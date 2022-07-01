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Формула 1 / Гран При Великобритании Новость

Четырем пилотам заменили компоненты моторов Ferrari

Из документов FIA следует, что новые детали понадобились представителям самой Скудерии, а также Alfa Romeo и Haas. Штрафов при этом никто не получит

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Четырем пилотам заменили компоненты моторов Ferrari
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К десятому этапу сезона Формула 1 еще даже не добралась до середины календаря (это случится через неделю в Шпильберге), но все больше пилотов подходят к опасной грани в использовании элементов силовой установки.

Правила разрешают без штрафа ставить на машину по три набора ключевых деталей. Перед британским этапом на Alfa Romeo Гуаньюя Чжоу поставили третий мотор в сборе с турбиной и парой мотор-генераторов. 

Мику Шумахеру команда заменила все, кроме турбины, Карлос Сайнс получил оба MGU, а Валттери Боттас – только кинетический мотор-генератор. 

Во всех случаях новые элементы стали третьими по счету, то есть штрафов пока никто не получил. 

Замен батареи или управляющей электроники – их разрешено использовать всего два компонента за сезон – на этот раз не было. 

Кроме того, Шарлю Леклеру установили шестой по счету набор выхлопных деталей, а Чжоу – четвертый. Правила разрешают использовать восемь комплектов за чемпионат. 

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