«Себ – ключевая фигура». Спортдиректор Ferrari поддержал Феттеля

В прошлом году Себастьян Феттель уступил своему напарнику Шарлю Леклеру в чемпионате, а в паддоке пошли слухи о скором уходе немца из Ferrari. Нынешний контракт Феттеля со Скудерией истекает в конце года, и пока не было сообщений о новых переговорах между сторонами. Однако спортивный директор команды Лоран Мекис уверяет, что в Маранелло все еще поддерживают четырехкратного чемпиона мира.

«Лидерство заложено в его ДНК, и он является ключевой фигурой в нашем проекте, – цитирует Мекиса журнал Autosprint. – Он всегда может найти нужные слова, он спокоен и мотивирован. На бумаге чем дольше ты работаешь с пилотами, тем больше от них получаешь. И о Себастьяне я могу сказать то же самое».

Прошлый сезон Феттель начинал первым номером Ferrari, однако уже осенью босс команды Маттиа Бинотто заявил о равенстве двух пилотов. Перед новым сезоном он также пообещал равноправие между Феттелем и Леклером, по крайней мере до тех пор, пока один из них явно не оторвется от другого в чемпионате.