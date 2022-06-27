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Формула 1 Новость

«Сбежал на пять дней, никому не сказав». Чжоу о сложности Ф1 для новичка

Китайский гонщик рассказал, с какими психологическими проблемами столкнулся в дебютном сезоне

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
«Сбежал на пять дней, никому не сказав». Чжоу о сложности Ф1 для новичка
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В 2022 году в Формулу 1 пришел всего один новый пилот – первый в истории чемпионата мира китаец Гуаньюй Чжоу договорился о выступлениях с Alfa Romeo.

Пока 23-летний уроженец Шанхая не дал явных причин говорить о себе в восторженном тоне, но и явных провалов тоже избежал. Он заработал очки на первом же Гран При в Бахрейне, потом надолго выпал из десятки, однако в Канаде установил новый личный рекорд, заняв восьмое место. 

По словам пилота, Формула 1 остается очень сложным психологическим испытанием как для тех, кто рассчитывает попасть туда, так и для дебютантов. 

«Пока ты мал, кажется, что достичь своей мечты очень легко, – рассказал Чжоу сетевому изданию RacingNews365. – Но чем старше становишься, тем больше понимаешь, сколь непросто пробиться в Ф1.

Сначала я думал, что достаточно заработать нужные баллы Суперлицензии – и дело сделано. Но потом осознал, сколько еще факторов должны сложиться нужным образом в нужное время. 

Это сложно. Ты должен все делать правильно, а рядом множество других желающих добиться того же самого. Потому нужно использовать каждую возможность и не ошибаться».

Говоря о том, как в психологическом плане складывается его дебютный сезон, китаец добавил: «Сложно. Помню, один раз я просто сбежал домой на пять дней, никому ничего не сказав. Во всем мире никто понятия не имел, где я вообще нахожусь – кроме моих родных.

Когда я вернулся, то был  совсем другом состоянии, гораздо спокойнее, сбросив напряжение. Я по-настоящему перезарядил батарейки. Но в целом, конечно, справляться со всем этим непросто».

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