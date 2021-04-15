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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

«Сбился со счета». Боттас рассказал о поиске настроек для Имолы

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

По словам Валттери, он провел очень много времени на симуляторе перед Гран При Эмилии-Романьи

«Сбился со счета». Боттас рассказал о поиске настроек для Имолы

Старт нового сезона Формулы 1 показал, что команде Mercedes придется всерьез отстаивать звание лидера – в Бахрейне сильнейшим стал Льюис Хэмилтон, но по чистому темпу чемпионы мира отставали от соперников из Red Bull.

Неудивительно, что в трехнедельной паузе между этапами победители семи последних сезонов провели активную работу в поисках скорости. 

«Я отправился на базу в Брэкли, чтобы поработать над настройками, – рассказал в четверг накануне Гран При Эмилии-Романьи Валттери Боттас. – Надо было найти ответы и помочь команде раскрыть потенциал машины.

Я сбился со счета, сколько вариантов настроек мы перепробовали. Но теперь у нас есть хороший набор инструментов, который позволит сделать выбор здесь [в Имоле]». 

По словам финна, инженеры Mercedes пришли к выводу, что Red Bull имеет преимущество лишь на определенных участках трассы, тогда как на большинстве других машины двух команд практически равны. 

«Похоже, Red Bull сейчас сильна в быстрых поворотах, – объяснил Валттери. – В остальных же местах мы очень близко. 

Трасса в Бахрейне особенная, здесь все будет уже куда яснее. Асфальт в Бахрейне очень абразивный, но при этом там низкое сцепление. Здесь же все наоборот: сцепление хорошее, а вероятность перегрева резины ниже. Надо посмотреть, как это скажется».  

Его напарник Льюис Хэмилтон добавил, что в Mercedes ничего не стали менять в своем подходе к уик-эндам: «Мы подходим к своей работе в точности так же, как всегда. Если ничего не сломалось, то незачем и чинить. 

Прежде у нас были регулярные сражения с Ferrari, когда Себ [Феттель] еще ездил за них. В этот раз нам тоже надо сконцентрироваться на работе и делать то, что требуется.  

Мы любим вызовы и ни в коем случае не избегаем их». 

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Дополнительная информация: Люк Смит

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Пилоты Льюис Хэмилтон , Валттери Боттас
Команды Mercedes
Автор Джонатан Нобл

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