«Себ посмотрит на Шарля как на равного». Баттон предсказал мир между пилотами Ferrari
Экс-чемпион Формулы 1 считает, напряжение между Феттелем и Леклером спадет на второй год совместной работы
В прошлом году Ferrari столкнулась с напряженной ситуацией между своими пилотами – Себастьяном Феттелем и Шарлем Леклером. На нескольких этапах осенью между ними был заочный конфликт, а на Гран При Бразилии дело дошло до столкновения.
В сезоне-2020 Скудерия лишила Феттеля статуса формального первого номера, сделав гонщиков равными. Однако чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон полагает, что теперь накал в отношениях Себастьяна и Шарля спадет.
«Это тяжелая ситуация, в которой нужно хорошее управление. В прошлом году в некоторых моментах его не было, – сказал Баттон в интервью Sky Sports. – Думаю, теперь Себастьян понимает, насколько быстр его напарник, и в этом году их отношения будут намного лучше. Конечно, они постараются обойти друг друга, но это очень сильная пара.
Мы видели такую ситуацию у Фернандо Алонсо и Льюиса Хэмилтона в McLaren. Когда молодой пилот тебя опережает, это задевает более опытного. Но когда смотришь на него как на равного – все по-другому. Так что я думаю, что теперь они [Феттель и Леклер] поладят».
Баттон также отметил, что несмотря на поражение от напарника в прошлом сезоне Феттель остается топ-пилотом со своими сильными сторонами: «Себастьян очень хорош в настройке машины. Он проводит с инженерами больше времени, чем кто-либо, стараясь отладить все до предела».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Дженсон Баттон В Магазин , Себастьян Феттель В Магазин , Шарль Леклер
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
«Себ посмотрит на Шарля как на равного». Баттон предсказал мир между пилотами Ferrari
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