК)
1996: Sauber C15 Ford (один подиум, 7-е место в КК)
4/30

Пилоты: Хайнц-Харальд Френцен, Джонни Херберт

Фотограф: LAT Images

1997: Sauber C16 Petronas (один подиум, 7-е место в КК)
1997: Sauber C16 Petronas (один подиум, 7-е место в КК)
5/30

Пилоты: Норберто Фонтана, Джонни Херберт, Никола Ларини, Джанни Морбиделли

Фотограф: LAT Images

1998: Sauber C17 Petronas (один подиум, 7-е место в КК)
1998: Sauber C17 Petronas (один подиум, 7-е место в КК)
6/30

Пилоты: Жан Алези, Джонни Херберт

Фотограф: LAT Images

1999: Sauber C18 Petronas (четыре шестых места в гонках, 8-е место в КК)
1999: Sauber C18 Petronas (четыре шестых места в гонках, 8-е место в КК)
7/30

Пилоты: Жан Алези, Педро Диниц

Фотограф: LAT Images

2000: Sauber C19Petronas (два пятых места в гонках, 8-е место в КК)
2000: Sauber C19Petronas (два пятых места в гонках, 8-е место в КК)
8/30

Пилоты: Педро Диниц, Мика Сало

Фотограф: Sauber

2001: Sauber C20 Petronas (один подиум, 4-е место в КК)
2001: Sauber C20 Petronas (один подиум, 4-е место в КК)
9/30

Пилоты: Ник Хайдфельд, Кими Райкконен

Фотограф: Sauber Petronas

2002: Sauber C21 Petronas (одно четвертое место в гонке, 5-е место в КК)
2002: Sauber C21 Petronas (одно четвертое место в гонке, 5-е место в КК)
10/30

Пилоты: Хайнц-Харальд Френцен, Ник Хайдфельд, Фелипе Масса

Фотограф: Sauber Petronas

2003: Sauber C22 Petronas (один подиум, 6-е место в КК)
2003: Sauber C22 Petronas (один подиум, 6-е место в КК)
11/30

Пилоты: Хайнц-Харальд Френцен, Ник Хайдфельд

Фотограф: Sauber Petronas

2004: Sauber C23 Petronas (два четвертых места в гонках, 6-е место в КК)
2004: Sauber C23 Petronas (два четвертых места в гонках, 6-е место в КК)
12/30

Пилоты: Джанкарло Физикелла, Фелипе Масса

Фотограф: Bridgestone Corporation

2005: Sauber C24 Petronas (два четвертых места, 8-е место в КК)
2005: Sauber C24 Petronas (два четвертых места, 8-е место в КК)
13/30

Пилоты: Фелипе Масса, Жак Вильнев

Фотограф: Sauber Petronas

2006: BMW-Sauber F1.06 (два подиума, 5-е место в КК)
2006: BMW-Sauber F1.06 (два подиума, 5-е место в КК)
14/30

Пилоты: Ник Хайдфельд, Роберт Кубица, Жак Вильнев

Фотограф: Алессио Моргезе

2007: BMW-Sauber F1.07 (два подиума, 2-е место в КК)
2007: BMW-Sauber F1.07 (два подиума, 2-е место в КК)
15/30

Пилоты: Ник Хайдфельд, Роберт Кубица, Себастьян Феттель

Фотограф: Алессио Моргезе

2008: BMW-Sauber F1.08 (одна победа, 3-е место в КК)
2008: BMW-Sauber F1.08 (одна победа, 3-е место в КК)
16/30

Пилоты: Ник Хайдфельд, Роберт Кубица

Фотограф: Дэйв Дайер

2009: BMW-Sauber F1.09 (два подиума, 6-е место в КК)
2009: BMW-Sauber F1.09 (два подиума, 6-е место в КК)
17/30

Пилоты: Ник Хайдфельд, Роберт Кубица

2010: Sauber C29 Ferrari (одно шестое место, 8-е место в КК)
2010: Sauber C29 Ferrari (одно шестое место, 8-е место в КК)
18/30

Пилоты: Камуи Кобаяши, Педро де ла Роса

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

2011: Sauber C30 Ferrari (одно пятое место в гонке, 7-е место в КК)
2011: Sauber C30 Ferrari (одно пятое место в гонке, 7-е место в КК)
19/30

Пилоты: Камуи Кобаяши, Серхио Перес

Фотограф: Алессио Моргезе

2012: Sauber C31 Ferrari (четыре подиума, 6-е место в КК)
2012: Sauber C31 Ferrari (четыре подиума, 6-е место в КК)
20/30

Пилоты: Камуи Кобаяши, Серхио Перес

Фотограф: Райнер Эрхардт

2013: Sauber C32 Ferrari (одно четвертое место в гонке, 7-е место в КК)
2013: Sauber C32 Ferrari (одно четвертое место в гонке, 7-е место в КК)
21/30

Пилоты: Эстебан Гутьеррес, Нико Хюлькенберг

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

2014: Sauber C33 Ferrari (два 11-х места в гонках, 10-е место в КК)
2014: Sauber C33 Ferrari (два 11-х места в гонках, 10-е место в КК)
22/30

Пилоты: Эстебан Гутьеррес, Адриан Сутиль

Фотограф: Аластер Стэли / Motorsport Images

2015: Sauber C34 Ferrari (одно пятое место в гонке, 8-е место в КК)
2015: Sauber C34 Ferrari (одно пятое место в гонке, 8-е место в КК)
23/30

Пилоты: Маркус Эрикссон, Фелипе Наср

Фотограф: Аластер Стэли / Motorsport Images

2016: Sauber C35 Ferrari (одно девятое место в гонке, 10-е место в КК)
2016: Sauber C35 Ferrari (одно девятое место в гонке, 10-е место в КК)
24/30

Пилоты: Маркус Эрикссон, Фелипе Наср

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

2017: Sauber C36 Ferrari (одно восьмое место в гонке, 10-е место в КК)
2017: Sauber C36 Ferrari (одно восьмое место в гонке, 10-е место в КК)
25/30

Пилоты: Маркус Эрикссон, Паскаль Верляйн, Антонио Джовинацци

Фотограф: Sutton Images

2018: Sauber C37 Ferrari (одно шестое место в гонке, 8-е место в КК)
2018: Sauber C37 Ferrari (одно шестое место в гонке, 8-е место в КК)
26/30

Пилоты: Маркус Эрикссон, Шарль Леклер

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

2019: Alfa Romeo C38 Ferrari (одно четвертое место в гонке, 8-е место в КК)
2019: Alfa Romeo C38 Ferrari (одно четвертое место в гонке, 8-е место в КК)
27/30

Пилоты: Кими Райкконен, Антонио Джовинацци

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

2020: Alfa Romeo C39 Ferrari (три девятых места в гонках, 8-е место в КК)
2020: Alfa Romeo C39 Ferrari (три девятых места в гонках, 8-е место в КК)
28/30

Пилоты: Кими Райкконен, Антонио Джовинацци

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

2021: Alfa Romeo C41 Ferrari (два восьмых места в гонках, 9-е место в КК)
2021: Alfa Romeo C41 Ferrari (два восьмых места в гонках, 9-е место в КК)
29/30

Пилоты: Кими Райкконен, Антонио Джовинацци, Роберт Кубица

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

2022: Alfa Romeo C42 Ferrari (одно пятое место в гонке, 6-е место в КК)
2022: Alfa Romeo C42 Ferrari (одно пятое место в гонке, 6-е место в КК)
30/30

Пилоты: Валттери Боттас, Чжоу Гуаньюй

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

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