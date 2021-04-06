В минувшие выходные в Саудовской Аравии был дан старт совершенно новой гоночной серии Extreme E. Она привлекла внимание публики не только лозунгами борьбы за сохранение планеты и необычным форматом, но и неплохой подборкой громких имен. Среди владельцев заявившихся в турнир команд – Льюис Хэмилтон и Нико Росберг, а в числе участников – Карлос Сайнс-старший (двукратный чемпион мира по ралли) и Дженсон Баттон (экс-чемпион Ф1).

Но наше особое внимание привлекло появление на старте Себастьена Леба (который пробился в финал, но там не смог на равных биться с соперниками из-за отказа усилителя руля). Ведь если для того же Баттона вчерашние соревнования стали чуть ли не первым выходом за пределы кольцевых гонок, Леб за последние полтора десятка лет собрал целую коллекцию весьма успешных выступлений в самых разных турнирах и дисциплинах. Причем хороший темп и готовность навязать борьбу лидерам француз, как правило, демонстрировал с первой попытки. И мы решили вспомнить о пяти предыдущих многообещающих дебютах Себастьена.

«24 часа Ле-Мана»

В знаменитом марафоне француз принимал участие без отрыва от выступлений в ралли – и плотный рабочий график порой приводил к курьезам. К примеру, к моменту начала официальных тренировок перед первыми для Леба «24 часами Ле-Мана» Себастьен успел проехать по знаменитой трассе за рулем прототипа команды Pescarolo всего 10 кругов. Впрочем, до этого все-таки были полноценные тесты на других трассах – «Поль Рикаре» и Маньи-Куре.

Так или иначе, по ходу уик-энда раллист не слишком сильно уступал другим, более опытным пилотам своего экипажа. Он порой увлекался подтормаживанием машины левой ногой, а расход топлива во время нахождения Леба за рулем был повыше среднестатистического – но в целом скорость француза была впечатляющей. С первого раза он не смог добраться до финиша (машину разбил один из товарищей по команде) – а вот в следующем году экипаж Леба финишировал вторым в общем зачете.

С товарищами по команде на презентации команды Pescarolo Фото: PlayStation

Формула 1

В 2008 году марка Red Bull стала главным спонсором раллийной команды Citroen, за которую выступал Леб. Одним из приятных моментов этого сотрудничества стал бонус, который получил француз после завоевания пятого титула – частные тесты в Сильверстоуне за рулем болида Формулы 1. Причем болида Red Bull RB4, который «Быки» использовали в том сезоне.

Однако одним тестовым днем и фотографиями на память дело не ограничилось – и позже австрийский коллектив заявил раллиста на групповые тесты, проходившие в Барселоне. Француз уступил лучшему времени дня чуть больше полутора секунд – и всего две десятых проиграл Роберту Кубице, который в том году выиграл одну из гонок и стал 4-м в общем зачете. Так что, Леб явно не потерялся среди действующих пилотов Ф1.

На тестах в Барселоне Фото: Edd Hartley / Motorsport Images

По ходу следующего года начали ходить слухи, что не за горами и первый Гран При с участием Себастьена – активным лоббистом этой идеи был Берни Экклстоун, стоявший тогда у руля Ф1. Предполагалось, что раллист сядет за руль Toro Rosso на завершающем сезон Гран При Абу-Даби. Почему этого так и не произошло – единого мнения нет. Одни источники утверждают, что все уперлось в проблемы с получением суперлицензии – но есть и заявления Леба о том, что в итоге он сам дал задний ход.

Ралли-кросс

Эту дисциплину Леб впервые опробовал в 2012 году на X Games в Лос-Анджелесе, где проходил этап американской серии Global Rallycross.

Француз прилетел на соревнования прямиком из Новой Зеландии, где одержал победу в очередном этапе чемпионате мира. Как и в чемпионате WRC, на трассе для ралли-кросса его автомобилем был Citroen DS3 – хотя две версии этого гоночного автомобиля отличались достаточно серьезно.

В 2016 году на презентации команды Peugeot, за которую Леб выступал в чемпионате мира Фото: Red Bull Content Pool

Но ни необходимость адаптироваться к новой машине, ни плохо знакомый формат состязаний не стали для Себастьена проблемой. По ходу отборочных заездов он заработал место в первом ряду на старте финала, выиграл этот старт и лидировал до самого финиша. Позже Леб три года выступал в чемпионате мира по ралли-кроссу – но там одержал всего две победы и в общем зачете не поднимался выше 4-й строчки.

Кузовные гонки

В течение двух лет – 2014-го и 2015-го – главной сферой приложения усилий для Леба был чемпионат мира по гонкам на легковых автомобилей (WTCC). В тот момент этот турнир уже терял популярность среди автопроизводителей. И мощная заводская команда Citroen, в состав которой вошел и самый успешный раллист мира (уже закончивший полноценные выступления в WRC) с первого сезона выступлений была однозначным фаворитом.

На презентации коллектива с товарищами по команде и руководством Citroen Фото: Citroen Communication

Товарищами Леба по команде были опытные кольцевики – Иван Мюллер, который к тому времени уже был многократным чемпионом мира, и аргентинец Хосе Мария Лопес, которому было суждено взять три титула уже за рулем Citroen. В их компании Себастьен тоже не стушевался: стал вторым и в первой квалификации (проиграв Лопесу всего одну десятую), и в первой гонке. Впрочем, на «длинных дистанциях» опыт брал свое: оба сезона, которые раллист провел в WTCC, он уступал и Лопесу, и Мюллеру – став, таким образом, «всего лишь» двукратным бронзовым призером чемпионата.

«Дакар»

В свое время Леб отказался от выступлений в WRC по полной программе, сославшись на нежелание надолго уезжать от семьи. Прошло несколько лет – и Себастьен заявился на гонку, которая по продолжительности в пять-шесть раз превосходит этап чемпионата мира по ралли.

Как известно, в начале многодневной гонки при наличии быстрой техники блеснуть не так уж и сложно – ведь опытные участники берегут машины и не стремятся сразу же уложить соперников на лопатки. Так что, ключевым эпизодом первого выступления Леба на «Дакаре» (в 2016 году) стала авария на 8-м этапе, после которой француз выбыл из группы лидеров.

С прототипом Peugeot 3008DKR во время подготовки к гонке 2018 года Фото: Sébastien Loeb Racing

Но со статистикой, так или иначе, не поспорить. А она фиксирует, что Себастьен выиграл первый же полноценный дакаровский этап в своей карьере (средней для ралли-рейдов длины – 354 км). И к старту несчастливого 8-го этапа лидировал в общем зачете. А на финиш своего второго «Дакара» француз прибыл уже вторым – причем всего в пяти минутах отставания от Стефана Петеранселя, для которого тот марафон был 28-м (и 22-м за рулем автомобиля).

Правда, выше в общем зачете легендарной гонки Леб пока так и не смог подняться – хотя стартовал еще трижды. Причем последний «Дакар» привел к прекращению сотрудничества с Даниэлем Эленой – штурманом, с которым Леб выступал на протяжении более чем двадцати лет и завоевал все свои титулы в WRC.

Одним словом, если вы проводите соревнования в какой-то необычной гоночной дисциплине и вам кровь из носу нужна на старте звезда первой величины – пишите Себастьену. Если кто из всемирно известных гонщиков и согласится вписаться в экзотические соревнования, то именно Леб.