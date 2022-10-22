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Формула 1 / Гран При США Новости

«Сбрасывал по полсекунды на каждом круге». Шварцман о дебюте в Ф1

Российский пилот провел в составе Ferrari пятничную тренировку в Остине – по его словам, будь времени побольше, ему удалось бы подобраться вплотную к лидерам

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
«Сбрасывал по полсекунды на каждом круге». Шварцман о дебюте в Ф1
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Дебют Роберта Шварцмана на Гран При США завершился с 16-м временем – петербуржец стал лучшим среди четырех новичков чемпионата, однако уступил две с небольшим секунды постоянному пилоту Скудерии Карлосу Сайнсу.  

Рассказывая на медиа-сессии о том, что он испытал за рулем F1-75, Роберт признался: «Это было одновременно потрясающе и сложно. Я уже какое-то время не управлял [реальной] машиной, так как в этом сезоне прежде всего работаю на симуляторе.  

Из-за этого твое тело забывает ощущения в кокпите, потому поначалу очень удивляешься, что на трассе встречаются кочки. 

Само по себе кольцо в Остине очень сложное, кочковатое. Также тут сильный ветер. Чтобы освоиться со всем этим, потребовалось какое-то время».

Шварцман добавил: «У меня в этот раз была одна цель – прогрессировать. Двигаться вперед шаг за шагом, не допускать ошибок и делать именно то, о чем меня просит команда. Именно этим я и занимался». 

Роберт Шварцман, Ferrari F1-75

Роберт Шварцман, Ferrari F1-75

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Гонщик преодолел за час 21 круг, но только восемь из них были по-настоящему быстрыми на мягких шинах Soft. Кроме того, в самом конце Роберт шел на личный рекорд, но в последнем повороте ему помешал Макс Ферстаппен. 

«Жаль, что так вышло, – вздохнул россиянин. – Круг мог получиться гораздо лучше прежних, но его пришлось бросить. 

Но с каждым быстрым кругом я сбрасывал примерно по полсекунды, мне удавалось ехать все быстрее и быстрее. 

По ощущениям, если бы было еще десять таких кругов, я сумел бы вплотную подобраться к лидерам. И в целом это был очень хороший опыт – жаль только, что время пролетело так быстро. Я по-настоящему атаковал всего на шести кругах, мне было крайне важно получить эти знания». 

Любители гоночной статистики уже подсчитали, что Ferrari использовала трех пилотов по ходу одного уик-энда впервые за 46 лет. Шварцман проведет за рулем F1-75 еще одну тренировку в нынешнем сезоне: в середине ноября в Абу-Даби он заменит Карлоса Сайнса. 

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