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Формула 1 / Новость

Сделай Ферстаппену болид. Red Bull поделилась бесплатной моделью для сборки

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Сделай Ферстаппену болид. Red Bull поделилась бесплатной моделью для сборки
Автор:
, Редактор
1 мая 2020 г., 01:05

Австрийская команда опубликовала схему для вырезания и склейки машины Формулы 1

Команда Формулы 1 Red Bull решила помочь своим болельщикам с интересом пережить самоизоляцию. В своих соцсетях гоночный коллектив опубликовал изображение, благодаря которому с помощью бумаги, цветного принтера, ножниц и клея можно построить болид Формулы 1.

 

Интересно, что на картинке нет ни элементов подвески, ни колес болида. Фактически, у пользователей при правильной сборке должен получиться исключительно кокпит.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Макс Ферстаппен В Магазин
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Сергей Иванов

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