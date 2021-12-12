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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новости

Ферстаппен: Я готов остаться с Red Bull еще на много лет

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Новый чемпион Формулы 1 поблагодарил команду, а также Хорнера и Переса лично

Ферстаппен: Я готов остаться с Red Bull еще на много лет

Макс Ферстаппен выиграл Гран При Абу-Даби и титул чемпиона Формулы 1 на последнем круге. Под автомобилем безопасности он поставил свежие шины Soft и ему хватило одного круга, чтобы опередить Льюиса Хэмилтона, который остался на старой резине Hard.

Сразу после финиша Ферстаппен с трудом нашел слова, чтобы описать свои эмоции.

«Это потрясающе, у меня просто нет слов, – заявил новый чемпион. – Я старался использовать любую возможность в гонке, но по-настоящему шанс появился только на последнем круге. Нужно было чудо для победы, и наконец удача повернулась в мою сторону.

Я хочу поблагодарить свою команду, я готов остаться с ними еще на 10-15 лет. Я люблю этих ребят. Кристиан Хорнер поверил в меня и дал шанс в 2016 году, и если бы не то его решение, я не был бы сейчас чемпионом».

Ферстаппен также поблагодарил своего напарника Серхио Переса, который в первой половине гонки героически сдерживал Льюиса Хэмилтона, позволив Ферстаппену догнать соперника. Это не изменило хода гонки, но было замечено Ферстаппеном.

«Я также хочу поблагодарить своего напарника Серхио Переса. Он просто лучший, он очень помог мне. Ну и болельщиков, которые поддерживают меня уже много лет и наконец получили то, чего заслуживают».

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