Сделай Ферстаппену болид. Red Bull поделилась бесплатной моделью для сборки
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Австрийская команда опубликовала схему для вырезания и склейки машины Формулы 1
Команда Формулы 1 Red Bull решила помочь своим болельщикам с интересом пережить самоизоляцию. В своих соцсетях гоночный коллектив опубликовал изображение, благодаря которому с помощью бумаги, цветного принтера, ножниц и клея можно построить болид Формулы 1.
Интересно, что на картинке нет ни элементов подвески, ни колес болида. Фактически, у пользователей при правильной сборке должен получиться исключительно кокпит.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Макс Ферстаппен В Магазин
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Сделай Ферстаппену болид. Red Bull поделилась бесплатной моделью для сборки
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