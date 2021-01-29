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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

«Сделано в Италии». Гонке в Имоле придумали очень странное имя

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«Сделано в Италии». Гонке в Имоле придумали очень странное имя
Автор:
, ответственный редактор

Губернатор провинции Эмилия-Романья объявил о поддержке гонки со стороны национального правительства

Стефано Боначчини в четверг вечером представил официальный календарь спортивных событий в регионе. Одним из ключевых пунктов в нем стал запланированный на середину апреля этап Формулы 1, который пройдет на трассе Энцо и Дино Феррари, заменив отмененный Гран При Китая.

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По словам губернатора, гонка получит полное имя «Сделано в Италии Гран При Эмилии-Романьи». Такое название практически гарантирует, что организаторы этапа договорились о финансовой помощи с правительством страны. 

В отличие от прошлого года, когда Формула 1 взаимодействовала с промоутерами гонок на крайне выгодных для тех условиях, в 2021-м финансовые параметры сотрудничества уже совсем иные. И хотя Гран При в Имоле вновь появился в календаре в качестве замены отмененным этапам, его устроители все равно должны выплатить Liberty Media промоутерский взнос в размере 10 млн евро.  

«Сделано в Италии» (Made in Italy) – это проект, объединяющий крупнейшие национальные компании для их совместного продвижения на иностранных рынках. По данным опроса Forbes от 2017 года, он занимает седьмое место в глобальном рейтинге репутации у потребителей. Агентство KPMG и вовсе назвало Made in Italy третьим по узнаваемости брендом после Coca Cola и Visa.

Ранее финансовую поддержку гонке в Имоле оказывал местный фонд Con.Ami, инвестирующий средства 23 локальных муниципалитетов. Теперь можно говорить, что идея Гран При Эмилии-Романьи вышла на совершенно новый уровень, и потенциально эта гонка становится серьезным конкурентом Гран При Италии в Монце. 

Также, по словам Боначчини, пока не решен вопрос с допуском зрителей на трибуны. Сейчас наиболее вероятной считается схема с размещением ограниченного числа зрителей.

Формула 1 вернулась на трассу Энцо и Дино Феррари прошлой осенью, когда пришлось верстать календарь в условиях отмены многих этапов за пределами Европы. Победу тогда одержал Льюис Хэмилтон. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи Билеты
Автор Франко Нуньес

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