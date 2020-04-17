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Формула 1 / Новость

Седьмой пилот Ф1 заявился на виртуальный Гран При. Это рекорд

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Седьмой пилот Ф1 заявился на виртуальный Гран При. Это рекорд
Автор:
, редактор
17 апр. 2020 г., 15:11

Список участников кибергонки в Китае продолжает пополняться громкими именами

Карлос Сайнс стал седьмым пилотом Формулы 1, заявленным для участия в виртуальном Гран При Китая. Таким образом, организаторы превзошли достижение прошлого этапа киберсерии, в котором поучаствовали шесть действующих гонщиков чемпионата мира. 

Ранее свое участие в виртуальном Гран При 19 апреля подтвердили Шарль Леклер, Алекс Элбон, Ландо Норрис, Антонио Джовинацци, Джордж Расселл и Николя Латифи. Они же выступали на предыдущем этапе 5 апреля. Все шестеро сегодня стартуют в заключительных заездах благотворительного проекта #RaceForTheWorld, который собирает деньги на помощь медикам в борьбе с коронавирусом.

Кроме Сайнса в виртуальном Гран При Китая дебютирует пилот Формулы 2 Хуан Мануэль Корреа. Он не выступает в настоящих гонках после аварии в Спа в прошлом году, но с тех пор активно занимается симрейсингом. На китайском киберэтапе Корреа составит Джовинацци пару в Alfa Romeo.

Кибернапарником Леклера по Ferrari станет Каллум Илотт, а за Red Bull в паре с Элбоном поедет вратарь сборной Бельгии и мадридского «Реала» Тибо Куртуа.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , eSports
Пилоты Карлос Сайнс В Магазин
Автор Иван Матушкин

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