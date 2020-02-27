«Сегодня 6, завтра 4, а потом 1». Квята возмутило сокращение тестов в Формуле 1
Российский гонщик Формулы 1 выступил против постоянного уменьшения тестовых дней. Квят высказал опасения, что с такой тенденцией предсезонные испытания могут отменить вовсе. Позицию Даниила поддержали пилоты Red Bull и замглавы команды Williams Клэр Уильямс
Даниил Квят раскритиковал регулярное сокращение тестовой программы в Формуле 1. Если в прошлом году команды могли испытывать свои машины на протяжении восьми дней перед началом сезона, то в 2020-м участникам разрешили провести лишь шесть дней. Еще раньше у команд не было ограничений и те могли тестировать автомобили неделями.
«Вот что меня волнует: сегодня у нас 6 тестовых дней, завтра будет 4, а потом 1. В итоге их не останется совсем, – заявил Квят в беседе с корреспондентом Motorsport.com. – И все, что нам останется – это виртуальные заезды на симуляторе. Я против этого. Мне нравится управлять настоящей машиной, а не сидеть в темной комнате перед экраном и наматывать виртуальные круги.
Естественно, я понимаю, почему у нас есть ограничения на тесты, и я считаю это хорошей идеей. Но это ограничение не может быть равно шести дням; нам нужно больше времени».
Аналогичное мнение высказали пилоты Red Bull Racing Макс Ферстаппен и Алекс Элбон. «Три дня, чтобы изучить машину. Это усложняет жизнь новичкам Формулы 1, – заявил Элбон, имея в виду, что команды делят имеющиеся 6 дней поровну между двумя пилотами. – Если команды не будут тратиться на тесты, они найдут что-нибудь другое, на что можно израсходовать те же деньги. Поэтому проблему слишком больших расходов этим не решить».
«Абсолютно согласен, – отреагировал Макс Ферстаппен. – Командам запрещают испытания на трассе, и они тут же тратят миллионы на работу на симуляторе. Так что в конце концов ничего не меняется. Я бы предпочел проводить настоящие тесты».
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К критике нынешних правил присоединилась и заместительница главы команды Williams Клэр Уильямс. «У нас слишком мало тестов, – отрезала Уильямс. – Наверное, со стороны кажется, что мы должны выступать за ограничение тестов, так как это снижает расходы, но на деле это не так.
Дело в том, что на тестах всегда есть ограничивающие факторы, которые не позволяют быть на трассе все время. Иногда это могут быть проблемы с машиной, а иногда причиной оказывается погода. Пару лет назад на тестах выпал снег.
А еще нехватка времени для испытаний лишает молодых пилотов возможности опробовать болид Формулы 1 – и это уже ограничивающий фактор для нашего спорта в целом. Мы в Williams всегда старались поддерживать молодых пилотов – но теперь мы не можем предоставить им время за рулем. А раз так, как мы сможем оценить их способности? Все это создает сценарий, при котором приход новых гонщиков в Формулу 1 из молодежных серий оказывается очень сложным».
В этом году тесты Формулы 1 завершатся в пятницу, 28 февраля. Motorsport.com ведет текстовую трансляцию испытательных заездов.
Дополнительная информация: Люк Смит, Олег Карпов
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Даниил Квят В Магазин
|Команды
|Toro Rosso В Магазин
|Автор
|Антон Погорельский
«Сегодня 6, завтра 4, а потом 1». Квята возмутило сокращение тестов в Формуле 1
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