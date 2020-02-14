«Себ посмотрит на Шарля как на равного». Баттон предсказал мир между пилотами Ferrari

В прошлом году Ferrari столкнулась с напряженной ситуацией между своими пилотами – Себастьяном Феттелем и Шарлем Леклером. На нескольких этапах осенью между ними был заочный конфликт, а на Гран При Бразилии дело дошло до столкновения.

В сезоне-2020 Скудерия лишила Феттеля статуса формального первого номера, сделав гонщиков равными. Однако чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон полагает, что теперь накал в отношениях Себастьяна и Шарля спадет.

«Это тяжелая ситуация, в которой нужно хорошее управление. В прошлом году в некоторых моментах его не было, – сказал Баттон в интервью Sky Sports. – Думаю, теперь Себастьян понимает, насколько быстр его напарник, и в этом году их отношения будут намного лучше. Конечно, они постараются обойти друг друга, но это очень сильная пара.

Мы видели такую ситуацию у Фернандо Алонсо и Льюиса Хэмилтона в McLaren. Когда молодой пилот тебя опережает, это задевает более опытного. Но когда смотришь на него как на равного – все по-другому. Так что я думаю, что теперь они [Феттель и Леклер] поладят».

Баттон также отметил, что несмотря на поражение от напарника в прошлом сезоне Феттель остается топ-пилотом со своими сильными сторонами: «Себастьян очень хорош в настройке машины. Он проводит с инженерами больше времени, чем кто-либо, стараясь отладить все до предела».