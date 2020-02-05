«Себ – ключевая фигура». Спортдиректор Ferrari поддержал Феттеля
В Маранелло по-прежнему считают Феттеля лидером команды и ждут от него результатов.
В прошлом году Себастьян Феттель уступил своему напарнику Шарлю Леклеру в чемпионате, а в паддоке пошли слухи о скором уходе немца из Ferrari. Нынешний контракт Феттеля со Скудерией истекает в конце года, и пока не было сообщений о новых переговорах между сторонами. Однако спортивный директор команды Лоран Мекис уверяет, что в Маранелло все еще поддерживают четырехкратного чемпиона мира.
«Лидерство заложено в его ДНК, и он является ключевой фигурой в нашем проекте, – цитирует Мекиса журнал Autosprint. – Он всегда может найти нужные слова, он спокоен и мотивирован. На бумаге чем дольше ты работаешь с пилотами, тем больше от них получаешь. И о Себастьяне я могу сказать то же самое».
Прошлый сезон Феттель начинал первым номером Ferrari, однако уже осенью босс команды Маттиа Бинотто заявил о равенстве двух пилотов. Перед новым сезоном он также пообещал равноправие между Феттелем и Леклером, по крайней мере до тех пор, пока один из них явно не оторвется от другого в чемпионате.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
«Себ – ключевая фигура». Спортдиректор Ferrari поддержал Феттеля
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