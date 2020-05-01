Сделай Ферстаппену болид. Red Bull поделилась бесплатной моделью для сборки

Команда Формулы 1 Red Bull решила помочь своим болельщикам с интересом пережить самоизоляцию. В своих соцсетях гоночный коллектив опубликовал изображение, благодаря которому с помощью бумаги, цветного принтера, ножниц и клея можно построить болид Формулы 1.

Интересно, что на картинке нет ни элементов подвески, ни колес болида. Фактически, у пользователей при правильной сборке должен получиться исключительно кокпит.